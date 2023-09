Das Trossinger Gymnasium bekommt ein neues Profilfach. Ab dem Schuljahr 2024/25 wird dort IMP unterrichtet — was für Informatik, Mathematik und Physik steht. Der Gemeinderat stimmte der Einführung des neuen Fachs für Acht– bis Zehntklässler jetzt einhellig zu.

Das Gymnasium hatte an die Stadt als Schulträger einen entsprechenden Antrag zur Einführung gestellt. IMP soll die bisherigen Profilfächer Musik, Italienisch und NWT (Naturwissenschaft und Technik) ergänzen. „Das Trossinger Gymnasium möchte damit Themen der elektronischen Datenverarbeitung und Digitalisierung aktiv in den Bildungsauftrag integrieren“, so Bürgermeisterin Susanne Irion. „Und so sowohl einer gesellschaftlichen Notwendigkeit als auch einer größeren beruflichen Perspektive der Schülerinnen und Schüler Rechnung tragen.“

Genügend Schüler und Lehrkräfte

Mit dem Schuljahr 2024/25 gebe es genügend Schüler, da die Stufen fünf bis acht auf vier Klassen pro Jahrgang angewachsen seien — wie bereits jetzt schon die entsprechenden Lehrer für ein weiteres Profilfach zur Verfügung stünden. Das Kultusministerium habe IMP zum Schuljahr 2018/19 eingeführt, weil das Fach Informatik in Klasse sieben derzeit wöchentlich nur einstündig unterrichtet werde — und die Schüler dann erst wieder ab Klasse elf Informatik als Kurs wählen könnten.

Vorgesehen sind laut Irion jeweils vier Wochenstunden: In Klasse acht zwei Stunden Informatik und je eine Stunde Mathematik und Physik; in Klasse neun zwei Stunden Physik und je eine Stunde Mathematik und Informatik; und in Klasse zehn zwei Stunden Mathematik und je eine Stunde Physik und Informatik.

Schule wird attraktiver

Die Gesamtlehrerkonferenz des Gymnasiums und die Schulkonferenz hatten dem Antrag zur Einführung bereits im Frühjahr zugestimmt. „Es ist klasse, dass die Schule so attraktiver wird“, freute sich Gemeinderätin Petra Hermann (CDU). Nach dem grünen Licht seitens des Rats wird der Antrag auf Einführung nun beim Regierungspräsidium Freiburg eingereicht zwecks Genehmigung.