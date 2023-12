Der Freundeskreis Uganda der katholischen Seelsorgeeinheit Trossingen mit Gunningen und Durchhausen hat seine Unterstützung 2023 auf weitere Projekte ausgedehnt. Geld bekommen nun auch ein Waisenhaus für Kinder mit Behinderung und ein Tanzprojekt für Straßenkinder in Uganda. Leser der Schwäbischen Zeitung können mit einer Spende dabei helfen, dass unter anderem Lebensmittel und Spielzeug angeschafft werden können.

Neben dem Hauptanliegen des Freundeskreises, der monetären Unterstützung der Gesundheitsstation bei Kigoto, „sind zwei zusätzliche Projekte dazugekommen“, berichtet der Vorsitzende Janusz Kloskowski. Bisher hätten der Trossinger Arzt Joachim Gollnau und Simone Efinger vom Freundeskreis diese privat finanziell unterstützt, „jetzt ist der Verein mit eingestiegen“ - mit ersten Finanzspritzen in dreistelligem Umfang.

Waisenhausleiterin sitzt im Rollstuhl

Beide Projekte seien nicht weit entfernt von der Gesundheitsstation, erläutert Kloskowski: Das Waisenhaus führt Noelina Nakaggwa, die nach dem Verlust beider Beine selbst im Rollstuhl sitzt. Für die Einrichtung werde eine ganze Reihe an Dingen benötigt: „Kleidung, Lebensmittel, Spielzeug, Schreibmaterialien“, zählt der Trossinger auf.

Initiator des zweiten Projekts ist der ehemalige Berufstänzer Jonathan Katlazar: „Er hat in Uganda Kinder zu sich genommen, weil er will, dass sie von der Straße wegkommen“, berichtet Kloskowski. „Er lernt sie als Tänzer an, sie treten auf und verdienen Geld damit, so dass sie nicht betteln oder stehlen müssen.“ Auch beim Tanzprojekt seien Kinder mit Behinderung dabei, einige hätten keine Eltern. Derzeit seien es rund ein dutzend Kinder und Jugendliche, „sie leben dort, bis sie volljährig sind“.

Matratzen für die Betten fehlen

Als deren Unterkunft ist eine Hütte gebaut worden - woran es mangelt, ist die Einrichtung. Bettgestelle seien da, „aber es fehlen Matratzen“, berichtet Kloskowski. Und ebenso Gerätschaften zum Kochen - Dinge, die mit den Spenden unserer Leser angeschafft werden könnten.

Aktuelles Hauptproblem der Gesundheitsstation ist deren Überfüllung ob des Andrangs der in der Regel bedürftigen Patienten. Gespräche mit dem Besitzer eines Nachbargrundstücks zwecks einer möglichen Erweiterung liefen, „aber er braucht Zeit zum Nachdenken“.

Viel Geld für Medikamente

Die allseits steigenden Kosten stellen auch für den Freundeskreis ein Problem dar: „Wir zahlen im Monat 774 Euro für Löhne in der Gesundheitsstation“, erläutert Janusz Kloskowski. Ebenso ins Gewicht fallen die Ausgaben für Medikamente - „vier Mal im Jahr schicken wir dafür Geld nach Uganda“.

„Wir brauchen im Jahr rund 15.000 Euro an Spenden, um zu garantieren, dass die Gesundheitsstation weitergeführt wird“, hält er dieses Ziel indes für realistisch, weil in den vergangenen Jahren stets in etwa eine solche Summe zusammengekommen war. Mittelfristig sei die Tendenz so, dass es weitergehe in Kigoto. Geschlossen werden müsse die Station in keinem Fall, weil der ugandische Staat sie notfalls übernehmen würde, erläutert Kloskowski - aber eben komplett, nicht teilweise, so dass der Freundeskreis seine Einflussmöglichkeiten verlöre.

Erweiterung wäre notwendig

Aber auch die andere Entwicklungsrichtung ist möglich - die einer Erweiterung. „Wenn wir das Nachbargrundstück bekommen, müssen wir ausbauen“, sagt Kloskowski. „Aber dann bräuchten wir mehr Spenden, dann müssten wir was machen.“ Er denkt etwa an neuerliche afrikanische Gottesdienste, wie es sie in Trossingen, Durchhausen und Seitingen-Oberflacht gab, wo stets einiges an Spenden zusammenkam. Oder Veranstaltungen wie eine Präsentation der Arbeit des Freundeskreises, wie es sie bei einem Seniorennachmittag in Durchhausen gab.

Fest im Jahresprogramm verankert ist das Fastenessen für die Menschen in Kigoto im Februar, „da kommen immer mehr als 1.000 Euro zusammen“, so der Freundeskreis-Vorsitzende. „Und wir könnten für zusätzliche Spenden mehr Veranstaltungen wie Benefizkonzerte machen“, plant er.

Erfolgreiches Benefizkonzert

Zuletzt war Mitte November ein Benefizkonzert für Uganda im Kesselhaus erfolgreich gewesen. „Es waren rund 130 Leute da, knapp 1.500 Euro sind zusammengekommen“, berichtet Kloskowski. Bei dem „französischem Abend mit Swing“ war das Duo Classic Swingtett mit Werner Kiefer und Gérard Deleye aufgetreten und The Swingmen mit Michael te Kaeth, Bernd Strohmeyer und Wolfgang Schmitz, Joachim Gollnau und Simone Efinger hatten über die Uganda-Arbeit der Seelsorgeeinheit berichtet.

Einen Trumpf hat Kloskowski in der Hinterhand - die Trossinger Karl-Hans-Efinger-Stiftung, die bereits mehreren Projekten in Afrika jährliche Finanzspritzen zukommen lässt. „Wenn wir Geld brauchen, können wir ihn ansprechen“, sagt er. „Aber solange wir andere Quellen haben und allein klar kommen, möchten wir andere nicht berühren.“