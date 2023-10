So sieht der neue Werkraum in der Kellenbachschule aus

In der Kellenbachschule können die Schüler und Schülerinnen jetzt mit Hammer und Säge arbeiten: Am Mittwoch wurde der neu eingerichtete Werkraum in der Schuraer Grundschule eröffnet.

Seit 2016 ist das Fach Kunst und Werken im Bildungsplan festgeschrieben. Für die Kellenbachschule war das bisher jedoch schwer umsetzbar. „Das war bei uns im vorgegebenen Umfang nicht möglich“, berichtet Lehrerin Ulrike Messner. Zwar gab es Unterrichtseinheiten mit beispielsweise Sägearbeiten, aber die Arbeitsgeräte waren veraltet und nur schwer nutzbar.

So sieht der Raum aus

Der neue Werkraum soll nun Abhilfe schaffen. 28 Plätze bietet der Raum, der mit rutschfestem Boden, Werkzeugen und großen Holztischen mit Vorrichtungen für Schraubzwingen ausgestattet ist.

Der Werkraum bietet Platz für eine ganze Klasse. (Foto: Katharina Schaub )

An der Wand hängen die Regeln für den Werkraum und Erklärungen zu den verschiedenen Werkzeugen. Die verbergen sich in großen Schränken an der hinteren Wand des Raumes. Hammer, Nägel, Laubsägen und Schleifpapier reihen sich hier aneinander.

Wie in einem normalen Klassenzimmer gibt es Tafel, Beamer und ein Lehrerpult. Eher ungewöhnlich ist jedoch die Lehrerbohrmaschine.

Dabei handelt es sich um eine Standbohrmaschine. Damit kann man etwa ein Loch in ein Holzstück bohren, damit die Kinder einen Startpunkt für ihre Säge haben. Lehrerin Ulrike Messner

In einem weiteren Raum im Untergeschoss gibt es außerdem einen Brennofen für Tonarbeiten.

Verschiedene Projekte im Werkunterricht

Den Raum einzurichten und die verschiedenen Werkzeugen zusammenzustellen „hat Stunden gedauert“, berichtet Schulleiterin Freund. Eine Arbeitsgruppe hat sich dazu vorab die Werkräume anderer Schulen in der Umgebung angeschaut.

Zur Einrichtung gehören auch verschiedene Werkzeuge. (Foto: Katharina Schaub )

Wie soll der Raum nun genutzt werden? „Die Lehrerinnen können sich wie beim Kunst- und Musikraum für eine Unterrichtsstunde eintragen“, erklärt Freund.

Im Werkunterricht werden je nach Klassenstufe unterschiedliche Projekte umgesetzt. „Gerade für den Herbst gibt es schöne Sachen“, sagt Freund. Sie plant, mit ihrer ersten Klasse Holzigel zu basteln, deren Stacheln aus Nägeln bestehen.

Eines der ersten Projekte für die Schüler: Ein Igel aus Holz und Nägeln. (Foto: Katharina Schaub )

Höhere Klassen können dann etwa Laubsägearbeiten machen. Auf lange Sicht soll der Werkraum noch wachsen, so Freund, und auch eine Möglichkeit, die Arbeiten der Schüler auszustellen, soll es geben.

Der Werkunterricht soll den Schülerinnen und Schülern nicht nur helfen, ihre handwerklichen Fähigkeiten zu entdecken und weiterzuentwickeln, aber auch Motorik und Kreativität schulen.

Spende von Hermann-Winker-Stiftung

Finanziert wurde der Raum über Spenden: Hauptsächlich mit 36.000 Euro von der Hermann-Winker-Stiftung. „Nur dadurch war der neue Werkraum möglich“, sagt Schulleiterin Freund. Dazu kommen noch 2.000 Euro von der Kreissparkasse Tuttlingen und 500 Euro von der Volksbank Trossingen. Für diese Gelder hat sich die Schule mit einem kurzen Video beworben.

In den kommenden Jahren soll noch mehr in die Schule investiert, diesmal von kommunaler Seite: Die Kellenbachschule wurde 1976 gebaut und in den 90er Jahren erweitert, jetzt steht eine umfassende Sanierung an. Ortsvorsteher Wolfgang Schoch rechnet mit Kosten von 2,5 Millionen Euro.

Saniert werden müssen unter anderem das Dach, Sanitäranlagen und der Eingangsbereich. „Der Teppich stammt beispielsweise noch aus der Gründerzeit“, so Schoch. Er wünscht sich, dass die Planung bis zum Sommer 2024 steht und dann in die Finanzplanung der Stadt aufgenommen wird.