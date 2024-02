In der Musikstadt Trossingen darf eine Musikschule natürlich nicht fehlen. 2024 feiert die traditionsreiche Einrichtung ihr 50-jähriges Bestehen. Grund genug für eine kleine Serie über die für die Stadt wichtige Institution. Zum Auftakt blicken wir auf die Hintergründe der Gründung und die Anfangsjahre.

1974 war nicht nur das Jahr, in dem die Bundesrepublik Deutschland zum zweiten Mal Fußballweltmeister wurde und Abba den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewannen mit „Waterloo“; auch der Gründungstag der „Jugendmusikschule Trossingen e.V.“ fiel einige Monate später in besagtes Jahr - konkret auf den 1. September 1974.

Vorgänger war die Jugend- und Volksmusikschule

Sie war die Fortführung der Jugend- und Volksmusikschule Trossingen. Diese hatte unter der Leitung von Armin Fett in den sechs Jahren zuvor, wie es sich für Trossingen geziemt, Harmonikainstrumente im Programm - und zudem Blockflöte, Gitarre, Klavier und elektronische Instrumente. Fortan sollte das Instrumentarium nach den Richtlinien des Verbandes Deutscher Musikschulen erweitert werden - im Rahmen einer Jugendmusikschule, wie es sie seinerzeit bereits in vielen Städten gab.

Unterstützt wurde diese Idee von der Stadt, vom Land und vom Unternehmen Hohner, von denen es Zuschüsse gab. Ziel war es, den Unterricht nahtlos fortzusetzen.

Vom Schlagzeug bis zum Kontrabass

Eine Vielzahl neuer Instrumente kam hinzu wie Holz- und Blechbläser in jedweder Ausprägung, Streichinstrumente von Violine bis Kontrabass oder Schlagzeug - im Einzel- oder Gruppenunterricht. Auch einen Grundkurs in rhythmisch musikalischer Früherziehung gab es bereits. Wie einem Bericht der „Trossinger Zeitung“ aus jenen Tagen zu entnehmen ist, kostete Einzelunterricht damals monatlich 45 D-Mark. Gruppenunterricht war deutlich kostengünstiger.

An den Trossinger Schulen waren an alle Schüler Anmeldeformulare verteilt worden. Für Jugendliche, die ihr Instrument ob des ausgeweiteten Angebots wechseln wollten, organisierte die neue Jugendmusikschule zum Auftakt des Schuljahres einen Eignungstest.

Anfangs Musikunterricht in der Friedensschule

Erster Vorsitzender der Jugendmusikschule wurde der damalige Trossinger Bürgermeister Heinz Mecherlein, seine Stellvertreterin Rektorin Rosemarie Hopfensitz. Die Leitung der Einrichtung übernahm Rudolf Tschabrun, Geschäftsführer wurde Georg Armbruster.

„Die Resonanz auf die neue Musikschule war sehr positiv“, sagt der heutige Geschäftsführer Jürgen Messner, der inzwischen auch schon seit gut drei Jahrzehnten in Amt und Würden ist. Es sei sogleich eine „ansehnliche Anzahl von 434 Schülern erreicht“ worden. Der Unterricht habe in der Anfangszeit vorwiegend in den Räumen der Friedensschule stattgefunden.

Die Zahl der Musikschülerinnen und -schüler kletterte schnell nach oben: Zweieinhalb Jahre nach der Gründung waren es bereits 760, auch aus Aldingen und Spaichingen kamen diese nach Trossingen.

Schwere Zeiten brechen an

1978 zog die Verwaltung der Jugendmusikschule in die Rosenschule ein mit einer eigenen Geschäftsstelle. 1981 ersetzte Roland Strohm den Geschäftsführer Georg Armbruster. Bei seiner Verabschiedung sah Bürgermeister Mecherlein finanziell „schwere Zeiten“ anbrechen für die Einrichtung: 1982 galt es eine Kürzung der Landesmittel um 40.000 Mark zu verkraften, und auch die Stadt konnte weniger Geld zur Verfügung stellen.

„Zehn Jahre nach der Gründung ging für die Jugendmusikschule ein großer Traum in Erfüllung“, so Jürgen Messner: Sie zog in die ehemalige Hochschule gegenüber des Rathauses ein und hatte so erstmals ein eigenes Schulhaus mit genügend Räumlichkeiten. Die bot Platz für inzwischen 1.200 Musikschülerinnen und -schüler sowie 48 Lehrkräfte.