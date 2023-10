Seit Jahren strickt die Stadt am Radwegekonzept. Nun liegt endlich Konkretes vor, um die Sicherheit von Radfahrern im Trossinger Straßenverkehr zu erhöhen und, Stichwort Klimaschutz, mehr Menschen dazu zu bewegen, aufs Rad umzusteigen. Andreas Weber von der Planungsgruppe SSW stellte am Montagabend im Gemeinderat den Radroutenplan vor, der Rat traf den Grundsatzbeschluss zur Umsetzung erster Überlegungen auf der Nord-Süd-Route zwischen L 433/In Steppach und Schura wie die Installierung von Schutzstreifen und zusätzlicher Markierungen.

Satte zwei Stunden nahm dieser Tagesordnungspunkt der Ratssitzung in Anspruch. Der Rat solle einen Interessensausgleich finden zwischen Radlern und den weiteren Verkehrsteilnehmern, läutete Bürgermeisterin Susanne Irion die Thematik ein. Auf der Agenda stehe nun, „was wir in den nächsten Jahren tun werden“ ‐ und wo durch die Verwirklichung des Konzepts Fördermittel eingeplant werden könnten.

Ziel ist ein lückenloses Netz

Ziel ist es, in der Stadt ein zusammenhängendes, lückenloses und sicheres Radverkehrsnetz zu schaffen. Dazu war das bestehende Radroutennetz analysiert worden, ein Bürgerworkshop war ebenso organisiert worden wie eine Bürgerinfoveranstaltung samt Befahrung, bei der Radfahrer ihre Ideen einbringen konnten. Bei dieser habe sich laut Verwaltung „jedoch auch gezeigt, dass viele Vorschläge der Bürger aufgrund begrenzt verfügbarer Flächen auf öffentlichen Straßen nicht umsetzbar sind“.

Ebenso wies die Stadtverwaltung darauf hin, dass die Umsetzung des Konzepts vor allem „aufgrund der Komplexität der Planungen viele Jahre benötigt“. „Heute geht es um die Machbarkeit einer Route“, wies Weber darauf hin, dass sich an Richtlinien gehalten werden müsse. „Wenn Fördermittel beantragt werden, muss die Maßnahme umsetzbar sein.“ Eine Konsequenz sei etwa, dass an der Bahnhofstraße „vier bis fünf Stellplätze für Autos entfallen würden“.

Acht neuralgische Punkte

Weber und Gemeinderäte gingen detailliert acht neuralgische Stellen durch, die auch bei der Befahrung im Juli angesteuert worden waren. Gleich bei der ersten, der Kreuzung L 433/Theodor-Heuss-Straße/Andreas-Koch-Straße, entwickelte sich eine umfassende Diskussion. Dort sollen rote Markierungen mit Radfahrpiktogrammen sowie kurze Schutzstreifen ergänzt werden.

Wolfgang Steuer (OGL) regte an, dort zusätzlich einen Zebrastreifen anzubringen ‐ zwischen Ortsausgang und der Shell-Tankstelle. „Radler müssen sicher sein, dass sie nicht angefahren werden“, begründete er sein Ansinnen. „Ein Zebrastreifen ist für Fußgänger da, nicht für Radfahrer“, meinte Wolfgang Schoch (CDU) dazu. Es sei „zumutbar“, mit einer Verkehrsinsel auszukommen.

Keine Mehrheit für Zebrastreifen

Irion betonte, dass Radler auf einem Zebrastreifen natürlich absteigen müssten. Und Werner Dressler (Freie Wähler) sah „keine Möglichkeit“ einer Umsetzung, da es sich um eine Landesstraße handele und das Landratsamt zustimmen müsse. Letztlich votierte nur die OGL selbst für einen Zebrastreifen, bei zwei Enthaltungen der SGT.

Gustav Betzler (Freie Wähler) fand es grundsätzlich gut, „dass wir bei der Realisierung des Konzepts nach langer Diskussion nun endlich mehr Fleisch an den Knochen kriegen“. Jürgen Vosseler (CDU) sagte, dass das Radwegekonzept „insbesondere auch für Schüler wichtig“ sei. Rote Markierungen etwa seien „sinnvoll, weil sie zu größerer Aufmerksamkeit führen“ bei Autofahrern.

Stimmen für die Autofahrer

Wie Vosseler sah auch Hilmar Fleischer (FDP) ein Regelwerk der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen namens „E Klima 2022“ kritisch, durch das die im nationalen Klimaschutzgesetz festgesetzte Absenkung der Treibhausgase im Verkehrssektor erreicht werden soll. Darin heißt es unter anderem, dass „die Belange des ÖV, Rad- und Fußverkehrs generell gegenüber den Belangen des fließenden und ruhenden Kfz-Verkehrs zu priorisieren sind“.

„Wir können nicht einseitig Autos aussparen im ländlichen Raum“, sprach sich Fleischer „gegen eine allgemeine Priorisierung zugunsten des Radverkehrs“ aus, wie sie die Richtlinie auf Bundesebene vorsieht.

Höchste Verkehrsbelastung in Trossingen

Weitere Maßnahmen, die einstimmig beschlossen wurden, zum Teil bei Enthaltungen von Antje Spehn (FDP): An der L 433/Ernst-Hohner-Straße soll in Höhe Turner-/Sängerstraße eine Mittelinsel realisiert werden. Zwischen den beiden Kreisverkehren an Bahnhof und Theresienplatz sollen beidseitig Radschutzstreifen eingerichtet werden. Wie Weber sagte, weist das Teilstück zwischen den beiden Kreiseln „die höchste Verkehrsbelastung in Trossingen auf“ mit täglich zwischen 14.000 und 15.000 Fahrzeugen.

An der Ernst-Haller-Straße soll zwischen Theresienplatz und Achauerstraße einseitig ein Radschutzstreifen in Richtung Schura angelegt werden, für den keine Parkplätze wegfallen müssten, der bis zur Fußgängerbedarfsampel an der Kapfstraße weitergeführt werden soll. Und am Ortseingang Schura/Trossinger Straße wird eine Rotmarkierung zur Lenkung des Radverkehrs in Richtung Tuttlingen/Durchhausen ergänzt.

Wo sollen Anwohner parken?

Diskussionsbedarf entstand wegen der rund einem halben dutzend wegfallenden Parkplätze an der Bahnhofstraße. „Warum wegmachen?“, fragte Antje Spehn. „Dort wohnen Leute, wo sollen die parken?“ Andreas Weber sagte, dass es „immer zu hitzigen Diskussionen kommt, wenn Anliegerparkplätze wegen Radwegen wegfallen“. Der Vorschlag, statt eines Schutzstreifens an der östlichen Seite einen kombinierten Rad-/Fußweg einzurichten, sei nicht zu verwirklichen, weil dieser mit drei Metern zu breit ausfiele an der Stelle. „Anwohner müssen dann halt ein Stück laufen“, meinte Irion abschließend.

Realisiert werden soll nun im Knotenbereich zwischen Ernst-Hohner- und Bahnhofstraße ein gemeinsamer Geh- und Radweg in Richtung Bahnhof auf der Westseite bis zum Kreisverkehr und auf der anderen Seite ein Radfahrstreifen. Ferner prüft die Stadt auf Anregung von Sigrun Kramer (OGL). die Einrichtung einer Fahrradstraße im Bereich Turner-/Ernst-Hohner-Straße, die jedoch auch Autos nutzen könnten. Die Stadtverwaltung soll zudem einen Vorschlag ausarbeiten zur Verkehrsführung des Radverkehrs auf der Hauptstraße.

Dem ländlichen Raum Rechnung tragen

Die Genehmigung der Nord-Süd-Radverkehrsverbindung wird nun beim Tuttlinger Landratsamt beantragt. Danach soll nach Festlegung der Prioritäten eine detaillierte Entwurfsplanung samt Kostenermittlung erstellt werden, über die der Gemeinderat beschließt, bevor Fördermittel beantragt werden. Ergänzt wurde der Passus, dass „Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer abzuwägen sind und der Lage im ländlichen Raum Rechnung getragen wird“.

Ein Fachbüro wurde mit den notwendigen Planungen beauftragt. Künftig sollen in Trossingen „bei allen baulichen Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum sowie bei anstehenden städtebaulichen Entwicklungen die Radroutenempfehlungen des Radverkehrskonzepts geprüft und weitestgehend berücksichtigt werden“.