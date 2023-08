In einer Serie stellen wir in diesem Sommer Menschen vor, die nicht geringe Teile ihrer Freizeit opfern, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Gleich eine Vierfachbelastung muss Jana Kohler stemmen: Vollzeitjob, Haushalt, die Betreuung zweier kleiner Töchter — und ihre Tätigkeit als Vorstand Finanzen beim größten Verein der Stadt, der Turngemeinde Trossingen.

„So zehn bis zwölf Stunden die Woche kommen schon zusammen für die Arbeit bei der TG“, sagt die 40–Jährige. Es sei zeitlich „mehr, als zuvor gesagt worden war“. Jana Kohler ist Teil einen verjüngten Vorstandsteams nach dem altersbedingten Rückzug des langjährigen TG–Vorsitzenden Hermann–Josef Dahmen. Zum neuen Führungsquartett gehören neben ihr Kristina Sokolovic, Annalena Ruck und Michael Garcia–Hernandez.

Ansprechpartnerin für die Abteilungen

„Ich muss das Budget im Blick haben, damit die Kosten nicht zu hoch werden“, nennt Jana Kohler eine ihrer zentralen Aufgaben. Sie sei „Ansprechpartnerin für unsere Abteilungen, wenn Investitionen anstehen“. Dann müsse sie „auch schon mal Nein sagen — oder eine Anfrage für 25 neue Volleybälle auf 15 runterhandeln“.

Bei Veranstaltungen sitze sie regelmäßig an der Kasse, danach verbuche sie die Einnahmen. Auch die Buchhaltung für den Steuerberater bereite sie vor. „Das ist trocken, aber es liegt mir gut.“ Die gelernte Rechtsfachwirtin hat früher bei einer Bank gearbeitet. Heute ist sie Assistentin der Geschäftsführung beim Automobilzulieferer Jopp Electronics in Villingen–Schwenningen, hat dort eine 30–Stunden–Woche.

Auch mal ein Einsatz an der Sprunggrube

Doch das ist längst nicht alles in der Reihe der Aufgaben, die Jana Kohler unentgeltlich für die TG übernimmt: Sie organisiere auch Feste mit und kaufe dafür ein, so für den Stand des Vereins beim Trossinger Weihnachtsmarkt. Oder sie fungiert, wenn sich nicht genügend andere Helfer gefunden haben, „und weil meine Kinder dabei sind“, als Weitenmesserin an der Weitsprunggrube bei einem Leichtathletikwettkampf von Schülern aus dem Kreis Tuttlingen, dem „Kila–Cup“, im Trossinger Stadion.

Hinzu kommen Besprechungen mit dem Vorstandsteam, „wir treffen uns alle sechs Wochen“. Warum sie das alles auf sich nimmt — sie könnte ja auch in ihrer Freizeit einfach die Beine hochlegen: „Weil es mir Spaß macht“, sagt Jana Kohler. Und weil sie gerne mit anderen Menschen kommuniziere und abends mit ihnen zusammensitze. Ab und zu höre sie auch mal ein „Danke“ — so beim Helferfest des Vereins.

Übungsleiter fehlen

Dass viele andere Menschen sich nicht ehrenamtlich einbringen, kann die 40–Jährige nicht nachvollziehen. „Ich möchte nicht immer nur zuhause sein — ich muss raus“, sagt sie. „Man muss was tun für die Gemeinschaft — das ist für das Gemeinwesen besser, als zu Hause zu sitzen.“ Auch der TG fehlten in einigen Sparten Übungsleiter, „etwa im Kinderturnen“.

Beim Turnen begann vor fünf Jahren ihr ehrenamtlicher Einsatz — erst kurz zuvor war die gebürtige Rostockerin, die „der Liebe wegen“ vor zehn Jahren nach Trossingen gezogen war, Vereinsmitglied geworden. „Für das Eltern–Kind–Turnen wurde gerade eine Leiterin gesucht“, blickt sie zurück. „Ich war damals noch in Elternzeit und dankbar, dass ich daneben etwas zu tun hatte.“

Über die Kinder zur TG

Ihre achtjährige Tochter Greta und deren jüngere Schwester Clara sind aktive Nachwuchssportlerinnen bei der Turngemeinde. „Ich habe über die Kinder zur TG gefunden,“ sagt Jana Kohler. Als dann vor zwei Jahren ein neuer Vorstand Finanzen gesucht worden sei, habe sie sich dazu bereiterklärt — auch wegen ihres beruflichen Backgrounds.