Freitagmorgen, 8 Uhr, in Raum 44 im Keller der Volkshochschule Trossingen: 20 erwachsene Schülerinnen und Schüler sitzen auf ihren Plätzen und blicken aufmerksam nach vorne. Dort steht Lehrer Daniel Zuber und erklärt der Klasse die Aufgabe.

Die Schüler sollen sich in Zweiergruppen zusammenfinden, einer bekommt von Zuber eine ausgedruckte E-Mail und soll seinem Partner den Inhalt erzählen. Der muss dann aufschreiben, worum es geht.

Schüler üben Alltagssituationen

Eine alltägliche Situation, wie sie im deutschen Berufsalltag hundertfach vorkommt. Genau darauf bereiten sich die Schüler auch vor: Sie alle sitzen im Berufsdeutschkurs der Vhs Trossingen, um so gut Deutsch zu lernen, dass sie sich im Arbeitsleben zurechtfinden.

Jeder, der den Berufssprachkurs absolviert, der hat in der Regel schon einen Integrationssprachkurs hinter sich, berichtet Vhs-Geschäftsführer Jens Kistenfeger. Damit könne man zwar alltägliche Gespräche führen, im Beruf brauche man aber oft noch mehr Sprachkenntnisse.

In 400 Unterrichtseinheiten werden diese im Berufssprachkurs vermittelt. Der Kurs findet jeden Tag von 8 bis 12 Uhr statt und dauert ungefähr fünf Wochen. Am Ende schließt er mit einer Prüfung für das Sprachniveau B2 ab. Und da diese Prüfung am 18. November ansteht, bereitet sich die Klasse intensiv darauf vor.

Der Kurs ist eine gute Möglichkeit. Ohne Sprache geht es nicht. Oksana Antonowa

Stühle werden verrückt, die Zweiergruppen finden sich zusammen. Dozent Daniel Zuber teilt die Aufgabe aus. Normalerweise seien in dem Kurs Schüler aus vielen verschiedenen Nationen, aktuell bestehe er hauptsächlich aus Menschen aus der Ukraine. „Ein durchmischter Kurs hat natürlich den Vorteil, dass die Schüler deutsch miteinander reden müssen“, sagt er.

Auch wenn sie in ihrer Muttersprache miteinander sprechen könnten, unterhalten sich Oksana Antonowa und Daria Sydorenko auf deutsch. Sydorenko ist 20 Jahre alt und hat in der Ukraine Politik und internationale Beziehungen studiert. In Deutschland würde sie gerne noch ein weiteres Fach studieren, sie überlegt Journalistin zu werden.

Antonowa ist 38 Jahre alt und hat in der Ukraine als Anwältin gearbeitet. In Deutschland ist sie Aushilfe auf einem Bauernhof. „Das ist wie Therapie für mich“, sagt sie. Für sie steht fest: „Der Kurs ist eine gute Möglichkeit. Ohne Sprache geht es nicht.“ Beide Frauen sind dankbar, in Deutschland Zuflucht gefunden zu haben. „Die Leute sind sehr freundlich zu uns“, berichtet Daria Sydorenko.

Beispiel aus dem Alltag

Während die Schüler miteinander sprechen, geht Zuber durch den Raum und gibt Tipps. Die E-Mail, die er ausgesucht hat, ist echt, sie wurde von einem Kollegen an der Vhs Villingen verschickt. Und was steht drin? Es geht um die Reinigung der Smartboards und Whiteboards in den Unterrichtsräumen.

Während die Smartboards von den Reinigungskräften geputzt werden, müssen die Dozenten die Whiteboards selbst sauber machen. Dazu stellt die Vhs Lappen und Putzmittel bereit, die der Hausmeister besorgen soll.

Daniel Zuber geht durch die Reihen und schaut, ob die Schüler Unterstützung brauchen. (Foto: Katharina Schaub )

Den Inhalt haben alle Schüler größtenteils verstanden. „Wenn ihr ein einzelnes Wort nicht kennt, dann ist das kein Problem, solange man den Zusammenhang versteht“, sagt Dozent Daniel Zuber. Der 63-Jährige unterrichtet seit sieben Jahren Deutsch für alle Stufen an der Vhs.

Gemeinsam mit der Klasse schaut er sich die fertigen Texte an. Dabei hat er auch viel Lob für seine Schüler. „Das hier ist ein schön formulierter Satz“, sagt er. „Und alle Informationen sind auch drin.“

Texte werden korrigiert

Außerdem korrigiert die Gruppe gemeinsam den Inhalt und die Grammatik der Texte. „Hier zum Beispiel fehlen ein paar Details“, sagt Zuber und zeigt auf einen Textausschnitt. „Zwei Tafeln“, steht da. „Das ist nicht grundsätzlich falsch, aber das klingt, als ob es in dem ganzen Gebäude nur zwei Tafeln gibt“, erklärt er. „Dann hat der Hausmeister weniger Arbeit“, ruft jemand. Die Schüler lachen.

„Stimmt. Aber man könnte auch schreiben „zwei Arten von Tafeln“, erklärt der Dozent. „Geht auch das Wort Tafelarten?“, fragt jemand. Zuber nickt. Die Schüler machen fleißig Notizen.

Der Kurs, betont Daniel Zuber, habe zwei Ziele. Die Schüler sollen die Prüfung bestehen und besser sprechen und verstehen lernen. Ihm ist deshalb wichtig, dass es kein mechanisches Lernen wird.

Immer wieder nimmt er sich daher auch Zeit, mit der Klasse zu plaudern. Über seine Katze zum Beispiel. Oder über unterschiedliche Bräuche wie die Fasnet. Und auch einen Liedtext von Udo Lindenberg hat Daniel Zuber seiner Klasse schon mitgebracht.

Schwierige Prüfung steht an

Gleichzeitig ist der Lehrplan voll. „Es ist eine schwere Prüfung, die Schüler müssen viel Stoff in kurzer Zeit lernen“, sagt Zuber. Nicht immer sind die Beispiele dabei so lebensnah.

Bei einer Übung müssen die Schüler beispielsweise eine Nachricht auf einem Anrufbeantworter anhören und verstehen. Die Nachricht ist allerdings schnell gesprochen, der Name kaum zu verstehen. Anhören darf man die Aufnahme in der Prüfung nur einmal. „Das ist sogar für Deutsche schwierig“, findet Oksana Antonowa.

„Die Kritik ist berechtigt“, sagt Daniel Zuber. „Aber es ist eine Sprachprüfung. Es wird getestet, wie schnell man etwas versteht.“

Die anstehende Prüfung nimmt in der Klasse niemand auf die leichte Schulter. „Ich bin schon gestresst, ich möchte mich sehr gut vorbereiten“, sagt Oksana Antonowa. „Diese Prüfung ist viel schwieriger als die letzte“, ergänzt ihre Sitznachbarin Daria Sydorenko.

Intensive Prüfungsvorbereitung

Das weiß auch Lehrer Daniel Zuber. „Wir machen daher ab sofort jeden Tag Prüfungsvorbereitung“, erklärt er. Er will, dass seine Schüler gut vorbereitet sind und ist optimistisch: „Sie lernen schnell.“

Mit Besorgnis verfolgt er allerdings die aktuellen Debatten zum Thema Migration. „Das sind nicht einfach irgendwelche Migranten, die herkommen. Das sind Menschen, die alle etwas erlebt haben und nicht ohne Grund ihre Heimat verlassen“, sagt er.

Er versteht, dass eine kritische Diskussion sein muss, wünscht sich vor allem, dass der Ton in der Debatte zivilisiert und zugewandt bleibt. Zu Beginn seiner Kurse sagt er daher stets dasselbe: „Willkommen in Deutschland. Schön, dass ihr hier seid.“