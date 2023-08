Unter dem Motto „Einen Tag als Zeitungsredakteur“ haben neun Schülerinnen und Schüler einen Nachmittag bei der Trossinger Zeitung verbracht. Auf dem Programm stand zuerst ein Zeitungsquiz und anschließend durften die Teilnehmer des Kinderferienprogramms ihr Wissen in der Praxis unter Beweis stellen und eine Umfrage in Trossingen durchführen.

Führung durch die Redaktion

Bevor es richtig los ging, griffen die Kinder zwischen 10 und 14 Jahren aber zuerst zu Schere und Buntstift und bastelten sich einen Presseausweis für den Tag. Außerdem gab es eine kleine Führung durch die Redaktion. Besonders staunten die Kinder über ein großes Regal voller dicker Bücher: Das Archiv der Trossinger Zeitung, in der die Ausgaben von 1994 bis 2006 abgelegt sind.

Probeweise durften die Kinder auch mal einen Band hochheben. „Der ist ja richtig schwer“, fand der 11–jährige Leonard Merkel. Mit der 12–jährigen Alis Juricev startete Redakteurin Katharina Schaub außerdem ein kleines Experiment: Gemeinsam schlugen sie nach, was am Tag von Alisas Geburt in der Zeitung stand. Zu ihrer Überraschung war die Zeitung am 5. Juli 2011 überwiegend schwarz–weiß.

Quizfragen zur Zeitung

Anschließend durften die Kinder in einer Ausgabe der Trossinger Zeitung stöbern und Quizfragen dazu beantworten. In den Fragen ging es zum Beispiel darum, was die Kürzel hinter den Ortsnamen der Artikel bedeuten. „Die Buchstaben stehen für den Namen des Redakteurs, der den Text geschrieben hat“, löste Maila Schlaszus auf.

Und auch eine zweite Lösung ist richtig: Hinter dem Kürzel kann sich auch die Presseagentur verbergen, die den Text geliefert hat. „Schaut mal, hier auf der Titelseite. Dpa bedeutet, der Text ist von der Deutschen Presseagentur“, erklärte Redakteurin Katharina Schaub.

Wozu gibt es Umfragen?

Aber auch Fragen zum Inhalt der Zeitung kamen vor. Warum machen Zeitungen zum Beispiel manchmal Umfragen? Die richtige Lösung — um die Meinung von verschiedenen Personen zu einem kontroversen Thema gegenüberzustellen — hatten die Schüler richtig angekreuzt.

Und damit ging es dann auch zum praktischen Teil. Die Kinder sollten zusammen eine Umfrage machen. „Wer ist denn dafür, dass wir nicht einfach uns gegenseitig befragen, sondern die Umfrage in der Stadt machen“, fragte die Redakteurin. Erst zaghaft, dann etwas mutiger gehen die Hände nach oben.

Schüler stimmen über Thema ab

Doch zuerst musste ein Thema her. Dazu hatten die Schüler viele Ideen. „Wie kann man dafür sorgen, dass Kinder nicht geärgert werden?“, schlug etwa der 10–jährige Xiangde Bai vor. „Hätten Sie in Trossingen gerne einen Zoo?“, lautete die Idee von Nico Hildebrandt und Tom Mantay. „

Sollte man Zigaretten verbieten?“, wollte der 14–jährige Andreas Flaig wissen. Alle Vorschläge wurden gesammelt und die Gruppe durfte abstimmen. Die Wahl fiel schließlich auf ein Thema, von dem alle Schüler betroffen sind. „Sollten Schul– und Lernmaterialien kostenlos sein und wenn ja, warum?“.

Dann bildete die Gruppe kleine Teams. Die Frage–Teams waren diejenigen, die sich trauten, Passenten nach ihrer Meinung sowie nach Name, Alter und Wohnort zu fragen. Das Fototeam bekam die Funktionsweise der Spiegelreflexkamera erklärt und durfte Bilder von den Befragten machen. Wer sich nicht traute, konnte auch nur zuschauen. Ausgerüstet mit Stift und Notizblock ging es schließlich los.

So war die Umfrage

Mutig gingen Luna Vosseler und Alisa Juricev auf die erste Person zu. „Hallo, wir sind vom Ferienprogramm der Trossinger Zeitung und machen eine Umfrage. Dürften wir Ihnen eine Frage stellen?“, fragten die Mädchen. Und siehe da: Gleich die erste Person stimmte zu. Eifrig notierten die Schülerinnen die Antwort. Dann noch ein Foto und weiter ging es.

Im Laufe der Umfrage durften dann auch mal andere Teilnehmer das Fragen übernehmen. Dabei achteten die Kinder darauf, möglichst unterschiedliche Personen zu befragen. Nachdem die Mädchengruppe mit einer älteren Frau gesprochen hatte, ging der 11–jährige Toni Degaetano gezielt auf einen jungen Mann zu. Rund eine Stunde war die Gruppe auf dem Maschkeplatz und an der Hauptstraße unterwegs, dann ging es zurück in die Redaktion.

Hier wartete das typische Tagesgeschäft eines Redakteurs auf sie: Fotos auswählen und die Notizen abtippen. Kurz vor 17 Uhr, also pünktlich zum Ende des Ferienprogramms, war die Umfrage fertig. Damit konnten sich die Nachwuchsjournalisten in den Feierabend verabschieden. Die Umfrage der Schülerinnen und Schüler lesen Sie hier:

Sollten Schul– und Lernmaterialien kostenlos sein und wenn ja, warum?

Schulhefte, Stifte, Blöcke — auch diese Gegenstände werden immer teurer, dabei sind sie für den Alltag von Schülerinnen und Schülern unerlässlich. Sollten Schul– und Lernmaterialien kostenlos sein? Die Trossinger haben eine klare Meinung dazu:

„Ja, auf jeden Fall“, sagt der 19–jährige Karl Hotz aus Trossingen. „Nicht alle können sich das leisten.“ Es würde den Schülern helfen, wenn Schul– und Unterrichtsmaterial kostenlos wäre. „Ich erinnere mich daran, dass einige meiner Bücher sehr teuer waren“.

Das sieht auch Susanne Hummel so. Die 58–Jährige aus Rottweil findet: „Schulmaterial sollte kostenlos sein. Vor allem, wenn es so teuer ist, dass die Familien es sich nicht mehr leisten können.“ Dabei gehe es auch um das Thema Chancengleichheit.

„Ja, weil es sich nicht alle leisten können“, sagt auch der Trossinger Ennio Rossetto. Der 82–Jährige findet das Thema wichtig, weil es den Schülern helfen würde.

Für kostenlose Schul– und Lernmaterialien ist auch Britta Kindervater. Sie kommt ursprünglich aus Trossingen, lebt aber derzeit in den USA. „Ich lebe in einem Land mit vielen Privatschulen, ohne einheitlichen Lehrplan. So haben alle Schüler sehr unterschiedliche Wissensstände. Ich finde, alle Schulen und damit das Lehrmaterial sollten kostenlos sein“, erklärt sie. Das könne man beispielsweise über Steuern finanzieren.

Diese Umfrage wurde von Xiangde Bai, Toni Degaetano, Andreas Flaig, Nico Hildebrandt, Alisa Juricev, Tom Mantay, Leonard Merkel, Maila Schlaszus und Luna Vosseler gemeinsam mit Redakteurin Katharina Schaub im Rahmen des Sommerferienprogramms durchgeführt.