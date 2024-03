Wertvolle historische Uhren zeigt das Auberlehaus derzeit in der Sonderausstellung „Uhr-Zeit“. Zu sehen sind 42 Zeitmesser, die ältesten aus der Zeit um 1600, des Cluser Musée de l’Horlogerie et du décolletage.

Wegen des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft haben die beiden Museen Teile ihrer Sammlungen ausgetauscht.

Das Auberlehaus präsentierte bereits im vergangenen Jahr Exponate in der Trossinger Partnerstadt. Nun ist die französische Kommune an der Reihe: Die dortige Museumschefin Florence Figuet-Poirier war in die Musikstadt gekommen, um die Ausstellung aufzubauen.

Schenkung kurz vor dem Tod

Ihr Haus hatte 2016 eine bedeutende Uhrensammlung als Schenkung bekommen - von der Deutschen Barbara Pietsch, die einige Wochen später verstarb. Es waren nicht weniger als 163 Uhren.

„Wir konnten in Cluses nicht alle ausstellen, viele Uhren sind im Lager“, berichtet Figuet-Poirier. Es gebe Pläne, das Museum zu vergrößern. Die gestifteten Uhren reichen von kleinen Uhren bis zu großen Standuhren.

Das wertvollste Ausstellungsstück bei der Trossinger Schau ist diese sechseckige Tischuhr, die 1680 in Danzig hergestellt wurde. Ihr Gehäuse und Zifferblatt sind aus vergoldeter Bronze. (Foto: Michael Hochheuser )

Es sei das erste Mal, dass Ausstellungsstücke des Museums in dieser Größenordnung außerhalb von Cluses gezeigt werden, erläutert die Direktorin. Eine Spedition, die auf derartige Transporte spezialisiert sei, habe sie in besonders geschützten Verpackungen nach Trossingen befördert.

Präsente für Prinzen und Könige

Als wertvollstes Stück nennt sie eine sechseckige Tischuhr, die 1680 in Danzig gefertigt wurde: Deren Gehäuse und Zifferblatt sind aus vergoldeter Bronze. Tischuhren gab es seit der Renaissance. Sie wurden seinerzeit oft an Prinzen, Könige oder Botschafter verschenkt.

Die Uhr hat ausgestochene Ziffern. Auberlehausleiter Volker Neipp

Ein besonderes Stück der Trossinger Schau ist auch ein Pendel-Nachtlicht aus der Schweiz von um 1700: „Sie hat ausgestochene Ziffern“, erläutert Auberlehaus-Leiter Volker Neipp.

Hinter der Uhr sei auf dem Nachttisch eine Kerze aufgestellt worden, die die Ziffern beleuchtete. Anstelle von Zeigern drehte sich die durchbrochene Stundenscheibe und zeigte die Zeit leuchtend an.

Napoleon erwarb eine Reiseuhr

Ebenfalls gezeigt werden mehrere Gewichtsuhren aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Sie gelten als die ersten Uhren in Haushalten und waren Miniaturen mittelalterlicher Kirchturmuhren.

Diese Uhren hingen in Häusern wohlhabenderer Menschen und hatten einen Metallkäfig, der das Uhrwerk umschloss - das durch das Herunterlassen eines Gewichts angetrieben wurde.

Auch Gewichtsuhren aus dem 17. und 18. Jahrhundert, Miniaturisierungen mittelalterlicher Kirchturmuhren, werden in dem Trossinger Museum gezeigt. (Foto: Michael Hochheuser )

Die Zeitreise im Auberlehaus setzt sich mit Reise-Pendeluhren aus dem 18. und 19. Jahrhundert fort. Die erste bekannte „Reisependulette“ stellte 1796 der französische Uhrmacher Abraham Louis Bréguet her, der sie an General Napoleon Bonaparte verkaufte.

Der Legende nach verpflichtete dieser alle seine Offiziere, eine solche Uhr zu kaufen, nachdem einer von ihnen zu spät zu einer Schlacht gekommen war.

Ausstellung ist bis Ende Mai zu sehen

Die Ausstellung reicht bis ins Jahr 1985. Zu den neueren Zeitmessern zählt ein kleiner Wecker mit Etui, der um 1970 bei der damals größten Uhrenfabrik der Welt, Kienzle in Schwenningen, gefertigt wurde.

Die Ausstellung ist bis zum 26. Mai jeweils sonntags von 13.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Auch Sonderführungen außerhalb der Öffnungszeiten bis zu 25 Personen sind möglich im Auberlehaus, Voranmeldung Telefon 07425-27703.