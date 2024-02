Speed Schnuppern und Jubiläumskonzert

Ihren runden Geburtstag feiert die Musikschule Trossingen mit einem Jubiläumskonzert und schon davor mit einem Speed-Schnuppern für alle Menschen, ob groß oder klein, die sich überlegen, ein Instrument zu lernen.

Das Speed-Schnuppern findet laut Pressemitteilung der Musikschule statt am Samstag, 9. März, von 9 bis 12 Uhr in der Musikschule in Trossingen und nachmittags von 13 bis 16 Uhr im Ausbildungszentrum des Blasmusikverbandes in Spaichingen, Rudolf-Diesel-Straße 1. Kostenlose Schnuppertermine nach Anmeldung

An diesem Tag besteht wieder die Möglichkeit, in allen Fachbereichen die jeweiligen Instrumente oder den Gesang zu entdecken. Klavier, Keyboard, Melodica, Akkordeon, Gitarre, E-Gitarre, Ukulele, E-Bass, Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass, Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Fagott, Oboe, Trompete, Posaune, Horn, Bariton, Tuba, Schlagwerk, Gesang, oder... .

Mit einem 15-minütigen Schnuppertermin bei den Lehrkräften können die Interessenten ihr Lieblingsinstrument ausprobieren und die ersten Töne wagen. Eine Beratung vom Experten ist inklusive. .

Um genügend Zeit für ein Ausprobieren der ersten Töne zu haben, dauert ein Speed-Schnuppertermin 15 Minuten. Die kompetenten Lehrkräfte stehen in dieser Zeit beratend und helfend zur Verfügung.

Der kostenlose Termin ist nur mit Anmeldung möglich per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07425/91193 im Sekretariat der Musikschule.

Am Sonntag, 24. März, findet dann in der Stadthalle in Spaichingen um 17 Uhr das erste einer ganzen Reihe von Jubiläumskonzerten unter Mitwirkung des Fachbereiches Gesang und der Spaichinger Kinder- und Jugendchöre „Sonnenblümchen“ und „Crazy Sunshines“ statt. Der Eintritt ist frei - Spenden sind erwünscht. Einlass ist um 16.30 Uhr