Kirchenaustritte in Rekordhöhe — nicht nur die katholische Kirche spürt die Folgen zahlloser Skandale, auch den evangelischen Gemeinden in Deutschland gehen viele Gläubige verloren. Doch es gibt Menschen, die dagegen steuern — Menschen wie die Trossingerin Deborah Maier, die sich weiter ehrenamtlich engagieren. Die 22–Jährige ist in der evangelischen Kirchengemeinde Trossingen in vielerlei Hinsicht aktiv, kümmert sich in erster Linie um Kinder und Jugendliche.

In drei Feldern des Jugendwerks ist die junge Frau im Einsatz: dem wöchentlichen Jugendkreis jeden Montag im Johannes–Spreter–Gemeindehaus, dem monatlichen Movement–Gottesdienst für junge Leute und bereits zwei Mal bei Jugendfreizeiten in Dänemark im vergangenen Jahr sowie an Pfingsten in Südfrankreich.

In Rolle rein gewachsen

Sie habe Angebote wie diese selbst als Kind und Jugendliche schätzen gelernt, nennt die gebürtige Trossingerin einen wesentlichen Grund für ihren unentgeltlichen Einsatz. Auch seien andere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer Freunde geworden, mit denen sie auch abseits der Kirchengemeinde etwas unternehme. „Zudem will ich etwas weitergeben von meinen Werten — von dem, was mir wichtig ist“, sagt Deborah Maier. Und nicht zuletzt mache ihre Aufgabe ihr Spaß — „die Gemeinschaft, es sind alles megatolle Menschen. Eigene Personen mit eigener Geschichte — es ist schön zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln“.

Ihr häufigster „Einsatzort“ ist immer montags der Jugendraum im Gemeindehaus. Bei dessen Einrichtung hat sie mitgewirkt. Jetzt zieren auch ein Billardtisch und ein Kicker den Raum, Klassiker aus verflossenen analogen Zeiten, „die gut angenommen werden“, sagt die 22–Jährige. „Die Jugendlichen beschäftigen sich hier miteinander — das ist schön zu sehen.“

Impulse für junge Leute

Zwischen 15 und 20 junge Leute von etwa 14 bis 18 Jahren kommen regelmäßig zu dem Treff, den sie gemeinsam mit Lukas Hiller betreut, berichtet sie. Bis zu drei Stunden gehe dieser, neben Aktionen wie Pizza backen oder dem Basteln von Perlenarmbändern stehen Gespräche im Vordergrund — wie der „Impuls“, „bei dem wir auf die Jugendlichen eingehen, die sich Themen wünschen“. So hätten sie „die Bergpredigt durchgearbeitet, wie man seinen Glauben praktisch lebt“.

„Mittlerweile sind wir Freunde“, sagt die ja kaum ältere Deborah Maier. Ob alle den nötigen Respekt vor ihr hätten angesichts des nur geringen Altersunterschieds? „Es lebt vom gegenseitigen Respekt — wir wollen den Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und sie nicht bevormunden.“ Viele „haben einen christlichen Hintergrund und wissen viel“, berichtet sie; ein paar kämen auch aus dem Trossinger Umland wie Hausen ob Verena.

Wie realitätsnah ist Kirche?

Auch das Eingehen auf Kritik der Jugendlichen zählt zu ihren Aufgaben. „Sie fragen zum Beispiel, wie realitätsnah Kirche ist, ob es den Glauben braucht und warum“, sagt Deborah Maier. Kritische Fragen würden dann offen kommuniziert.

An einem Wochenende monatlich übernimmt sie beim Movement–Gottesdienst den Part der Moderatorin. Der sei für die Zielgruppe junge Gläubige „weniger liturgisch — das wird angenommen“. Der Zulauf sei „mal besser, mal schlechter“, sagt Deborah Maier. „Zwischen 50 und 70 Jugendliche kommen in der Regel“, schätzt sie.

Freizeit in Südfrankreich

Zwei Mal war sie inzwischen bei Freizeiten des Jugendwerks als Betreuerin dabei; zuletzt eine Woche in diesem Frühjahr in Südfrankreich bei Avignon — schon ein Bonbon für die junge Ehrenamtliche. „Aber es war anstrengend — allein wegen der Verantwortung mit den anderen fünf Betreuern für 17 Jugendliche.“ Auch dort zählten die „Impulse“ zu ihren Aufgaben.

Auch künftig will sie bei den Jugendfreizeiten dabei sein, „die sind ja in den Semesterferien“. Denn für die 22–Jährige, die die Trossinger Realschule besucht und das Abitur nachgeholt hat, startet im Herbst ein neuer Lebensabschnitt: Im Oktober will sei ein Medizinstudium beginnen. Doch ihr Ehrenamt möchte Deborah Maier deshalb nicht aufgeben: „Ich habe vor, an einigen Wochenenden nach Trossingen zu kommen und weiter zu helfen — es würde mir etwas fehlen, wenn ich ganz aufhören würde“.