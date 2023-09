Stadt bietet kostenlose Rentenberatung an

Im bürokratischen Renten–Dschungel verliert man leicht den Überblick. Die kostenfreie und unverbindliche Rentenberatung im Trossinger Rathaus will Abhilfe schaffen. Sina Messner steht dort künftigen Rentnerinnen und Rentnern nicht nur bei der Rentenantragstellung, sondern auch bei offenen Fragen zur Seite.

Sie arbeitet seit vier Jahren im Trossinger Rathaus in der Rentenstelle. „Für manche Menschen sind die Briefe der Rentenversicherung kaum zu verstehen. Sei es, dass sie die deutsche Sprache nicht gut genug beherrschen oder schlicht am Bürokratendeutsch scheitern, das kann einem auch als Muttersprachler passieren“, sagt sie. In solchen Fällen erklärt sie die Inhalte der Schreiben und was nun zu tun ist.

„Oft sind Menschen mit den behördlichen Schreiben der Rentenversicherungen überfordert oder wissen nicht, was sie tun müssen, um ihren vollen Rentenanspruch geltend machen zu können. An fehlender Unterstützung darf es aber nicht scheitern, dass Frauen und Männer, die jahrzehntelang gearbeitet haben, nicht ihre volle Rente bekommen“, führt Trossingens Bürgermeisterin Susanne Irion.

„Die Unterlagen für die Rente sollte jeder vor Rentenbeginn überprüfen lassen“, rät Sina Messner. So sei es möglich, dass beispielsweise Ausbildungszeiten falsch eingetragen sind, Anwartschaften aus dem Ausland fehlen oder schlicht die Kindererziehungszeiten fehlen. Am einfachsten sei es, wenn die Ratsuchenden den Rentenversicherungsverlauf, mitbringen. „Dann hat man einen guten Überblick über die Zeiten und sieht, wo noch etwas nachgebessert werden muss“, so Messner. Falls dem Versicherten noch kein Rentenversicherungsverlauf vorliegt, kann dieser unabhängig vom Alter des Versicherten in der Rentenstelle beantragt werden.

Iris Stieler, Sachgebietsleiterin Soziales und damit verantwortlich auch für die Rentenstelle, betont dass das Angebot keine Renten–Berechnung umfasse. Denn für die Berechnung sind einzig und allein die Deutschen Rentenversicherungsstellen mit deren Auskunft– und Beratungszentren zuständig, denn nur dort liegen die nötigen Infos vor. Die Kontaktdaten zu den entsprechenden Stellen finden die Versicherten auf jedem Schreiben, das sie von der Deutschen Rentenversicherung bekommen oder auf Nachfrage bei Frau Messner.

Für Menschen, die eine Erwerbsminderungsrente oder eine Hinterbliebenenrente beantragen, nimmt sich Messner besonders viel Zeit. „Manchmal hilft es meinem Gegenüber schon, wenn ich ein paar Minuten zuhöre“, so ihre Erfahrung. Dank ihrer Erfahrung weiß die Sachbearbeiterin in der Rentenstelle auch, wann Menschen Hilfen von anderen Stellen zustehen könnten. „Wenn klar ist, dass die Rente einfach zu niedrig ausfällt, um davon leben zu können, vermittele ich die betroffene Person ans benachbarte Sozialamt weiter. Die Wege sind kurz und die Hilfen dadurch schneller abrufbar.“

Die Rentenstelle im Rathaus Trossingen ist montags bis mittwochs von 8 Uhr bis 12 Uhr, freitags von 8 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet. Außerdem montags und dienstags von 14 Uhr bis 16 Uhr und donnerstags von 14 Uhr bis 18 Uhr. Die Serviceleistungen in der Rentenstelle sind kostenlos und unverbindlich. Eine Terminvereinbarung (Telefon 07425/25139 / Mail [email protected]) wird empfohlen.

