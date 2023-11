Kern der Schulkinowoche 2023 ist der Besuch des Journalisten, Meeresbiologen und Umweltaktivisten Frank Schweikert in Trossingen gewesen. Im Linde-Saal erläuterte er den vollzählig versammelten Fünftklässlern des Gymnasiums Hintergründe zu seinem Forschungsschiff „Aldebaran“ und damit zusammenhängenden Schülerforschungsprojekten ‐ verbunden mit dem Aufruf an die Gymnasiasten, sich daran zu beteiligen.

Das Kommunale Kino (KoKi) beteiligt sich diese Woche erneut an der Schulkinowoche, einem bundesweiten Angebot zur Filmbildung von „Vision Kino“, einem Netzwerk für Film und Medienkompetenz. An dem Projekttag am Dienstag wirkten auch die Volkshochschule Trossingen und die Agenda Trossingen Umwelt und Artenvielfalt mit.

Jede Menge Plastikmüll

Die Fünftklässler der 5a bis 5d des Gymnasiums sind an diesem Vormittag mit ihren Lehrern und Lehrerinnen in den Linde-Saal gekommen. Dessen Bühne ist von Plastikmüll umrahmt ‐ passend zum Thema, für das Schweikert die Kinder heute sensibilisieren will. Der Meeresbiologe ist direkt aus Berlin gekommen, Koki-Vorsitzende Anke Weier hat ihn am Bahnhof in VS abgeholt.

„Warum kommt so viel Sauerstoff aus dem Meer?“, will Schweikert eingangs von den Schülern wissen. Die antworten rege. „Luca hat’s gewusst“, gibt er einem der Fünftklässler den Zuschlag für dessen Antwort ‐ „weil das Meer so viel Fläche abdeckt ‐ mehr als zwei Drittel der Erdoberfläche“, erläutert Schweikert.

Schüler machen Atemübungen

Er redet über die Bedeutung der Meere. „Jeder zweite Atemzug, den wir machen, kommt aus dem Meer“, sagt er ‐ und macht mit den Schülern Atemübungen. „Wir müssen wahnsinnig aufpassen auf das Meer in einer Zeit, wo der Klimawandel die ganze Welt überrollt.“

Der gebürtige Schramberger spricht über seine Idee, ein Forschungsschiff aus Aluminium zu bauen, „mit dem ich nun seit über 30 Jahren unterwegs bin“. Warum dieses ein Segelboot sei, fragt Schweikert die Mädchen und Jungen. „Weil es besser ist für die Umwelt“, antwortet ein Schüler. „Die Aldebaran ist inzwischen zwei Mal um die Welt gefahren und hat einen ganz geringen Kohlendioxid-Fußabdruck hinterlassen“, bestätigt Schweikert.

Hamburg unter Wasser

Der Mitgründer der Deutschen Meeresstiftung informiert die Trossinger Kinder über die Auswirkungen des steigenden Meeresspiegels: Nicht nur Bewohner ferner Inseln in der Südsee müssten diese verlassen, wenn sie überflutet seien ‐ auch Städte wie Hamburg würden in der Zukunft unter Wasser stehen und „teilweise unbewohnbar sein“.

Auch bewegte Bilder vom Leben unter Wasser und der Aldebaran, seinem schwimmenden Forschungslabor auf dem Bodensee, zeigt er auf der großen Leinwand im Linde-Saal. In dem können Schulklassen jeden Sommer Gewässerproben aus dem See entnehmen und untersuchen ‐ unter anderem vom Schülerforschungszentrum Tuttlingen.

Eigene Forschungsprojekte machen

„Wenn ihr in der achten oder neunten Klasse seid und selber eine Woche als Forscher unterwegs sein wollt, lade ich euch an Bord der Aldebaran ein“, appelliert Frank Schweikert an die Trossinger Gymnasiasten, „eigene Forschungsprojekte zu machen“.

Deren Lehrerinnen sind angetan von dem Projekt im Rahmen eines Modul- und Methodentags des Gymnasiums. „Es ist super und wichtig, andere Themen als die im Unterricht, wo wir an den Dienstplan gebunden sind, anzugehen“, sagen Linda Geiger und Eva Lorse, die beide unter anderem Biologie unterrichten. Die Schüler könnten auf diese Weise neue Interessensgebiete entdecken, für die im Unterricht oft nicht die Zeit bleibe.