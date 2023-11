Die Stadt will den Mietvertrag mit dem Landkreis Tuttlingen zur Nutzung des ehemaligen Dr.-Karl-Hohner-Heims an der Händelstraße zur Unterbringung von Flüchtlingen um ein Jahr verlängern. Die erwarteten Mieteinnahmen von 258.000 Euro sollen Grundstock sein für eine Bürgerstiftung. Mit der sollen Projekte von Trossinger Vereinen, etwa für Jugendliche oder Senioren, unterstützt werden.

Die Stadt wolle damit „etwas zurückgeben aus der Flüchtlingssituation“, begründete Bürgermeisterin Susanne Irion am Montagabend im Gemeinderat die Initiative. Mit der Stiftung solle ein „dauerhafter Mehrwert für unsere Stadtgesellschaft entstehen“. Das Ansinnen stieß beim Gemeinderat einhellig auf Sympathie ‐ so nannte Petra Hermann (CDU) die Bürgerstiftung eine „gute Idee“.

Mietvertrag endet im Februar

Das Gebäude Händelstraße 16, das der Stadt gehört, wird seit 2015 als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt. Der über zwei Jahre laufende Mietvertrag mit dem Kreis Tuttlingen endet im Februar 2024. Wegen des stark zunehmenden Zuzugs von Flüchtlingen war der Kreis auf die Stadtverwaltung zugegangen zwecks einer Verlängerung des Mietvertrags. In dem Gebäude mit 2.500 Quadratmetern Nutzfläche können 100 Menschen untergebracht werden, aktuell zählt es 98 Bewohner.

Die Stadt hält eine monatliche Kaltmiete von 21.500 Euro für angebracht. Wenn der Mietvertrag nicht verlängert würde, müssten Bewohner in der Anschlussunterbringung mit Wohnraum versorgt werden, so die Stadtverwaltung ‐ was schwierig sei angesichts des angespannten Wohnungsmarkts, so dass Kommunen oft mit eigenen Mitteln Wohnflächen schaffen oder mieten müssten. Das Gebäude Händelstraße 16 wäre dann „zwar etwas weniger dicht belegt, aber wir müssten es auf eigenes Risiko weiter nutzen“.

Heizung ist ein Risiko

Problematisch sei die Heizung: Bei einer Verlängerung des Vertrags liege das Risiko eines Heizungstauschs beim Landkreis. Er sei froh, wenn der Unterhalt des Gebäudes für die Stadt wegfalle und „jemand anderes es instand hält“, meinte dazu Ingo Hohner (Freie Wähler). Auch bleibt laut Stadt der Kreis Tuttlingen zuständig für die Sozialbetreuung der Flüchtlinge in der Erstunterbringung.

Neben den hauptamtlichen Integrationsmanagern des Kreises Tuttlingen engagiere sich der Arbeitskreis TroAsyl weiter ehrenamtlich in beiden Trossinger Gemeinschaftsunterkünften. Im Mietvertrag will die Stadt die Bedingung aufnehmen, dass dem Helferkreis ausreichend Räume für seine Arbeit, vor allem Kinderbetreuung und Sprachangebote, zur Verfügung gestellt werden.

455 Flüchtlinge leben derzeit in Trossingen

Der Rat stimmte einhellig für eine Verlängerung des Mietvertrags um zwölf Monate und das Einbringen des Mieterlöses in eine neue Bürgerstiftung ‐ um diesen „wirtschaftlichen Mehrwert der Stadt einer breiten gesellschaftlichen Mitte zur Verfügung zu stellen“.

Die Stadtverwaltung lieferte aktuelle Zahlen für Trossingen, das seine Aufnahmeverpflichtung „als eine von wenigen Gemeinden übererfülle“: 455 Geflüchtete lebten, Stand Mitte Oktober, in der Stadt ‐ nach dem Einwohneranteil müssten es demnach nur 370 sein. 179 der Flüchtlinge kämen aus der Ukraine; 193 Geflüchtete seien in den beiden Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, 83 in der Anschlussunterbringung.

Bürgermeisterin fordert Kurswechsel

24 Mädchen und Jungen würden in Kitas betreut, „sie können in der Regel kein Deutsch“, so Irion. 123 junge Flüchtlinge gingen an Trossinger Schulen ‐ ohne die Solwegschule. „Das ist im Prinzip eine weitere Grundschule“, verdeutlichte die Bürgermeisterin die Situation.

Die Grenzen der Zumutbarkeit in Deutschland sind überschritten. Hilmar Fleischer

„Die Stimmung in der Bevölkerung ist zum großen Teil gekippt“, stellte sie fest. „Die Belastungsgrenze ist aus meiner Sicht erreicht ‐ wir brauchen einen Kurswechsel in der Asylpolitik, die bisherigen Maßnahmen sind nicht ausreichend.“ Die Stadt könne „ihrer Integrationsverpflichtung nicht nachkommen ‐ es geht nur noch darum, Wohnraum zu finden und Sozialleistungen auszuschütten“.

Reiche Länder sollen armen helfen

Ins gleiche Horn stießen Jürgen Vosseler (CDU) und Hilmar Fleischer (FDP). „Die Grenzen der Zumutbarkeit in Deutschland sind überschritten“, meinte der Christdemokrat. „Die Situation brennt den Leuten unter den Nägeln“, sagte Fleischer. Er sehe angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen „keine Möglichkeiten mehr, Aufgaben der Integration zu erfüllen“.

Eine andere Sichtweise vertrat Wolfgang Steuer (OGL): „Ich finde, dass die reicheren Länder verpflichtet sind, den ärmeren zu helfen“.

Straftäter sollen Aufenthaltsrecht verlieren

Letztlich schloss sich der Trossinger Rat einstimmig der Sichtweise des Gemeindetags Baden-Württemberg an: Der hatte Ende September im Rahmen der Migrationsdebatte „Sofortmaßnahmen für eine Begrenzungsstrategie“ vorgeschlagen ‐ wie eine „konsequente Begrenzung der irregulären Zuwanderung spätestens an den deutschen Außengrenzen auch durch Einführung von Grenzkontrollen“ und die „Aberkennung des Aufenthaltsrechts von Personen, die schwere Straftaten oder Gewaltverbrechen begehen, sich als Schleuser betätigen oder Polizei- und Einsatzkräfte gewaltsam angreifen“.

Im unisono angenommenen Beschlussvorschlag „bekräftigt der Gemeinderat, dass bei der Unterbringung, Versorgung und Integration vor Ort die Belastungsgrenze erreicht“ sei.