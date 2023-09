Spiel, Sport und Spaß: Trossinger Ferienprogramm kam gut an

Die Sommerferien sind rum und mit ihnen auch das Sommerferienprogramm. Organisatorin Anita Lin zieht ein positives Fazit. „Wir hatten dieses Jahr wieder ein tolles und vielfältiges Programm“, sagt sie.

Insgesamt haben rund 400 Kinder am Sommerferienprogramm der Stadt Trossingen teilgenommen. Besucht wurden 36 Veranstaltungen von 32 Veranstaltern. Die Bandbreite erstreckte sich von Sport wie etwa Tennis oder Kampfkunst bis hin zu kreativen Angeboten wie Basteln oder Töpfern oder Ausflügen in den Vergnügungspark Tripsdrill. Und auch in die Redaktion der Trossinger Zeitung konnten die Kinder reinschnuppern.

Sechs Veranstaltungen hat sich Anita Lin vor Ort angeschaut. „Da hat man schon mitbekommen, dass es den Kindern gefallen hat“, sagt sie. Außerdem freue sie sich, dass auch Hilfsorganisationen wie DRK, Feuerwehr und THW mit einem Programmpunkt vertreten waren. „Wir und auch die Kinder freuen uns über jeden, der sich engagiert hat.“

Ein paar organisatorische Aufgaben kommen auf Lin noch zu, alle Veranstalter bekommen etwa einen Feedback–Bogen zugeschickt. So soll festgestellt werden, was gut gelaufen ist und wo man etwas verbessern kann. Ganz sicher verbesserungswürdig: „Einige Kinder sind nicht erschienen und wurden auch nicht abgemeldet. Das ist natürlich ärgerlich für alle, die auf der Warteliste stehen.“ Nur teilweise hätten Eltern ihre Kinder bereits ein paar Tage vor dem Programmstart abgemeldet, sodass andere Kinder nachrücken konnten.

Und Anita Lin hat noch eine weitere Idee: „Ich würde gerne eine Anleitung erstellen, wie man sich anmeldet“, sagt sie. „Viele haben gefragt, wie man sieht, ob noch Plätze frei sind oder wie man sein Kind für mehrere Veranstaltungen anmeldet.“ Diese Fragen sollen in Zukunft auf einen Blick beantwortet werden. Dies, so überlegt sie, könne man eventuell auch als Video umsetzen.

Rund zwei Stunden pro Woche widmet Anita Lin dem Sommerferienprogramm, im Winter weniger, im Sommer erheblich mehr.

Insgesamt ist Anita Lin mit dem Ferienprogramm in diesem Jahr zufrieden. „Es ist wichtig, dass es das Ferienprogramm gibt. Nicht alle Kinder können in den Sommerferien in den Urlaub fahren. Beim Ferienprogramm haben sie die Chance, über alle Schulformen hinweg andere Kinder zu treffen und die Trossinger Vereine kennenzulernen.“ Und wer weiß, so Lin, vielleicht bekomme ja der ein oder andere Verein dadurch auch Zuwachs.