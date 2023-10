Wie soll Trossingern in Zukunft aussehen? Darüber haben Bürger und Vertreter verschiedener Institutionen beim 10. Bürgertreff diskutiert. Bei der Veranstaltung unter dem Motto „Soziale Stadt ‐ Füreinander, miteinander“ am Sonntag in der Fritz-Kiehn-Halle handelte es sich um eine Mischung aus Bürgerversammlung und Messe.

Diese Mischung spiegelte sich auch in der Hallenaufteilung wieder. Im vorderen Bereich fand das Bühnenprogramm statt, im hinteren Bereich, abgetrennt durch einen Vorhang, konnten sich mehrere hundert Besucher an verschiedenen Ständen informieren.

Bürgermeisterin Susanne Irion zählte in ihrer Rede die Themenfelder auf, die die Trossinger Politik in Zukunft beschäftigen werden: Bevölkerungswachstum und Wohnraum, Migration und Integration sowie Infrastruktur. (Foto: Katharina Schaub )

Einsatz für ein soziales Miteinander

Der Bürgertreff soll einen Querschnitt des sozialen Lebens der Stadt zeigen, so Bürgermeisterin Susanne Irion. Dabei hob sie zahlreiche Trossinger Institutionen hervor, die sich für ein soziales Miteinander einsetzen, unter anderem den ökumenischen Kleider- und Tafelladen, den Arbeitskreis TroAsyl, die Volkshochschule oder inklusive Einrichtungen wie Nudel- und Lebenshaus und die Stiftung Liebenau.

„In einer guten, in einer sozialen Stadt gilt es die Lebensphasen mit all ihren Rollen gut unter einen Hut zu bringen“, betonte Irion in ihrer Rede. Das laufe jedoch nicht immer konfliktfrei ab, etwa wenn für das neue Radfahrkonzept Parkplätze für Anwohner entfallen.

„Megathema“ Bevölkerungszuwachs

Zudem lieferte die Bürgermeisterin einen Überblick über die Themen, die in den kommenden Jahren in Trossingen besonders relevant sein werden. Das erste „Megathema“ ist das Wachstum der Trossinger Bevölkerung und der daraus resultierende Bedarf nach Wohnraum.

Trossingen hat rund 17.600 Einwohner, in den letzten zwölf Monaten kamen 271 durch Geburten und Zuzüge dazu. Das verknappe zusammen mit gestiegenen Zinsen und Baukosten den Wohnraum.

Trossingen soll künftig ein offenen Bücherregal bekommen. Beim Bürgertreff konnten die Besucher schon mal stöbern. (Foto: Katharina Schaub )

„Wir können reagieren und neue Baugebiete ausweisen. Dann nehmen wir noch mehr der ohnehin schon begrenzten Flächen in Anspruch. Oder wir lassen dem freien Markt seinen Lauf“, sagte Irion. Die Lösungsansätze: Mehr sozialer Wohnungsbau, gute Wohnkonzepte und barrierefreie Wohnungen für Senioren und „in untergeordnetem Maße auch attraktive Einfamilienhausbauplätze für Menschen mit hohen Haushaltseinkommen“.

Ein Viertel Bürger mit Migrationshintergrund

Weitere große Themen sind Migration und Integration. Laut Bürgermeisterin lebten 2022 über 4.300 Menschen ohne deutschen Pass in Trossingen. „Ein Viertel unserer Bevölkerung sind Ausländer“, so Irion. Die größte Gruppe bilden mit 15 Prozent rumänische Staatsbürger. Zudem leben 300 ukrainische Geflüchtete in Trossingen.

„Wir brauchen eine gesteuerte Migration und fleißige Hände und gute Köpfe fehlen uns überall. Aber so, wie Migration bei uns im Moment passiert, überfordert sie uns“, sagte Susanne Irion. „Wir müssen unsere Stimme erheben und zum Ausdruck bringen, dass wir erwarten, dass unkontrollierte Migration für Menschen ohne Bleibeperspektive aufhören muss.“ Im Gemeinderat soll demnächst eine „entsprechende Resolution“ diskutiert werden.

Dazu kommt, dass ein Umgang mit europäischer Migration unter anderem aus Rumänien gefunden werden muss, so Irion. Vor allem die Sprachförderung in Kindergärten und Schulen müsse dafür ausgebaut werden.

Infrastruktur muss mitwachsen

Ein Faktor, der die oben genannten Punkte verbindet: „Unsere Infrastruktur hat mit diesem schnellen Bevölkerungswachstum nicht Schritt gehalten. Wir müssen nahezu alle öffentlichen Einrichtungen aufdimensionieren.“ Dazu gehöre der Masterplan Schulentwicklung, laut dem alle Schulen erweitert werden müssen, sowie zehn neue Kindergartengruppen, die bis 2028 gebraucht werden.

Und auch beim Thema Energie tut sich viel. „Wir planen den Ausbau unseres Nahwärmenetzes, wir suchen nach regenerativen Energiequellen, planen ein Windrad“, so Irion.

So soll das neue Rathaus aussehen

Auch die Gestaltung des neuen Rathauses wurde auf der Bühne für die breite Öffentlichkeit vorgestellt. Dazu stellte Architekt Jens Oberst seinen Entwurf vor.

Architekt Jens Oberst erläuterte die Pläne für das neue Rathaus. (Foto: Katharina Schaub )

„Wir sind mit einem Bau angetreten, der in einem größeren städtebaulichen Zusammenhang steht“, erklärt der Architekt. Der Plan: Alle bürgernahen Dienstleistungen und der Sitzungssaal sollen ins Erdgeschoss. Sitzungen finden dann nicht mehr „über der Stadt thronend“ statt, so Oberst.

Noch ist jedoch nicht alles final geplant, die genaue Raumaufteilung muss beispielsweise noch zwischen Architekt und Stadt besprochen werden. In eigenen Monaten, so Oberst, wolle man dann bis auf geringe Abweichungen die endgültigen Kosten kalkuliert haben.

Die Entwürfe für das neue Rathaus wurden der Öffentlichkeit vorgestellt. (Foto: Katharina Schaub )

Hilfsangebote stellen sich vor

Auf der Bühne führte Stadtsprecherin Sabine Felker unter dem Titel „Wo gibt es Hilfe?“ ein Interview mit vier Vertretern von vier Trossinger Institutionen: Dem Sozialwerk, dem Ortsseniorenrat, dem Tafelladen und der Hospizgruppe. Für die musikalische Umrahmung des Bühnenprogramms sorgte das Saxophon-Ensemble und die Jazz-Band der Musikschule. Außerdem wurden die Grünpaten und Blutspender geehrt.

Ideen für die Hans-Neipp-Anlage

Im Messebereich der Halle präsentierten sich unter anderem alle Fraktionen des Gemeinderats, denn die nächste Kommunalwahl steht im Juni 2024 an.

Außerdem gab es hier einen Stand der Stadt, bei dem die Bürger Vorschläge zur Gestaltung der Hans-Neipp-Anlage machen konnten. Dafür konnten Sie entweder markieren, welcher der bereits existierenden Vorschläge wie etwa ein Wasserspielplatz, Spiel- und Fitnessgeräte, ihnen besonders gut gefällt oder neue Ideen notieren. Auch der geplante öffentliche Bücherschrank war hier aufgestellt.

Die Bürger konnten ihre Anregungen für die Geslatung der Hans-Neipp-Anlage äußern. (Foto: Katharina Schaub )

Wunsch nach Volleyballfeld

Das Jugendreferat Trossingen gab einen Einblick in die Arbeit der Gruppe Junge Politik Trossingen, kurz Jutik, und des Achterrats. Am Stand verteilten Viktoria Frolov, Lara Musacchio, Emely Falke und Monique Heim, die gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr an der Löhrschule absolviert, Buttons, mit denen die Besucher zeigen konnten, dass sie sich ebenfalls ein Volleyballfeld für die Jugend wünschen.

Viktoria Frolov, Lara Musacchio, Emely Falke und Monique Heim, die gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr an der Löhrschule absolviert, am Stand des Jugendreferats. (Foto: Katharina Schaub )

Die Agenda Trossingen stellte ihre Arbeit sowohl an einem Stand im Messebereich als auch auf der Bühne vor. Zu den regelmäßigen Aktionen der Gruppe gehört es etwa, Müll in Trossingen zu sammeln.

Passend dazu hatten Amelie Fehrenbach, Julia Anton und Margit Stier ein Gewinnspiel vorbereitet: Die Besucher konnten schätzen, wie viele Zigaretten die Agenda-Mitglieder in einer Stunde am Maschkeplatz aufgesammelt haben.

Amelie Fehrenbach, Julia Anton und Margit Stier lassen die Bürgertreffbesucher schätzen, wie viele Zigarettenstummel bei ihren Müllsammelaktionen zusammenkommen. (Foto: Katharina Schaub )

Fragen rund um Liebenau-Neubau

Auch die Stiftung Liebenau war mit einem Stand vertreten. Die Stiftung betreibt mehrere Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung und baut derzeit im Neubaugebiet Albblick eine weitere Wohneinrichtung sowie eine Tagespflege.

„Wir haben viele Fragen rund um die Einrichtung, die Betreuung und die Personalsuche bekommen, vor allem von Menschen aus dem angrenzenden Wohngebiet“, berichtet Jessica Strauß von der Stiftung Liebenau.

„Wir erzählen den Besuchern, wie unsere aktuelle Lage ist. Wir suchen sowohl Ware als auch weitere Ehrenamtliche“, berichtet Ruth Maier. Sie stellte gemeinsam mit Elke Restat die Arbeit des ökumenischen Kleiderladens und des Tafelladens vor.

Ruth Maier und Elke Restat informierten über die Arbeit von Kleider- und Tafelladen. (Foto: Katharina Schaub )

Andrea Schieler stellte am Stand des Sozialwerks Infomaterialien rund um Kinder und Senioren bereit. „Es waren schon einige Besucher da“, freute sie sich. An dem Stand konnte unter anderem ein Alterssimulator ausprobiert werden.

Am Sozialwerk-Stand von Andrea Schieler gab es Johanniter-Dosen zu gewinnen. (Foto: Katharina Schaub )

Außerdem gab es einen Stand der Volkshochschule Trossingen. Der Arbeitskreis familienfreundliches Trossingen hat eine Spielstraße und Kinderprogramm organisiert.

Und auch das Kulturprogramm der Stadt Trossingen wurde vorgestellt. Die Bewirtung der Bürgertreff-Besucher übernahmen das DLRG und der Narrenverein.