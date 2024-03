Sprachbeiträge von Jutta Bärsch

Jutta Bärsch, die Leiterin des Trossinger Theaters Bärschs kleine Bühne, lädt zu zwei Vorführungen am Samstag, 13. April, um 20 Uhr und am Sonntag, 14. April, um 16 Uhr in die Kulturfabrik Kesselhaus in Trossingen.

Bei den Sprachbeiträgen überwiegen laut Ankündigung bekannte und weniger bekannte Gedichte und Sprüche von Heinz Erhardt. Außerdem erscheine die in die Jahre gekommene „Klein Erna“ mit dem Bericht über einen Opernbesuch. Eine Analyse erkläre, wieso Romeo darauf bestehe, dass es die Lerche war und nicht die Nachtigall. In dem Sketch von Karl Valentin gehe es um die „gestrige Zeitung“. Ein Telefongespräch mit dem Titel „Papa geht’s gut“ werde ebenso zu hören sein wie Theater-Anekdoten, die der Wiener Theaterregisseur und Komiker Otto Schenk gesammelt hat.

Musikalisch umrahmt wird der Abend laut Ankündigung mit Liedern von Franz Grothe. Zum vierköpfigen Ensemble gehören zwei junge Sänger, Schauspieler und Pianisten der Musikhochschule Trossingen; Julian Fack, der auch in „Noch einen Augenblick“ mitspielte und Dirk Becker als neues Gesicht bei Bärschs kleine Bühne. Außerdem die Sopranisten Christin Tanja Putze, die schon in einigen Produktionen der Bühne als Darstellerin und Sängerin mitwirkte und diesmal am Klavier spielt. So stehen Jutta Bärsch drei Pianisten zur Verfügung, die sie abwechselnd bei den Grothe-Liedern begleiten.

Die Tickets kosten 18 Euro mit bis zu vier Euro Ermäßigung bei Gruppen ab 15 Personen. Karten können im Vorverkauf telefonisch unter 07425/3275298 oder per Mail an [email protected] bestellt werden. Außerdem gibt es jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr einen Vorverkauf in der Talhauser Straße 31/1 in Trossingen. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Bestellung reserviert.