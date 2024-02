Die Stadt baut in diesem Jahr ein weiteres Teilstück der Liststraße aus - das zwischen Jahn- und Hangenstraße. Dafür sind im städtischen Haushalt für 2024 Mittel in Höhe von 410.000 Euro veranschlagt. Der Gemeinderat gab jetzt einstimmig grünes Licht für die Umsetzung der Planung des Ingenieurbüros Riede und die Ausschreibung der Arbeiten.

Den Zuschlag soll der günstigste Bieter bekommen, insofern das Angebot die Kostenschätzung um nicht mehr als 20 Prozent überschreitet.

Baustelle auf 200 Metern

Der Abschnitt der Liststraße zwischen Ernst-Hohner- und Jahnstraße war im vergangenen Jahr abgeschlossen worden. Nun folgt der nächste Teil auf einer Länge von knapp 200 Metern.

Den Anliegern war die Planung Mitte Januar vorgestellt worden. „Die Anwohner äußerten keine Bedenken und waren aus meiner Sicht zufrieden“, berichtete Frank Zepf von der Trossinger Stadtverwaltung im Gemeinderat.

Stadtwerke erledigen weitere Arbeiten

Folgendes ist vorgesehen: Die Planung wurde entsprechend dem ersten Bauabschnitt fortgesetzt. Die Fahrbahn wurde laut Zepf mit einer Breite von fünf bis 5.25 Metern an der Einmündung Hangenstraße geplant. Einseitig sollen zwei Meter breite Parkstreifen sowie auf beiden Seiten 1.50 Meter breite Gehwege angelegt werden. Zwischen den Häusern 31/1 und 33 wechselt der Parkstreifen von der westlichen auf die östliche Straßenseite. Fünf Pflanzbeete werden zur Akzentuierung der Parkstreifen am Beginn und Ende gepflanzt.

Neben den Straßenbauarbeiten sollen die Stadtwerke Kanal- und Wasserleitungs- sowie Kabelverlegearbeiten erledigen; laut Zepf auch für einen Anschluss an ein Fernwärmenetz.

Boden ist teilweise belastet

Nach Voruntersuchungen zur Ermittlung von Altlasten im vergangenen Jahr rechne man mit teilweise belasteten Bodenmassen. Was sich dahinter genau verberge, wollte Jürgen Vosseler (CDU) wissen. „Es ist schwierig einzuschätzen, wie umfangreich das ist“, antwortete Zepf.

Wie hoch die tatsächlichen Kosten für eine Entsorgung der Altlasten seien, könne erst bei einer genaueren Analyse der Bodenproben im Rahmen der Bauarbeiten ermittelt werden, so Frank Zepf. In der Vergangenheit seien bei Bauprojekten Altlasten geringer gewesen als nach der Voruntersuchung erwartet - umgekehrt habe es an anderer Stelle mehr gegeben, als nach ersten Untersuchungen vermutet worden war.