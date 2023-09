Nicht wenige von ihnen haben Schlimmes hinter sich. Und auch fern der aufgegebenen Heimat ist für viele Flüchtlingskinder das Leben alles andere als einfach. TroAsyl hat nun 17 Mädchen und Jungen aus den beiden Trossinger Flüchtlingsunterkünften eingeladen, im „Kinderspieleland“ einen sorgenfreien Nachmittag zu verbringen.

Die Vorfreude ist groß unter den vielen Kindern, die sich am Eingang der Einrichtung tummeln. Und ebenso die Dankbarkeit. „Es ist toll, dass TroAsyl die Kinder fröhlich macht“, sagt Omar Karim. Der Elfjährige ist vor drei Jahren aus dem Irak nach Deutschland geflohen; er war bereits einmal dabei bei der, so Omar, „coolen Veranstaltung“, zu der TroAsyl ins „Kinderspieleland“ am Stadion geladen hatte — die wegen der Pandemie eine Pause machte.

Kinder sollen sich kennenlernen

Die organisatorischen Fäden zog die Kinderbetreuung der Trossinger Flüchtlingsinitiative — mit Melanie Springer an der Spitze. „Einmal im Jahr in den Sommerferien machen wir was für die Kinder“, erläutert sie. „Damit sie sich untereinander kennenlernen.“

„Ich liebe andere Länder und Kulturen“, begründet Melanie Springer ihr Engagement bei TroAsyl. „Jetzt sind die Menschen aus diesen Ländern hier — und ich kann sie kennenlernen.“ Sie könne durch ihre ehrenamtliche Arbeit an die Flüchtlinge „weitergeben, was mir wichtig ist — dass sie in Deutschland ankommen“.

Neun Frauen sind im Einsatz

Melanie Springer ist nicht die einzige Trossingerin, die sich bei der Kinderbetreuung einbringt — nicht ganz überraschend ist kein Mann darunter. Bei zwei Spielgruppen für Flüchtlingskinder in den Einrichtungen an der Gottlieb–Daimler–Straße und der Händelstraße sind insgesamt neun Frauen im ehrenamtlichen Einsatz.

„TroAsyl finanziert die Aktion — inklusive Pommes und einem Getränk“, erläutert die neue TroAsyl–Vorsitzende Gisela Forn. Und auch für elf Erwachsene, einige der Eltern der Kinder, übernimmt der Helferkreis an diesem Tag den Eintritt.