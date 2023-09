Die Trossinger Stadtwerke stellen ihre Energie- und Wasserabrechnungen um. Bisher gab es ein rollierendes Verfahren, bei dem vier Mal im Jahr abgelesen wurde. Das soll jetzt vereinfacht werden. Ab sofort gilt der 31. Dezember als Stichtag. Das geht auch mit Umstellungen für die Verbraucher einher.

„Es haben bereits einige Kunden gefragt, wann der Ableser kommt“, sagt Georg Mohr, Prokurist bei den Stadtwerken. Grundsätzlich gibt es immer elf Monate, in denen Abschläge gezahlt werden, und einen Verrechnungsmonat, indem der Ableser den Zählerstand überprüft. Welcher Monat der Verrechnungsmonat ist, war in der Vergangenheit jedoch von Haushalt zu Haushalt unterschiedlich.

So soll nun abgerechnet werden

Bisher wurden beispielsweise bei rund einem Viertel der Kunden die Zählerstände im Herbst abgelesen. Jetzt wird es so sein, dass diese Haushalte erst im November und Dezember Besuch von einem Ableser bekommen. Bei Haushalten, bei denen dieses Jahr schon abgelesen wurde, kommt ab November erneut ein Ableser.

Stichtag ist der 31. Dezember. Da es einige Zeit braucht, die Abrechnungen zu erstellen, kommen die Jahresabrechnungen voraussichtlich im Februar 2024.

Vorteile für Kunden

„Intern ist das eine größere Geschichte, auch was die EDV angeht“, sagt Mohr. Die Umstellung gehe aber auch mit vielen Vorteilen einher, für die Stadtwerke ebenso wie für die Kunden. Umlagen werden etwa jährlich begrenzt festgelegt. „Einige Kunden, bei denen unter dem Jahr abgelesen wurde, hatten daher zwei Umlagenpreise auf der Jahresabrechnung“, so Elena Horstmann von den Stadtwerken.

Durch den neuen Abrechnungszeitraum gibt es nur noch einen Umlagenpreis, die Rechnung also etwas übersichtlicher. Und auch wer die Abrechnung zum Ende des Jahres für die Buchhalter brauche, hat es jetzt einfacher.

Die Ermittlung des Verbrauchs zum 31. Dezember erfolgt dann durch eine Hochrechnung, die auf den im November und Dezember abgelesenen Daten basiert. Dabei kann es zu geringfügigen Abweichungen zum tatsächlichen Verbrauch kommen. Das werde aber in der kommenden Jahresabrechnung korrigiert, erklärt Horstmann.

Zählerstand online übermitteln

Mittlerweile gibt es außerdem die Möglichkeit, den eigenen Zählerstand digital an die Stadtwerke zu übermitteln. „Das wäre uns natürlich am liebsten, es wird aber in Trossingen noch nicht so gut angenommen“, sagt Mohr. Einige Stadtwerke würden das sogar über Apps anbieten, dass sei bei den Trossinger Stadtwerken aber nicht der Fall.

Betrugsversuche in der Vergangenheit

„Gerade unsere älteren Kunden möchten wir über diese Änderungen informieren“, sagt Mohr. In der Vergangenheit habe es bereits Betrugsversuche gegeben, bei denen sich Kriminelle als Ableser der Stadtwerke ausgeben haben.

„Unsere Ableser haben immer ihren Betriebsausweis dabei“, betont Elena Horstmann. Zudem tragen sie das Logo der Stadtwerke Trossingen auf der Kleidung. Sobald Ableser unterwegs sind, informieren die Stadtwerke außerdem mit Foto über die Presse.

Um alle Zählerstände geballt zum Ende des Jahres ablesen können, werden mehr Ableser als üblich im Einsatz sein. „Auch unsere Monteure werden teilweise dafür im Einsatz sein“, so Mohr.

Weitere Informationen zu dem neuen Abrechnungszeitraum gibt es auf der Homepage der Stadtwerke Trossingen.