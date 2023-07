In Trossingen sind vermutlich mehrere hundert Hunde nicht angemeldet. Um auch für diese Vierbeiner künftig Hundesteuer zu erhalten, will die Stadt nun sämtliche Haushalte aufsuchen, um so herauszufinden, wo Hunde nachgemeldet werden müssen. Der Gemeinderat hat die Haushaltsbefragung zur Feststellung nicht erfasster Hunde einstimmig beschlossen.

Dies weicht ganz ordentlich von den 669 gemeldeten Hunden ab und lässt vermuten, dass bei weitem nicht alle Hunde angemeldet sind. Axel Henninger

Fast alle Kommunen in Deutschland erheben eine Hundesteuer. In Trossingen wurde deren Höhe laut Kämmerer Axel Henninger zuletzt 2008 festgelegt: für den ersten Hund im Haushalt werden jährlich 96 Euro fällig, für jeden weiteren 192 Euro im Jahr.

669 Hunde sind bisher gemeldet

Laut Henninger sind in Trossingen aktuell 600 Ersthunde, 59 Zweithunde und zwei Hundezwinger gemeldet; hinzu kämen acht Schutz– und Rettungshunde, die von der Steuer befreit seien. Mit einer Aktion unter anderem in den sozialen Medien seien vergangenes Jahr knapp 50 zusätzliche Anmeldungen hinzugekommen.

Doch das sind offenbar längst nicht alle Hunde in Trossingen: Nach einer europaweiten Erhebung von „Statista“, die bereits 2016 erfolgt sei, würden in Deutschland im Schnitt 105 Hunde je 1000 Einwohnern gehalten, so Henninger. „Nach dieser Statistik müssten in Trossingen bei 17.571 Einwohnern etwa 1.837 Hunde gehalten werden — dies weicht ganz ordentlich von den 669 gemeldeten Hunden ab und lässt vermuten, dass bei weitem nicht alle Hunde angemeldet sind.“

Datenschutz soll gewährleistet sein

Weil der Unterschied bei den Zahlen „frappierend“ sei, so Henninger im Rat, wurde die Stadtverwaltung nun aktiv — zumal anderswo ähnliche Befragungen erfolgreich gewesen seien. So seien in Freudenstadt bei 10.000 Haushalten 400 Hunde nachgemeldet worden, berichtete Henninger. Deshalb soll nun eine „Bestandsaufnahme an der Haustür“ mittels einer Umfrage kommen.

Dazu soll ein Dienstleister beauftragt werden, der „erfolgsunabhängig nach Haushalten vergütet“ werde, erläuterte Henninger — dafür würden je Haushalt 1,30 Euro plus Umsatzsteuer anfallen. Es werde „größter Wert auf Datenschutz gelegt“, betonte Henninger. Die Wohnungen dürften nicht betreten werden, ausschließlich volljährige Bewohner würden zur Hundehaltung im eigenen Haushalt befragt.

Befragte können Daten korrigieren

Die Mitarbeiter des Dienstleisters legitimierten sich als Beauftragte der Stadt, erläuterte Henninger. Dann würden sie um Auskunft bitten. „Sie fragen nach dem Vorhandensein von Hunden, deren Anzahl und Rassen, der Dauer der Hundehaltung und nach dem Halter“. Die Beauftragten seien „erfahren im Umgang mit Bürgern“, die Projektleitung habe „höfliches und rücksichtsvolles Verhalten zugesichert“.

Ich denke, dass wir härter durchgreifen sollten. Gemeinderat Ingo Hohner

Die Befragten könnten die erfassten Daten einsehen und, wenn nötig, korrigieren. In Haushalten, in denen niemand angetroffen werde oder wo „keine sprachliche Verständigung möglich“ sei, werde ein Informationsschreiben hinterlassen — ebenso bei den Befragten, die nähere Informationen über die Bestandsaufnahme wünschten, so Henninger.

Verweigerung wird vermerkt

Werde eine persönliche Befragung nicht gewünscht, „so gehen die Beauftragten nicht auf eine Diskussion ein“ — stattdessen hinterließen sie das Infoblatt und „vermerken die Verweigerung“, so Henninger. Sie würden „keine Angaben zu steuerlichen Angelegenheiten“ machen — dazu würden die Bürger an die Stadtverwaltung verwiesen.

Die Stadt organisiere die Zählaktion „auch aus Gründen der Steuergerechtigkeit gegenüber all den Haltern, die ihre Hunde anmelden“, sagte Bürgermeisterin Susanne Irion im Gemeinderat. Sie betonte, dass keine Nachgebühr bezahlt werden müsse — es reiche, wenn zugesagt werde, dass der Hund umgehend angemeldet werde.

Härteres Durchgreifen gefordert

Dies reichte Gemeinderat Ingo Hohner (Freie Wähler) nicht aus. Man müsse aus Gründen der Gerechtigkeit auch mit Strafen arbeiten, meinte er: „Ich denke, dass wir härter durchgreifen sollten“. Es blieb jedoch dabei, dass rückwirkend keine Zahlungen fällig werden.