SPD blickt stolz auf ihre Liste zur Kommunalwahl

Zur Nominierungskonferenz im Vereinsheim der Spielervereinigung konnte der SPD-Ortsverein Trossingen nicht nur seine Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl, sondern auch vom Kreisvorstand Tuttlingen Christine Treublut und Mathias Schwarz, sowie Mirko Witkowski, ehemaliger Kandidat für die Bundestagswahl 2021, begrüßen. „Unsere drei Gemeinderäte treten wieder für die SPD an und es ist uns gelungen die Listen zu füllen, einschließlich Ersatzkandidaten. Nun ist uns nach über 25 Jahren wieder gelungen die Liste vollzubekommen, dafür bedanken wir uns bei allen Kandidierenden.Unser Team besteht aus erfahrenen, jungen, engagierten und motivierten Kandidatinnen und Kandidaten, Frauen und Männer, Jung und Alt, aus allen Bevölkerungsschichten“, so Vatche Kayfedjian, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Trossingen.

Die zehn Frauen und zwölf Männer, die sich um einen Sitz im Gemeinderat bewerben, stellten sich vor. Mit dabei ist auch die 16-jährige Kandidatin Ilaria Lenti, sie möchte die neue Chance nutzen, denn dass Wahlalter wurde auf 16 Jahren herabgesetzt. In einer verbundenen Einzelwahl wurden alle Kandidaten mit großer Mehrheit bestätigt. Dazu kommen zwei Ersatzkandidaten. Auch die Liste für die Kreistagswahl wurde positiv aufgenommen und alle Kandidaten gewählt.

Die SPD gibt es seit 1896 in Trossingen und sie ist somit die älteste existierende Partei in der Stadt. Darauf ist der Ortsverein dankbar und stolz. Die Sozialdemokraten vor Ort unterstützen durch ihr Engagement die demokratischen Organe in der Stadt, aber auch in den höheren Ebenen. Das Ziel ist, dass alle Einwohner von Trossingen ein menschenwürdiges Leben führen können, ein gutes Auskommen haben und Kinder und Jugendliche ohne Ausgrenzung die bestmögliche Bildung erhalten. Auf das Engagement der SPD-Fraktion für die Trossinger Kitas und Schulen ist Dieter Görlich besonders stolz.

„Wir wollen unbedingt Fraktion bleiben, das heißt dass mindestens drei Kandidaten und Kandidatinnen unserer tollen Liste in den Gemeinderat gewählt werden sollten“, formuliert Vatche Kayfedjian seine Erwartung an die Kommunalwahl. Die SPD-Gemeinderatskandidaten für den Gemeinderat sind: Vatche Kayfedjian, Daniela Bokulic, Simon Mayer, Valérie Blaas-Gienger, Dieter Görlich-Heinichen, Margarete Hotz Bakk, Davor Mlinaric, Nadine Giretti, Pierre Bauderer, Laura Rizzi, Gerd Schneckenburger, Anja Geng, Bernd Messner, Ilaria Lenti, Luca Musacchio, Jenthi Aravinthan, Özcan Yüksel, Julia Ulrich, Thomas Herrmann Für Schura: Lars Vosseler, Rosanna De Gaetano und Pfarrer Jonas Keller.