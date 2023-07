Trossingen

So stellen sich Schüler ein jugendfreundliches Trossingen vor

Die Projektgruppe „Jobbörse für Jugendliche“ präsentierte an einer Stellwand im Trossinger Rathaus ihre Pläne. (Foto: Michael Hochheuser )

Jobbörse, Beachvolleyballfeld, Soccer–Court — das hätten Achtklässler gerne in der Stadt. Und eine Fast–Food–Kette. Was davon kommen könnte — und was nicht.

