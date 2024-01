Die Stadt setzt bei der vorgesehenen Verwirklichung der Rathauserweiterung verstärkt auf nachhaltiges Bauen. Das erhöht zwar weiter die Kosten, jedoch winken Fördergelder, so dass der Stadt alles in allem ein Überschuss von 680.000 Euro bliebe, wie Bürgermeisterin Susanne Irion am Montagabend im Gemeinderat erläuterte.

Mindestens 17 Millionen Euro werde die der notorischen Platznot geschuldete Erweiterung kosten, hatte es im September im Gemeinderat geheißen. Die Stadtverwaltung selbst hatte angesichts der Kostenentwicklung Vorschläge für mögliche Preisreduzierungen erarbeitet beim geplanten Neubau - für den der in den 1980er Jahren erbaute Rathaustrakt in diesem Jahr abgerissen werden soll.

Verzicht auf teure Dachterrasse

Der Baukörper sei etwas verkleinert worden, berichtete die Bürgermeisterin im Rat - und auf das von Architekt Jens Oberst im Entwurf vorgeschlagene Dachgeschoss mit Terrasse sei verzichtet worden, „wie es der Gemeinderat wünschte“.

Laut Sandra Kurz vom städtischen Hochbauamt liefen die Gespräche mit dem Denkmalamt zur geplanten Sanierung des historischen Rathauses; die Leistungen für den Brandschutz seien beauftragt. Die Verwaltung habe geprüft, inwiefern der Erweiterungsbau an der Hans-Neipp-Anlage mit seiner Umgebung „ganzheitlich als System betrachtet“ werden könne.

860.000 Euro Zuschüsse winken

Die Stadt strebt das staatliche „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ an. In dem Programm können laut Kurz Fördergelder von bis zu 3.000 Euro pro Quadratmeter Nutzungsfläche beantragt werden. Das wären im Fall des Trossinger Erweiterungsbaus immerhin 860.000 Euro.

Wegen der Auflagen, die bei einer Zertifizierung eingehalten werden müssten, würden sich die Baukosten laut Kurz um ein halbes bis zwei Prozent der Investitionskosten erhöhen - zwischen 40.000 und 130.000 Euro. Hinzu kämen bis zu 70.000 Euro für Zertifizierung und Bearbeitungshonorar. Verrechnet mit den Fördermitteln bliebe jedoch ein Überschuss von 680.000 Euro. „Es muss wirtschaftlich darstellbar sein“, so Irion.

Energieberater im Einsatz

Die Stadt hat zwischenzeitlich den Energieberater Robert Staiger vom Büro e3xpert aus Buchheim hinzugezogen. Der habe eine „lange Referenzliste“, so Kurz auf eine Frage Jürgen Vosselers (CDU). Bei der Zertifizierung sei neben langfristigen nachhaltigen Zielen, ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Aspekten wie Barrierefreiheit, auch die technische Seite wie Schallschutz berücksichtigt.

Um Förderanträge bis Anfang Februar einzureichen, habe das Büro umgehend eine Energiebilanzierung gestartet. Es folge ein „PreCheck“ als Vorausschau für die Zertifizierung, an dem alle Planer beteiligt seien - in allen Bereichen werden Zielwerte für das Gebäude definiert. Den hat Irion bereits beauftragt, die Kosten für Check und Förderauftrag belaufen sich auf 8.000 Euro.

Chancen stehen offenbar gut

Petra Hermann (CDU) wollte wissen, wie sicher es sei, dass die Stadt an die Zuschüsse gelangt. „Wir wissen nicht, ob wir sie bekommen - aber die Chancen stehen relativ gut“, schätzte Kurz die Erfolgsaussichten ein. Da Fördergelder ab Februar bereitgestellt würden, müsse der Antrag an den Bund schnell gestellt werden. Falls keine Fördermittel flössen, „haben wir trotzdem den PreCheck und wissen dann, was der Gebäudeunterhalt kostet“, so Susanne Irion.

Sigrun Kramer (OGL) wies auf die „langfristigen Einsparungen durch niedrigere Energiekosten“ hin. Gustav Betzler (Freie Wähler) sagte, dass „es die 8.000 Euro allemal wert sind, um Sicherheit zu haben“. Hilmar Fleischer (FDP), steter Mahner bei der Kostensteigerung der Rathauserweiterung in den vergangenen Jahren, betonte, dass der Nachhaltigkeitsaspekt „nicht dazu führen darf, dass das Projekt teurer wird“.

Nach einer erfolgreichen Zertifizierung, die in verschiedenen Qualitätsstufen ausgeführt werden kann, soll Energieberater Staiger mögliche Stufen im Gemeinderat vorstellen.