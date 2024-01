Was hat Trossingen 2023 bewegt? Beim Neujahrsempfang der Stadt Trossingen zog Bürgermeisterin Susanne Irion am Sonntagabend Bilanz und blickte auf die wichtigsten Themen des vergangenen Jahres zurück. Dabei prägten sowohl große, weltpolitische aber auch kleinere, regionale Themen das Geschehen in der Stadt.

Zuerst nannte die Bürgermeisterin den Angriff der Hamas auf Israel. „Dieser Angriff war auch ein Angriff auch auf unsere Welt mit ihren freiheitlich demokratischen Grundwerten“, so Irion. Auf die Bauernproteste zu Beginn des Jahres 2024 in Trossingen und ganz Deutschland ging die Bürgermeisterin ebenfalls ein und kritisierte die Symbolik, die einige Demonstranten wählten. „Die Galgen waren nur schwer zu ertragen“, sagte sie.

Energie als zentrales Thema

Es gab zudem eine große Übung der Patenkompanie, die Trossinger Stadtwerke „kämpften um die Sicherung der Energieversorgung“. Und auch in den kommenden Jahren wird das Thema Energie wichtig bleiben. „Sicher ist, dass wir einen Standort für eine Hackschnitzzentrale suchen und mit einem Blockheizkraftwerk unser Fernwärmenetz ausbauen wollen“, sagte Bürgermeisterin Irion. Und auch das Thema Windkraft soll diskutiert werden.

Zum Energiesparen trug die 2023 begonnene Umstellung der Straßenbeleuchtung bei. Bei rund 2.500 Straßenlaternen wurden dafür LEDs eingesetzt.

Auch Integration war ein zentraler Punkt. „Die Unterbringung von Flüchtlingen war kommunales Megathema überhaupt“, so Irion. Derzeit, so die Bürgermeisterin, leben 455 Flüchtlinge, darunter 150 Kinder, in Trossingen. Das habe wiederum Auswirkung auf ohnehin schon knappe Kita-Plätze, Schulentwicklung, ärztliche Versorgung und Wohnraum.

Mehr Platz für Kinder

Bereits 2022 hat die Stadt mit der Eröffnung der Kita Albblick mit acht Gruppen gegengesteuert. In den nächsten Jahren werden jedoch fünf zusätzliche Krippen- und fünf Kindergartengruppen benötigt. Und: „Aus Kindergartenkindern werden Schüler. Und zwar in großer Zahl“, so die Bürgermeisterin.

Investiert wurde daher in das Ganztageszentrum für Realschule und Gymnasium, sowie die Sanierung und Erweiterung der Realschule, die im Oktober eingeweiht wurden. Und auch die Löhrschule soll langfristig an das Ganztageszentrum angeschlossen werden.

„Wir planen die Sanierung der Fritz-Kiehn-Halle mit 7,9 Millionen Euro und die letzten Sanierungsabschnitte der Solweghalle mit 3,2 Millionen Euro, sowie einen neuen Kunstrasenplatz“, so Irion.

Zudem rief die Bürgermeisterin dazu auf, sich kommunalpolitisch zu engagieren, auch mit Blick auf die anstehenden Wahlen 2024.

Ehrungen für zwei Trossinger

Passend dazu wurden auch Bürger und Institutionen geehrt, die sich besonders eingesetzt haben. Eine Ehrung ging an Thomas Klotz, der eine Plakette für die Interessengemeinschaft Altes Rat- und Schulhaus, kurz IGARUS, entgegennahm. Der Verein war 2016 aus dem Heimatschützern hervorgegangen, die sich für den Erhalt von schützenswerten Gebäuden stark gemacht hatten.

Nun löst sich die Gruppe auf, etwas „was für gewöhnlich eher betrauert wird“, so Irion. Im Falle von IGARUS markiere die Auflösung jedoch den erfolgreich erfüllten Vereinszweck. Eine Plakette am Alten Rat- und Schulhaus soll künftig an dieses Engagement erinnern.

Einen Neuanfang gibt es hingegen in der ehemaligen Kartonage-Fabrik Birk. Stellvertretend für die Baugruppe nahm Stefan Gsellinger eine Ehrung entgegen. In dem alten Fabrikgebäude entstehen derzeit Wohn- und Geschäftsräume, 2023 erfolgte die Baugenehmigung für das Projekt.

Und auch eine weitere Trossingerin wurde anonym erwähnt. Dabei handelt es sich um eine ältere Dame, die Müll aufsammelt und entsorgt. „Sie geht mit offenem Auge durch unsere Stadt, fragt nicht, warum, sondern macht sie in ihrem Wirkungsbereich stetig ein kleines bisschen besser“, so die Bürgermeisterin.

Neues Konzept

Der Neujahrsempfang fand in diesem Jahr in leicht abgewandelter Form statt. Das anschließende Konzert der Big Band der Hochschule unter Leitung von Matthias Anton fiel etwas kürzer als gewöhnlich aus, wurde aber dafür in den Neujahrsempfang integriert.

Außerdem spielte das Jugendorchester Hohnerklang. Das neue Konzept kam an. Rund 400 Personen waren beim Neujahrsempfang sowie dem anschließenden Sektempfang im Konzerthaus dabei.