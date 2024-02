Wie läuft die Kommunalwahl in Trossingen am 9. Juni ab? Die wichtigsten Details stehen nun fest. Ein Überblick.

Die letzte Sitzung des Gemeinderats in der bisherigen Zusammensetzung werde am 13. Mai stattfinden, teilte Dezernent Ralf Sulzmann in der jüngsten Sitzung des Gremiums mit. Der Hauptamtsleiter wird Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses.

Auszählung erst am Tag nach der Wahl

Weil am Sonntag, 9. Juni, zunächst die Trossinger Voten für die Europawahl ausgezählt werden müssen, wird die Auszählung der Stimmzettel für die Kommunalwahl für Gemeinderat und Ortschaftsrat Schura erst am Montag, 10. Juni, abgeschlossen. „Anders ist es nicht möglich“, sagte Sulzmann. Da es sich bei den letzten Europa- und Kommunalwahlen bewährt habe, werde bei der zentralen Auszählung im Rathaus wieder ein elektronisches Wahlauswerteverfahren eingesetzt.

Laut Sulzmann werden vier Briefwahlbezirke eingerichtet sowie neun Urnenwahlbezirke. Diese würden teilweise neu zugeschnitten - so werde für das Baugebiet Langwiesen ein näher liegendes Wahllokal eingerichtet.

Neue Wahllokale

Neu hinzugekommen als Wahllokale werden unter anderem der Kindergarten Albblick und die Mensa des Ganztagesgebäudes des Schulzentrums. Die weiteren Wahllokale sind die Mensa Rosenschule, Löhrschule, katholisches und evangelisches Gemeindehaus, das Konzerthaus, das Feuerwehrmagazin und die Kellenbachschule in Schura.

Dem Gemeindewahlausschuss zur Kommunalwahl 2024 gehören neben Sulzmann als dessen Stellvertreter Clemens Henn, als Schriftführerinnen Sabine Karwig und Iris Stieler von der Stadtverwaltung sowie als Beisitzer Jane Heinichen, Ursula Steuer-Winkler, Ernst Burgbacher und Reinhold Burger an.

Wahlhelfer fehlen

Die Stadtverwaltung sucht noch Wahlhelfer, auch für die Auszählung montags. Diese bekommen eine Entschädigung: Die Stadt hatte einen Satz von 60 Euro für die Kommunalwahl vorgeschlagen, für Hilfskräfte die Hälfte. Auf Antrag der Freien Wähler, der einstimmig angenommen wurde, wird dieser Satz auf 70 Euro erhöht.

Bei der Europawahl lag die Entschädigung für Wahlhelfer laut Ralf Sulzmann zuletzt bei 35 Euro für den Vorsitzenden des Wahlvorstands und 25 Euro für dessen Mitglieder. Diese Beträge seien so weiterhin in der Europawahlordnung vorgesehen. Am 6. Februar organisiert die Stadtverwaltung um 17.30 Uhr im Rathaus einen Informationstermin zur Wahl, nähere Infos dazu folgen.