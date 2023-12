Trossingen will seine kommunale Wärmeplanung gemeinsam mit Talheim, Gunningen und Durchhausen voranbringen. Die vier Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft wollen sich zusammentun zwecks eines Wärmeplans für die kommenden Jahre. Um Klimaschutzziele in diesem Bereich zu erreichen, winken den Gemeinden Fördermittel.

„Wir nehmen eine gewisse Verunsicherung zum Thema Wärmeversorgung wahr“, stellte Bürgermeisterin Susanne Irion im jüngsten Gemeinderat zur Befindlichkeit vieler Trossinger fest. Die Energiepolitik der Bundesregierung und deren Auswirkungen auf die Geldbörsen der Bürger bereitet vielen Menschen Kopfzerbrechen und Sorgen, wie sie etwa einen Austausch ihrer Heizung finanzieren sollen. Und darüber, was der geeignete Weg sein könnte - Wärmepumpe, Pelletheizung, Fernwärme?

Ziel: bis 2040 klimaneutral

Ziel der kommunalen Wärmeplanung ist es laut Stadtverwaltung, die Wärmeversorgung der gesamten Kommune bis 2040 klimaneutral aufzustellen. Den Weg, der die Situation vor Ort am besten berücksichtigt, gelte es nun vorzubereiten.

Vier zentrale Elemente sieht ein kommunaler Wärmeplan vor: Am Anfang steht eine Bestandsanalyse zu Wärmebedarf und Versorgungsstruktur. Es folgt eine Potenzialanalyse zu erneuerbaren Energien und Abwärme. Danach soll laut Stadt ein „klimaneutrales Zielszenario 2040“ aufgestellt werden, mit einem Zwischenschritt in 2030. Ergebnis des Prozesses soll schließlich eine „kommunale Wärmewendestrategie mit Maßnahmenkatalog“ sein.

Die Konvoi-Lösung

Gemeinden können ihre Wärmeplanung allein oder im Verbund mit anderen erstellen - in einem sogenannten Konvoi, zu dem sich mindestens drei Kommunen zusammenschließen müssen. „Dies kann Symbiosen haben bei eventuellen künftigen großen Photovoltaikanlagen und bietet für die Gemeinden nur Vorteile“, urteilt die Trossinger Stadtverwaltung. In der Regel hätten kleinere Kommunen „nicht das nötige Personal, um eine solche Wärmeplanung allein zu stemmen“. Daher sehe es Trossingen als „äußerst sinnvoll“ an, sich mit den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft zusammenzutun.

Dies stößt dort augenscheinlich auf offene Ohren: Talheim und Gunningen hätten ihre mögliche Teilnahme bereits in Aussicht gestellt, so die Trossinger Verwaltung. Entsprechendes habe auch Durchhausen signalisiert, berichtete Kämmerer Axel Henninger im Rat.

Wärmeplanung bis 2028 Pflicht

Aktuell sind Stadtkreise und Große Kreisstädte verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen und alle sieben Jahre fortzuschreiben, erläutert die Stadtverwaltung. Dies soll sich durch das Wärmeplanungsgesetz ändern. Danach seien auch kleinere Gemeinden zur Erstellung eines kommunalen Wärmeplans bis spätestens Mitte 2028 verpflichtet.

Derzeit existieren zwei Fördermöglichkeiten für Kommunen, die freiwillig einen Wärmeplan erstellen: seitens des Bunds und des Landes Baden-Württemberg. Bei einem Antrag auf Bundesebene bis zum Jahresende winken laut Stadt 90 Prozent Fördermittel, für finanzschwache Kommunen seien sogar 100 Prozent Fördersumme auf die zuwendungsfähigen Ausgaben möglich. Ab 2024 seien jedoch deutlich geringere Fördersummen zu erwarten - prognostiziert würde für nicht finanzschwache Gemeinden eine nur noch 60-prozentige Förderung.

Fast 100.000 Euro Fördermittel winken

Bei der Landesförderung sei aktuell eine Fördersumme von 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben möglich - im Alleingang maximal 60.000 Euro, bei einer Konvoilösung, wie sie Trossingen mit den Umlandgemeinden anstrebt, rund 95.000 Euro. Die Stadtverwaltung betont, dass bei Land und Bund nur Anträge gestellt werden könnten, „so lange keine gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung eines Wärmeplans existiert“. Wegen der sich abzeichnenden Absenkung der Bundesmittel sei eine Landesförderung, „möglichst im Konvoi“, vorzuziehen.

Dieser Sichtweise schloss sich der Trossinger Gemeinderat an, der einstimmig für diese Variante votierte mit einem Antrag beim Land. Und ebenso dafür, im städtischen Haushaltsplan 2024 ein Budget von 150.000 Euro für eine kommunale Wärmeplanung im Konvoi zu veranschlagen. „Der Konvoi-Vorschlag ist richtig, allein schon wegen des interkommunalen Gewerbegebiets Neuen mit Durchhausen“, meinte Wolfgang Schoch (CDU) dazu.

Mehr Personal notwendig

Die Abrechnung erfolgt nach Einwohnerzahlen: Auf Trossingen mit 17.605 Einwohnern entfallen Ausgaben von 127.400 Euro bei einer erwarteten Förderung von 81.100 Euro, für Talheim mit 1.305 Einwohnern wären es laut Stadtverwaltung 9.400 Euro bei Fördermitteln von 6.000 Euro; für Durchhausen (1.054 Einwohner) würden 7.600 Euro fällig bei einem Förderanteil von 4.800 Euro; und für Gunningen mit 763 Einwohnern wären es 5.500 Euro bei einem Landeszuschuss von 3.500 Euro.

Die Gesamtausgaben lägen für die vier beteiligten Städte und Gemeinden mit zusammen 20.727 Einwohnern demnach bei 150.000 Euro, bei Fördermitteln von rund 95.500 Euro und einem Eigenanteil von etwa 54.400 Euro.

Axel Henniger machte klar, dass eine personelle Aufstockung notwendig sei zur Umsetzung des kommunalen Wärmeplans. „Wir hoffen, dass wir einen Energiemanager einstellen können.“ Ein entsprechender Antrag sei gestellt. Und Susanne Irion kündigte im Zusammenhang mit der Wärmeplanung einen „großen Umstrukturierungsprozess bei den Stadtwerken“ an.