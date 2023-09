Trossingen steht am Samstag und Sonntag, 23. und 24. September, ganz im Zeichen des Kilbemarkts. Für die örtlichen Geschäftsleute bringt der integrierte verkaufsoffene Sonntag stets einiges an zusätzlicher barer Münze in die Kasse. Die Auswirkungen der Kaufzurückhaltung ob der allgemeinen Krisenlage sind bislang noch wenig spürbar in der Stadt ‐ sagt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Trossingenactiv, Alexander Keller.

Die Trossinger Märkte waren seit Corona immer sehr gut besucht. Alexander Keller

„Der Trossinger Einzelhandel ist so weit zufrieden mit dem ersten Halbjahr 2023“, macht Keller eine Zwischenbilanz des Jahres. „Für uns lief es sogar sehr gut“, sagt der Inhaber des Modehaus Weinmann. Aber auch seitens der Mitglieder der Werbegemeinschaft habe er keine größeren Klagen vernommen. In der sind rund 50 Trossinger Mitglieder aus Einzelhandel und Geschäften vereinigt, die zumeist an der Hauptstraße und den Nebenstraßen ansässig sind.

Geldbörse sitzt nicht mehr locker

Zu früh frohlocken über ein nach den Einbußen der Pandemie umsatzstarkes Jahr 2023 will Alexander Keller indes nicht. „Die hiesigen Geschäftsleute müssen erst den Herbst abwarten, welche Auswirkungen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf uns haben werden“, schwant ihm, dass doch vielen Konsumenten die Geldbörse weniger locker sitzen dürfte. Gerade auch im Vorweihnachtsgeschäft, „da müssen wir abwarten, wie es läuft“.

Für den Zuspruch an diesem Wochenende, vernünftiges Wetter vorausgesetzt, ist Keller indes zuversichtlich. „Die Trossinger Märkte waren seit Corona immer sehr gut besucht“, blickt er auf dieses und vergangenes Jahr zurück.

Der Stellenwert des Kilbemarkts sei hoch für die Geschäftsleute der Stadt. „Es ist ein wichtiger Markt für den Einzelhandel“, setzt Keller ihn jedoch nur auf den dritten Platz, was die Bedeutung für die Läden betrifft ‐ die höchste Kundenfrequenz sei beim Pfingstmarkt, „und auch das Schwedenfeuer liegt beim Umsatz noch vor dem Kilbemarkt“.

Schwedenfeuer am 1. Dezember

Das ist dieses Jahr für Freitagabend, 1. Dezember, geplant. Dann werden Trossinger Hauptstraße und Marktplatz wieder hundertfach erleuchten dank an der Straße aufgestellter Schwedenfeuer. „Das Konzept hat sich bewährt, es wird wieder in dieser Richtung stattfinden.“

Wir haben viele Ideen. Alexander Keller

Es ist das jährliche Hauptevent von Trossingenactiv, die Kosten teilen sich Werbegemeinschaft und Stadt. „Nach dem Kilbemarkt werden wir uns mit der Stadtverwaltung zusammensetzen“, sagt Keller.

Am verkaufsoffenen Sonntag zum Kilbemarkt beteiligen sich laut Keller rund 80 Prozent der Mitglieder der Werbegemeinschaft. Er kann sich durchaus vorstellen, in Trossingen ein viertes großes jährliches Event im Frühjahr/Sommer neben Pfingst- und Kilbemarkt sowie Schwedenfeuer aufzuziehen.

„Wir haben viele Ideen“, sagt Keller, ohne auf diese näher eingehen zu wollen. „Allein, es fehlt die Manpower ‐ wann eine Umsetzung möglich ist, steht noch in den Sternen.“ Nach einer Pause soll kommendes Jahr zudem das Stadtfest Trops wieder steigen unter der Regie von Gewerbeverein und Stadt.

Mehr Leben auf den Maschke-Platz

Eines der Ziele der Werbegemeinschaft und der Stadt ist es, mehr Leben auf den Rudolf-Maschke-Platz und den Marktplatz zu bringen. Mehr Veranstaltungen, überdachte Sitzgelegenheiten, Spielflächen sind einige der Denkansätze, die der Umsetzung harren. Etwas tun wird sich in Kürze in dem länger leerstehenden Café neben dem Volksbank-Gebäude: Dort wird gerade umgebaut, Mitte Oktober wird dort das „Lieblingscafé“ aufmachen.

„Es war eine bewusste Entscheidung mit der Neueröffnung am Rudolf-Maschke-Platz, um dort eine Marktlücke zu schließen“, sagt Caféchefin Noemi D’Alessandro. Die gebürtige Trossingerin arbeitete zwölf Jahre im Öschberghof in Donaueschingen, war dort stellvertretende Restaurantleiterin. Mit dem „Lieblingscafé“ macht sich die 29-Jährige nun selbstständig.

Neues Café mit Veranstaltungsraum

Vier feste Mitarbeiter werden dort ihr Geld verdienen, „dazu kommen Aushilfen“. Das neue Angebot sei ein Brunch-Café mit Veranstaltungsraum im darüber liegenden ersten Stock. „Ich bin optimistisch, dass viele Leute kommen“, sagt D’Alessandro. Und auch im seit einigen Monaten leerstehenden „Obst Hauser“ wird demnächst wieder Leben einziehen - laut Stadt ist dort die Mietfrage inzwischen geklärt.

Am Samstag, 23. September, bewirten Trossinger Vereine ab 12 Uhr. Offiziell eröffnet Bürgermeisterin Susanne Irion den Kilbemarkt um 15 Uhr, bis 18 Uhr ist dann Kindernachmittag auf dem Maschke-Platz.

Am Sonntag, 24. September, geht es um 10 Uhr los mit Bewirtung und Musik durch die Vereine, von 10 bis 18 Uhr bieten zahlreiche Stände ihre Waren an beim Herbst- und Krämermarkt in der Innenstadt, die Geschäfte haben von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Die beiden Trossinger Museen haben am Sonntag geöffnet, das Auberlehaus von 10 bis 17, das Deutsche Harmonikamuseum lädt ab 11 Uhr zum öffentlichen Museumsfest mit Live-Musik.

Das Bähnle fährt am Sonntag

Die historische Trossinger Eisenbahn wird dieses Jahr 125 Jahre alt. Zu diesem Anlass finden am Kilbemarkt-Sonntag Sonderfahrten mit dem Museumszug statt. Eingesetzt werden der Triebwagen T1 „Zeug Christe“ von 1898, der gleichaltrige Personenwagen B2 „Lias“ sowie die E-Lok „Lina“ von 1902. Zusammen bildet diese Garnitur den ältesten betriebsbereiten Elektrozug der Welt.

Abfahrt in Trossingen Stadt am ebenfalls geöffneten Eisenbahnmuseum ist ab 10.14 Uhr stündlich, immer zur 14. Minute. Letzte Abfahrt ist um 16.14 Uhr. Die Rückfahrt vom Trossinger Staatsbahnhof beginnt jeweils zur halben Stunde, also um 10.30 Uhr, 11.30 bis 16.30 Uhr, weitere Informationen unter www.trossinger-eisenbahn.de.

Ab Freitag, 22. September, 18 Uhr, wird der Rudolf-Maschke-Platz voll gesperrt. Hier finden am Samstag und Sonntag die Bewirtung der Vereine und der Kindernachmittag statt. Die Sperrung bleibt bis einschließlich Sonntag, 24. September, bestehen. Am Sonntag, 24. September, findet der traditionelle Kilbemarkt auf Hauptstraße und Marktplatz statt, die ebenfalls voll gesperrt werden. Die beiden Kreisverkehre Bahnhofstraße/Hauptstraße und Marktplatz/Im Tal bleiben laut Stadtverwaltung offen. Die Umleitungen sind ausgeschildert und erfolgen über die Achauer Straße und Löhrstraße sowie über die Bahnhofstraße und Litschlesstraße.

Busse fahren anders

Linienführung für die Busse: Die Haltestelle „Hangenstraße“ kann von Freitag, 22. September, 18 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 24. September, nicht angefahren werden. Es wird eine Ersatzhaltestelle in der Litschlesstraße beim Diakoniewerk Bethel eingerichtet.

Die Linienführung erfolgt vom Stadtbahnhof über die Hauptstraße (Haltestelle „Hauptstraße“) ‐ Butschstraße ‐ Bismarckstraße ‐ Litschlesstraße zur Ersatzhaltestelle und weiter zum Schulzentrum. Am Sonntag, 24. September, kann zusätzlich die Haltestelle „Hauptstraße“ nicht mehr angefahren werden. Die hiervon betroffenen Busse müssen vom Stadtbahnhof aus direkt zum Schulzentrum fahren.

Anlässlich des Kilbemarkts am Sonntag, 24. September, werden die Anwohner und Besucher der Hauptstraße, der Hans-Lenz-Straße und des Marktplatzes dringend gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig zu entfernen. Da die Händler am Sonntag bereits sehr früh anreisen, sollten die Fahrzeuge bereits am Samstagabend weggestellt werden. Fahrzeuge, die am Sonntagmorgen um 4 Uhr noch im Marktbereich stehen, werden laut Stadt abgeschleppt.