In Trossingen soll ein breit aufgestelltes Bündnis ins Leben gerufen werden, um für das Fortbestehen der Demokratie in Deutschland einzutreten. Initiator ist die Offene Grüne Liste (OGL) im Gemeinderat. Vertreter aus unter anderem Vereinen, Verwaltung und Unternehmen sollen darin mitwirken, „um miteinander zu zeigen, dass uns der Erhalt unserer Demokratie wichtig ist und wir diese Verantwortung übernehmen wollen“.

So ist es in einem Antrag formuliert, den die OGL kurzfristig für die Gemeinderatssitzung am Montagabend vorgelegt hatte. Mit dem will die Fraktion den vom Aktionskreis Mahnwache für den Frieden auf den Weg gebrachten und von vielen unterschriebenen „Trossinger Appell gegen rechts“ unterstützen, der kürzlich an zahlreiche Politiker in Land und Bund verschickt worden war.

Von Vereinen bis zu Kirchen

„Wir halten es für wünschenswert, dass die Stadt Trossingen Gesicht zeigt und sich so viele Menschen wie möglich daran beteiligen“, heißt es in dem Antrag. „Ein solches Bündnis könnte aus den Vereinen, Unternehmen, der Verwaltung, den politischen Parteien, Kirchen, der Volkshochschule und Vertretern der Schulen sowie Einzelpersonen bestehen.“

In anderen Gemeinden gebe es bereits Initiativen, „mit denen man sich vernetzen könnte, um von deren Erfahrungen zu profitieren“, regt die OGL an. Den Anfang könne ein „offenes Forum bilden, zu dem Organisationen und Bürger eingeladen werden, um sich zu einem konkreten Thema auszutauschen und Ideen zu erarbeiten“.

Bürgermeisterin unterschreibt Trossinger Appell

Bürgermeisterin Susanne Irion erläuterte im Rat, dass kein Beschluss zu dem Antrag gefasst werden könne, da er erst am Montag eingegangen sei. Dennoch könne über diesen nicht-öffentlich beraten und der Beschluss in einer späteren Sitzung nachgeholt werden.

Eine stärkere Positionierung der Stadt und des Gemeinderats sei auch von anderen Trossingern angeregt worden, etwa vom langjährigen früheren Fraktionschef der CDU, Clemens Henn. Irion wies jedoch darauf hin, dass für eine Stadtverwaltung als Ganzes „grundsätzlich das Gebot der Neutralität“ gelte. Privat habe sie den „Trossinger Appell“ unterzeichnet, „auch Fraktionen und Gemeinderäten steht das frei“.

Gerade mit Blick auf die Kommunalwahlen im Juni „ist aus Sicht der Verwaltung jede Art der Positionierung kritisch zu hinterfragen“, sieht Irion die Stadt in einer „Rolle als Schiedsrichterin, deren Aufgabe es ist, allen zugelassenen Parteien und Fraktionen gleiche Chancen zu gewährleisten“. Auf dieses Spannungsfeld habe auch der Gemeindetag Baden-Württemberg verwiesen.

Schulen könnten Stele gestalten

Der Gemeindetag sei am 25. Januar dem überparteilichen Bündnis Demokratie und Menschenrechte beigetreten. In ihrer Erklärung hatten die Vertreter von unter anderem Kirchen, staatlichen Institutionen, Vereinen, Parteien und Kommunen etwa gefordert, „Haltung im Alltag zu zeigen - ob beim Elternabend, am Arbeitsplatz, im Sportverein oder beim Stammtisch, wir treten Hass und Hetze entgegen“. Aus Sicht der Verwaltung mache es „eher Sinn, sich, sofern gewünscht, diesem großen Bündnis anzuschließen“.

Irion wies auch auf das 75-jährige Jubiläum des Grundgesetzes hin, das am 23. Mai gefeiert werde. „Dies wäre Anlass sich zu beteiligen - gemeinsam mit Schulen könnte beispielsweise eine Stele gestaltet werden, die in feierlichem Rahmen vor dem Rathaus platziert wird.“ So könne „auf positive Weise auf das Thema aufmerksam gemacht werden“.