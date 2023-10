Viele Unternehmen und Institutionen suchen händeringend Auszubildende. Die Messe Metro, die der Gewerbeverein Trossingen am Donnerstag, 16. November, im Konzerthaus organisiert, hat deshalb zweierlei Sinn: Hiesige Arbeitgeber können Schüler auf sich aufmerksam machen ‐ und die jungen Leute können sich informieren über mögliche Berufswege, die sie einschlagen könnten. Alle vier weiterführenden Schulen der Stadt beteiligen sich ‐ neu dabei ist die Solwegschule.

Sonja Walter, Chefin von Walter Straßenbau, macht klar, wie die Lage anno 2023 ist: „Wir können alle die Augen zumachen vor der Situation“, sagt sie, befragt zu den Beweggründen zur Teilnahme an der Ausbildungsmesse ‐ oder was dagegen tun. Und nennt eine Zahl, die für das Dilemma steht ‐ danach gebe es in der Region auf eine Ausbildungsstelle inzwischen im Schnitt nur noch 0,5 Bewerber.

Früher 70 Bewerbungen, heute zehn

Eine Entwicklung, die Julian Rieker von der BKK SBH in Trossingen, die bei der Metro ebenfalls einen Stand aufbauen wird, bestätigt: „Im Landkreis Tuttlingen hatten wir früher 60 bis 70 Bewerbungen ‐ inzwischen sind es noch zehn bis 15.“ Und die zurückgehende Zahl der Interessenten für einen Ausbildungsplatz bei der Krankenkasse bringe natürlich durch die sinkende Auswahl einen Qualitätsverlust der Azubis mit sich.

„Firmen müssen heute präsent sein auf verschiedenen Kanälen“, sagt Sonja Walter. Eine Ausbildungsmesse wie die Metro sei eine Plattform, wo Unternehmen ihre Angebote den Jugendlichen „relativ leicht“ schmackhaft machen können ‐ „mit wenig Aufwand und kostengünstig“.

Neuer Name

Im vergangenen Herbst hatte der Gewerbeverein seine Messe erstmals unter neuem Logo aufgezogen ‐ Metro steht für „Messe Trossingen“. Neu war 2022 der Einsatz der sozialen Medien, unter Teams aus Schülern wurde der „beste Influencer“ gesucht ‐ samt einer Abschlussveranstaltung im großen Saal des Konzerthauses, bei dem vor 500 Schülerinnen und Schülern die besten Imagefilme über Trossinger Unternehmen prämiert wurden, die die Schülerteams gedreht hatten.

Die „Oscar-Verleihung“, wie Stefan Kern, Vorsitzender des Gewerbevereins, sie augenzwinkernd tituliert, werde es diesmal tendenziell wieder geben. Überhaupt soll das im vergangenen Jahr erfolgreiche Format 2023 beibehalten werden. „Die Schulen haben sich das so gewünscht“, sagt er.

Messe ist zweigeteilt

Damit wird die Messe erneut zweigeteilt ‐ eine Präsenzveranstaltung im Konzerthaus und die digitale „#aktion 23“. Bei letzterer werden Schülergruppen bei der Messe an den Ständen der Firmen per Smartphone Mitarbeiter interviewen ‐ etwa zur Zahl der Beschäftigten des Unternehmens oder dessen Produkten. Und sie gehen auch in die Firmen. Der Gewerbeverein postet die entstandenen Filme bei Instagram, wo die Beiträge Likes sammeln können ‐ die mit den meisten bekommen Preise.

Die Mehrzahl der Unternehmen und Institutionen macht bei analoger und digitaler Ausprägung der Messe mit ‐ dies sind IMS Gear, Pfeiffer & May, die Kreissparkasse, das Bettenfachgschäft Traumform, MS Ultraschall, Volksbank, BKK SBH, Sauter GmbH und Hohner. Nur an der Messe nehmen laut Veranstalter das Polizeipräsidium Konstanz, Flaig & Hommel, die Stadtverwaltung, Walter Straßenbau, AOK und der Trossinger Kindergarten Denk mit teil, nur an der #aktion 23 die Bau-Union, die Bäckerei Link sowie das Modehaus Bilger.

Weniger Schüler haben Interesse

Die Zahl der Aussteller liegt laut Kern auf dem Niveau der Vorjahre, eventuell kämen noch ein bis zwei dazu. Gesunken im Vergleich zum Vorjahr ist indes die Zahl der Schüler. „2022 hatten sich sehr viele angemeldet, diesmal sind es weniger“, vermutet Stefan Kern einen Grund darin, dass „die Resonanz geringer ist, weil in den Schulen noch nicht ganz so prominent über die Metro informiert wurde“.

Damit noch mehr Jugendliche mitmachen, soll in den nächsten Tagen verstärkt in den sozialen Medien Kontakt mit ihnen aufgenommen werden, „auch über den Achterrat“, so Kern. „Die Schüler müssen von der Messe über drei, vier Seiten hören ‐ dann reden sie auch untereinander darüber.“

Motto lautet Selbstverantwortung

Zielgruppe sind die Löhrschüler ab Klasse acht, Realschüler und Gymnasiasten ab Stufe neun und ältere Förderschüler. „Die Messe steht dieses Jahr unter dem Motto Selbstverantwortung“, erläutert Marita Zöphel von der Volksbank Trossingen. Allein schon die Anmeldung zur Metro sei ja bereits Ausdruck dafür. An die Seite gestellt für Filmaufnahmen in den Firmen bekommen die Schüler Paten, laut Kern größtenteils aus dem Gewerbeverein.

Bei einem Termin im Konzerthaus wurden jetzt Standortfragen für die Stände geklärt oder Fragen zur vorgesehenen Bewirtung erörtert. Ein Manko der Metro 2022 sei gewesen, dass viele Schüler gleichzeitig da gewesen und deshalb an manche Stände gar nicht gelangt seien. „Das hat einige abgeschreckt und sie sind weggegangen“, so Kern.

Um Staus diesmal zu vermeiden, würden die Klassen am 16. November zwischen 10 und 14.30 Uhr nacheinander kommen. Mittels einer Art „Laufzettel“ sollen die Schüler laut Kern zudem „verpflichtet werden, eine gewisse Anzahl an Ständen zu besuchen“.