So läuft der Trossinger Kleiderladen

Der ökumenische Kleiderladen in Trossingen musste wie viele Läden seine Preise anheben. Das hat jedoch nichts mit der Inflation zu tun, sondern mit einer Änderung in der Besteuerung. Das hat auch damit zu tun, dass in dem Laden, der zur Tafel gehört, nicht nur bedürftige Kunden einkaufen.

„Wir sind Anfang des Jahres umsatzsteuerpflichtig geworden“, bestätigt Leiterin Manuela Schwarzwälder. Während man für die Tafel eine Karte braucht, mit der man nachweist, dass man dort einkaufen darf, steht der Kleiderladen allen Kunden offen.

„Es kommt ganz bunt gemischtes Publikum, darunter auch viele Leute, die einfach gerne Second Hand kaufen,“, erklärt Schwarzwälder. „Dadurch sind wir in die Steuerpflicht gerutscht, das gilt jedoch auch für Kollegen in anderen Kleiderläden.“ Beschlossen wurde diese Änderung bereits vor einigen Jahren, durch die Pandemie aber Jahr für Jahr aufgeschoben. Jetzt ist die Regelung in Kraft getreten.

Insgesamt blickt Manuela Schwarzwälder auf ein positives Jahr zurück. „Am Anfang des Jahres hatten wir kaum Spenden. Da war es so ruhig, dass wir uns schon gewundert haben“, sagt sie. Das Spendenaufkommen zog dann aber wieder an. Der Kleiderladen trägt außerdem dazu bei, die Trossinger Tafel zu finanzieren. Die Einnahmen gehen gemeinsam mit der Tafel auf ein Konto. Personalkosten, das Auto der Tafel, Miete und Betriebskosten werden davon gedeckt.

Die Kundenzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Zwischen 80 und 100 Kunden kommen täglich, so Schwarzwälder. Viele kommen aber auch nur zum Stöbern oder um andere Menschen zu treffen. „Es ist auch ein großer Treffpunkt hier“, so Schwarzwälder. „Das ist ganz wertvoll für die Leute.“ Eine Hemmschwelle, in dem ökumenischen Laden einzukaufen, soll es ganz bewusst nicht geben.

Die Kleider bekommt der Laden, den es bereits seit 16 Jahren gibt, ausschließlich über Spenden. Zu den Öffnungszeiten des Geschäfts können Spenden vorbei gebracht werden. Die Kleidung muss allerdings noch gut erhalten sein. Zu stark Verschlissenes, Jacken mit kaputten Reißverschlüssen oder schmutzige Schuhe nimmt der Laden nicht an, so die Leiterin. „Wir möchten ja, dass die Leute uns als normalen Laden wahrnehmen, auch wenn wir nur Second Hand verkaufen, muss eine gewisse Qualität da sein“, sagt sie. Bei Haushaltswaren wie Tellern oder Gläsern sollten ganze Sets vorhanden sein, Pfannen und Töpfe dürfen keine zu starken Gebrauchsspuren haben.

Das bei sind die Kleiderspenden oft auch antizyklisch. Die Winterjacke wird beispielsweise erst im Frühjahr ausgemustert. Solche Saisonware wird dann zunächst im Keller des Tafelladens in der Hohnerstraße gelagert, bis sie in den Verkauf gehen.

Im Moment sind 25 Ehrenamtliche und vier Hauptamtliche im Einsatz. Idealerweise ist eine Schicht im Kleiderladen mit drei Personen besetzt, sodass jemand Zeit hat Spenden anzunehmen, während der Verkauf weiterläuft.

Für bestimmte Kleidung gibt es Festpreise, ein Pullover kostet in der Regel 3,50 Euro. So soll auch eine gewisse Verlässlichkeit geschaffen werden. Manchmal musst das Team bei der Preisgestaltung aber auch davon abweichen. „Wir hatten neulich einen kaum getragenen Hugo Boss-Anzug, den können wir nicht für zehn Euro verkaufen“, erklärt Manuela Schwarzwälder.

Es kommt auch viel Laufkundschaft in den Kleiderladen, die unter anderem durch das Schaufenster angelockt werden. „Da haben wir tolle Ehrenamtliche, die ein Händchen dafür haben“, freut sich Schwarzwälder.