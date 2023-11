Der Rudolf-Maschke-Platz präsentiert sich weiterhin als recht öde Steinwüste. Um das Potenzial des zentralen Platzes der Stadt künftig besser auszuschöpfen, wird seit geraumer Zeit darüber diskutiert, wie er attraktiver gestaltet werden kann. Nun sollen die Trossinger Bürger mit ins Boot geholt werden und Ideen äußern können. Die Werbegemeinschaft Trossingenactiv startet dazu in Kooperation mit der Stadtverwaltung eine Umfrage.

Die Innenstadt sei „auf dem Weg zu veröden“, stellte Gemeinderätin Antje Spehn (FDP) fest, als es in der Ratssitzung am Montagabend um den Punkt „Attraktivität Maschke-Platz/Bericht des Einzelhandels“ ging. „Wir müssen darüber nachdenken, wie wir den Händlern den Rücken stärken können.“ Noch einen Schritt weiter ging Petra Hermann (CDU): Ihr werde „angst und bange um diese Stadt, wenn wir den Zug abfahren lassen“.

Konzerte als Publikumsmagnet

Alexander Keller, Vorsitzender der Werbegemeinschaft mit rund 50 Mitgliedern, und Vorstandsmitglied Benedikt Wagner waren Ende Oktober zu einem Gespräch über die Situation des örtlichen Einzelhandels im Rathaus. Dabei ging es auch um die Fortführung des Einzelhandelskonzepts von 2019 und das Vorantreiben einer Attraktivitätssteigerung des Maschke-Platzes mittels einer multifunktionalen Umgestaltung.

Auf die sprechen uns Kunden an ‐ das ist ein Alarmsignal. Alexander Keller

„Wenn man was macht am Maschke-Platz, kann man ihn auch beleben“, erinnerte Keller in seinem Bericht im Rat nun an Open-Air-Konzerte, die dort viele Besucher angelockt hatten. Trossingen habe ein Alleinstellungsmerkmal: „900 kostenlose Parkplätze in der Innenstadt“.

Einige Branchen fehlen

Aber eben auch Defizite im Angebot: So fehlten Branchen wie Sanitätsbedarf, Sportartikel, eine Parfümerie oder eine chemische Reinigung, nannte Keller Beispiele. Und es gebe einige Baulücken und Leerstände. „Auf die sprechen uns Kunden an ‐ das ist ein Alarmsignal.“

In dem Zusammenhang vermeldete Bürgermeisterin Susanne Irion, dass sich bei der markantesten Baulücke, dem Areal Marktplatz 7, „etwas tun wird“. Der Gemeinderat hatte den Eigentümer des Grundstücks im September 2022 verpflichtet, das seit vielen Jahren brach liegende Areal zu bebauen. Der Bescheid über das Baugebot sei nun wirksam geworden, so Irion.

Zu wenig Gastronomie

Keller sprach als weiteres Manko das „unterdurchschnittliche Gastronomieangebot“ in Trossingen an. Ein „wichtiges erstes Signal“ zur Belebung sei die kürzliche Eröffnung des „Lieblingscafé“ am Rudolf-Maschke-Platz in den Räumen des ehemaligen Café Schworck gewesen. Verhandlungen liefen über die künftige Nutzung der leer stehenden Räume der ehemaligen City-Reinigung am Maschke-Platz und der Commerzbank an der Hauptstraße.

Was können wir tun zwecks Belebung der Innenstadt, fragte Keller. Als Ansätze nannte er freies Wlan im Stadtzentrum, das bald verfügbar sein soll, Ladenbau mit „Geschäften nur als Showrooms“ und das Schaffen „sozialer Treffpunkte zwecks Aufenthaltsqualität ‐ die Innenstadt muss unsere Seele sein“.

Trinkwasser und Toilette

Speziell für den Rudolf-Maschke-Platz mit seiner „Scharnierfunktion“ zwischen Hauptstraße und Marktplatz nannte Keller Überlegungen für eine Aufwertung: mehr Begrünung und Bäume, ein Sonnensegel, eine Überarbeitung des dortigen Brunnens, eine Neuanordnung der Parkplätze, eine Belebung durch Veranstaltungen wie Platzkonzerte, Spielgeräte für Kinder, eine „Verkehrsberuhigung mit Schrittgeschwindigkeit“, Trinkwasserspender sowie „eine öffentliche Toilette ‐ bisher haben wir nur die am Bahnhof-Kreisel“.

Diese Bürgerbeteiligung ist ein guter erster Schritt. Bürgermeisterin Susanne Irion

Alles müsse indes so gestaltet werden, dass Großveranstaltungen wie der Pfingstmarkt auf dem Platz problemfrei stattfinden könnten, betonte Keller. Wesentliches Ziel sei es, die Verweildauer in der Innenstadt zu erhöhen.

Gewinnspiel digital und analog

Online und auf Papier soll nun eine Umfrage mitsamt Gewinnspiel zur Gestaltung des Rudolf-Maschke-Platzes gestartet werden. Die Teilnehmer können selbst Vorschläge machen und bestehende Ideen ankreuzen, die ihnen zusagen ‐ etwa zur Optik möglicher Ruhebänke und Spielgeräte oder einer neuen Gestaltung des Brunnens.

„Diese Bürgerbeteiligung ist ein guter erster Schritt“, urteilte die Bürgermeisterin. Auch die Gewerbetreibenden sollen beteiligt werden, einer Arbeitsgruppe sollen ferner die Stadtverwaltung und Vertreter der Ratsfraktionen angehören. Auch Jugendliche und der Ortsseniorenrat sollten in einer solchen Gruppe vertreten sein, regte Irion an. „Ein bis zwei Millionen Euro“ würden wohl benötigt zur Umgestaltung des Platzes, machte sie klar. Zunächst einmal gab der Rat einstimmig grünes Licht dafür, in den städtischen Haushalt für kommendes Jahr 50.000 Euro einzustellen als erste Planungsrate.

Kommunale Wärmeplanung Thema im Rat

Um die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts geht es auch bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Montag, 27. November, ab 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Weitere Themen an diesem Abend sind unter anderem die kommunale Wärmeplanung, eine Erweiterung des Sanierungsgebiets Löhrstraße, eine Anhebung der Einkommensgrenzen beim Familienpass sowie die Haushaltsberatungen für 2024.