Bei der möglichen Aufstellung von Windenergieanlagen in Trossingen strebt die Stadt ein Pachtmodell für die Windräder an. Von den erzielten Einnahmen sollen auch die Bürger etwas haben - etwa in Form von Investitionen in Kindergärten und Schulen. Bei einem Informationsabend im Konzerthaus wurden die Pläne knapp 100 interessierten Bürgern vorgestellt.

„Wenn wir Energie erzeugen, soll der Nutzen und der Ertrag den Bürgern zugutekommen“, erläuterte Bürgermeisterin Susanne Irion den Denkansatz des Modells. Der Pachtertrag solle direkt an die Stadt und die Stadtwerke fließen. „Was verdient wird, soll der Stadt zugutekommen, etwa für Kigas und Schulen.“

Trossinger Infrastruktur soll profitieren

Der Gemeinderat hatte sich in seiner jüngsten Sitzung grundsätzlich für das Aufstellen von Windrädern mit einer Priorität zwischen Trossingen und Deisslingen ausgesprochen - bei einer Gegenstimme von Jürgen Vosseler (CDU), der jedoch der Fortschreibung der Pläne zur Installierung von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen in Trossingen zustimmte.

Auch Trossingen soll mittelfristig Standort für Windräder sein. (Foto: Moritz Frankenberg/dpa )

Dezernatsleiter Ralf Sulzmann stellte die wirtschaftlichen Überlegungen vor für zwei angedachte Windräder im Bereich Vogtshölzle nahe des Solwegs als gemeinsames Projekt mit einem Investor, den die Stadt noch finden muss: Danach könnten bei einer Laufzeit von 20 Jahren 1,2 Millionen Euro Pachteinnahmen zusammenkommen für die Trossinger Infrastruktur.

Fläche fast so groß wie ein Fußballfeld

Die Stadtwerke übernähmen den Betrieb und die Unterhaltung der beiden Windräder, der Investor bezahle für diese Dienstleistung - mit einem erwarteten Umsatz zwischen einer und 1,2 Millionen Euro in zwei Jahrzehnten.

Pro Windrad sei mit einer Fläche von einem halben Hektar zu rechnen, so Sulzmann. „Das ist etwas kleiner als ein Fußballfeld.“ Zwei Drittel dieser Fläche würden wieder aufgeforstet. Das Fundament habe einen Durchmesser von 20 Metern, sei drei bis vier Meter tief und wiege 4000 Tonnen.

Noch steht kein Windrad in der Stadt

Der Geschäftsführer der Stadtwerke, Hans Bauer, der Ende Juni in den Ruhestand geht, wartete mit weiterem Zahlenmaterial auf. Mehr als 600 Photovoltaikanlagen gebe es inzwischen in Trossingen - „die Bürger haben sehr viel gemacht“; aber bisher gebe es auf Trossinger Gebiet keine einzige Windkraftanlage. „Mittelfristig wollen wir bauen - wenn es denn möglich ist.“

Dezernatsleiter Ralf Sulzmann erläuterte mögliche Standorte für Windkraftanlagen - neben dem Waldgebiet zwischen Trossingen und Deisslingen kommen dafür auch die gelb markierten Flächen zwischen Schura, Gunningen, Aldingen und Spaichingen in Frage. (Foto: Michael Hochheuser )

„Es ist aufwendig, diese genehmigt zu kriegen“, sagte Bauer. Bei der Suche nach geeigneten Grundstücken spielten unter anderem deren Verfügbarkeit, Schallschutz und Naturschutz eine Rolle. Notwendig sei eine Mindestwindstärke von fünf Metern pro Sekunde. Vor einer Verwirklichung stünde der Artenschutz, etwa Erhebungen zu dort lebenden Vogelarten.

Vögel und Fledermäuse gesichtet

Bauer zählte eine ganze Reihe auf, „alle sind im Bereich Vogtshölzle gesichtet worden, ebenso Fledermäuse“. Auf diese Tiere müsse Rücksicht genommen werden - so will es der Gesetzgeber. Auch ein Netzanschluss müsse möglich sein, „eine geeignete Übertragungsleitung oder ein Umspannwerk in der Nähe“.

Zwei Windräder wären nun wirtschaftlich. Stadtwerkechef Hans Bauer

Die Windhöffigkeit sei im Gebiet Vogtshölzle „nicht die schlechteste“, erläuterte Bauer: Bei einer Untersuchung vor zehn Jahren für ein 160 Meter hohes Windrad bei einer Windstärke von fünf bis sechs Metern in der Sekunde sei ermittelt worden, dass es „nicht wirtschaftlich zu betreiben wäre - deshalb wurde das Vorhaben zurückgestellt“. Inzwischen gebe es jedoch neue Anlagen für Schwachwind. „Zwei von diesen könnten aufgebaut werden, weil es nun wirtschaftlich wäre.“

Schallschutz und Schattenwurf

Die drei geeignetsten Standorte in dem großflächigen Waldgebiet zwischen Trossingen und Deisslingen lägen auf einer Höhe zwischen 705 und 760 Metern Höhe und seien zwischen 500 und 1000 Metern von Wohnbebauung entfernt, erläuterte der Stadtwerkechef.

Das wollten die Zuhörer wissen Bei der Fragerunde am Ende des Informationsabends wollte eine Zuhörerin wissen, wo Ausgleichsflächen vorhanden seien für das Fällen von Bäumen für die Windräder. „Eins zu eins wird das nicht sein“, verwies Bürgermeisterin Susanne Irion auf die „Verrechnung mit Punkten über sogenannte Ökokonten - es ist noch nicht ganz klar, wo der naturschutzrechtliche Ausgleich sein wird“.

Ein Bürger aus Deisslingen fragte nach der Zusammenarbeit Trossingens mit seinem Wohnort. „Wir sind mit der Gemeinde Deisslingen im Gespräch“, antwortete Irion. „Sie will sich gegebenenfalls an den Anlagen beteiligen.“

Bauer betonte, dass durch Gutachten zu Schallschutz und Schattenwurf überprüft werden müsse, ob bestimmte Werte eingehalten würden - etwa in der Nacht ein Dezibel-Wert, der „einem leisen Gespräch“ entspreche. Die Grenzwerte seien „sehr niedrig - das wird auch der nächstgelegene Hof kaum bemerken“. Der Wert für die „maximale Beschattung“ im Jahr liege bei 30 Stunden.

Viele Unwägbarkeiten

Weil der ins Auge gefasste Standort „viele Unwägbarkeiten“ wie Anforderungen des Naturschutzes habe, müsse zwecks einer Verwirklichung „viel Risikokapital in die Hand genommen werden“, so Hans Bauer. Deshalb bräuchten die Stadtwerke einen Kooperationspartner als Projektentwickler. „Einen, der Erfahrung hat mit der Umsetzung solcher Anlagen und Risiken besser abschätzen kann.“

Die SWTro strebt an, die Projektrechte zu verkaufen - mit der Option eines Rückkaufs des Windparks oder Teilen mit Rendite. Der Investor würde die Anlage „auf eigenes Risiko“ bauen, so Bauer, und könne einen Teil, falls die Stadtwerke nicht alles kauften, selbst betreiben - „oder an Dritte veräußern“.

Kosten von 16.5 Millionen Euro

Für zwei Windenergieanlagen werde mit einer Investition von 16,5 Millionen Euro gerechnet. „Derzeit sind wir in dem Stadium, dass wir einen Projektentwickler suchen - wir hoffen, dass wir vernünftige Angebote bekommen“, sagte Bauer. „Das wichtigste ist nun, dass wir die nötigen Flächen haben, eine Windmessung über vier Monate und die Vogeluntersuchungen.“

Für den Bau zweier Windräder im Waldgebiet nördlich von Trossingen müssten viele Bäume gefällt werden. (Foto: David Ebener/dpa )

Die Gesamtdauer der Projektentwicklung bezifferte Bauer auf „sechs bis acht Jahre“; so nehme die artenschutzrechtliche Prüfung ein bis zwei Jahre in Anspruch, die Bauphase „gut ein Jahr“ - zu Buche schlägt jedoch in erster Linie die „Antragstellung und Genehmigung - das dauert drei bis fünf Jahre“.

Trossinger würden weniger zahlen für Strom

Die Anlage solle „20 Jahre Dienst machen, kann aber darüber hinaus laufen“, blickte Bauer weit voraus. Für die Kunden der Stadtwerke würde der Strompreis um zwei Cent günstiger je Kilowattstunde. „Das sind bei einem normalen Haushalt jährlich 70 Euro.“

Die beiden Windräder würden wahrscheinlich eine Nabenhöhe von 160 bis 180 Meter haben, die Rotoren einen Durchmesser von 200 Metern. „Je größer, desto besser der Ertrag“, machte Bauer klar.

„So dramatisch ist die Waldvernichtung nicht“, meinte er zum Thema Abholzung von Bäumen zwecks Errichtung von Windrädern. „In der Bauphase ist das allerdings anders.“ Auch die Zuwegung zu den Windrädern muss geschaffen werden.