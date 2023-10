In Trossingen laufen die Vorbereitungen für den Volkstrauertag am 19. November. Es soll eine Gedenkfeier auf dem Friedhof sowie eine Spendensammlung geben. Das Geld geht wieder an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. „In diesem Jahr hat die Sammlung nochmal eine besondere Strahlkraft“, sagt Trossingens Bürgermeisterin Susanne Irion mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sowie den Nahost-Konflikt.

Was macht die Deutsche Kriegsgräberfürsorge?

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist eine humanitäre Organisation. Er widmet sich der Aufgabe, Kriegstote im Ausland zu suchen und zu bergen, um sie anschließend würdig zu bestatten, erläutert Walter Haas, der Volksbund-Ortsbeauftragte für Trossingen. Bereits eine Million Kriegstote habe man durch die Arbeit des Volksbundes bestatten können.

Und auch die Gräber und Gedenkstätten werden vom Volksbund gepflegt. „Das kostet natürlich laufend Geld“, erklärt Haas. Insgesamt ist der Volksbund in 43 Ländern aktiv und betreut 830 Friedhöfe.

Zudem leistet der Volksbund Aufklärungs- und Erinnerungsarbeit mit dem Grundsatz „Versöhnung über den Gräbern“, so der Ortsbeauftragte.

Aktiv im In- und Ausland

Auch heute werden noch zahlreiche Kriegstote gefunden, wie etwa im Winterbergtunnel in Frankreich. Hier würden auch die Gebeine von badischen Reservisten liegen, berichtet Haas. Eine Bergung ist durch das sandige Gelände unmöglich, daher hat man entschieden, vor Ort eine Gedenkstätte zu errichten.

Fünf Sammelfriedhöfe unterhält der Verein zudem in der Ukraine, zwei davon in stark umkämpften Gebieten. Nördlich von Kiew wurden beim Ausheben von Schützengräben außerdem Überreste von 41 Deutschen entdeckt.

Normalerweise äußert sich der Verein nicht zu aktuellen politischen Ereignissen. Unlängst hat der Volksbund jedoch den Terrorangriff der Hamas auf Israel verurteilt und sich gegen jede Form von Hass und Antisemitismus gestellt. „Das zeigt die schlimmen Vorzeichen, unter denen der Volkstrauertag in diesem Jahr steht“, so Trossingens Bürgermeisterin.

Das ist geplant

Die Gedenkfeier findet am 19. November um 11 Uhr auf dem Trossinger Friedhof statt. Die Ansprache hält Bürgermeisterin Susanne Irion, außerdem gibt es einen Beitrag von Schülern der Realschule.

Die Trossinger Gedenkfeiern sind meist gut besucht. Während in vielen Orten nur wenige Leute kommen, sind es in Trossingen oft an die hundert Personen. An der Gedenkfeier wird neben der Patenkompanie Donaueschingen auch die Reservistenkameradschaft teilnehmen, teilte deren Vorsitzender Wolfgang Wildemann mit. Er freue sich zudem über die guten Kontakte, die man zur Patenkompanie unterhalte.

Wie in jedem Jahr soll es auch 2023 wieder eine Straßensammlung zum Volkstrauertag geben, die dem Volksbund zu Gute kommt. Gesammelt wird am 15. und 16. November durch die Patenkompanie Donaueschingen. „Es ist wichtig, diese Erinnerungsarbeit zu leisten“, sagt Major Marcus Birckholtz.

Die Soldaten werden in drei Gruppen mit je zwei Personen in Trossingen unterwegs sein, ergänzt Oberstabsfeldwebel Maik Wittich. In den vergangenen Jahren kamen zwischen 800 und 900 Euro Spenden der Trossingerinnen und Trossinger zusammen. Wie in den Vorjahren wird sich auch die Stadt mit einer Spende beteiligen.