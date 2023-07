Solwegschule verabschiedet Absolventen

Die Solwegschule hat vier Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler verabschiedet. Die rund 30 geladenen Gäste wurden mit selbstgemachter Pizza, Salat und Tiramisu bewirtet. Im Anschluss erfolgte die Zeugnisausgabe. Die vier Schülerinnen und Schüler haben den Förderschulabschluss erreicht. Gartenbau Kapp, ein Kooperationspartner der Schule, dankte den Schülerinnen und Schülern für ihren Einsatz im vergangenen Jahr und belohnte diesen mit Lavendelpflanzen. Einer der Absolventen macht eine Ausbildung im Straßenbau in Donaueschingen, die anderen drei Absolventen verbringen ein weiteres Jahr an der Schule. Sie gehen in die KFB 2 Klasse der Nell–Breuning–Schule nach Rottweil.