In Schura wurde unlängst über wilde Müllansammlungen diskutiert und auch in Trossingen ist das Thema präsent. Rund 25 musste der Bauhof in diesem Jahr für illegal abgelegten Müll ausrücken. Nicht immer landet der Müll dabei in der Natur, mache Ablageorte sind auch mitten in der Stadt.

150 Euro pro Bauhofeinsatz

„Glascontainerplätze, Waldparkplatz und wenig befahrene Straßen wie der Verbindungsweg zur Erddeponie, aber auch Waldwege werden von den Müllsündern genutzt“, berichtet Sabine Felker, Pressesprecherin der Stadt Trossingen. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch teuer. „Jeder Einsatz kostet etwa 150 Euro“, so Felker.

Ein Container in Trossingen wird aufgrund der anhaltenden Probleme mit wildem Müll bereits kameraüberwacht. (Foto: Ursula Kratt )

Ein Standort hat zuletzt für besonders viel Ärger gesorgt. In der Straße Auf Wangen gibt es Müllcontainer, an denen der Müll nicht in, sondern oft auch neben den Behältern landet. „Von diesem Phänomen sind so ziemlich alle Container betroffen und natürlich ist das ärgerlich für alle Beteiligten. Selbstverständlich entsorgt der Bauhof den Müll zeitnah“, erklärt die Pressesprecherin.

Es lohnt sich also wirklich nicht, den Müll auf diese Weise zu entsorgen. Sabine Felker

Doch wie kann man langfristig verhindern, dass Müll dort landet, wo er nicht hingehört? In Schura soll ein Versuch gestartet werden, Waldwege mit Schranken zu versehen, an denen besonders oft Müll abgeladen wird. Und auch in Trossingen wurden schon Maßnahmen ergriffen.

Hohe Bußgelder

„Regelmäßig wird darüber informiert, dass jeder Bürger kostenlos den Sperrmüll vor seiner Haustür abholen lassen kann — das ist sogar viel praktischer als ihn illegal irgendwo zu entsorgen. Wir weisen immer wieder darauf hin, dass die illegale Müllentsorgung verboten ist und Bußgelder ausgesprochen werden, wenn der Müllsünder erwischt wird“, erklärt Felker.

Rund 25 Mal musste der Bauhof dieses Jahr bereits ausrücken, um illegalen Müll zu beseitigen. (Foto: Ursula Kratt )

Die Bußgelder starten bei 100 Euro, können aber auch in den vierstelligen Bereich steigen. „Es lohnt sich also wirklich nicht, den Müll auf diese Weise zu entsorgen“, so Felker. „Wenn durch den Müll Rückschlüsse auf den Verursacher möglich sind, leitet das Ordnungsamt ein Bußgeldverfahren ein. Auch Hinweise aus der Bevölkerung können hierbei hilfreich sein.“

Ein Standort videoüberwacht

Aber könnte man Müllsündern nicht auch mit einer Kamera auf die Schliche kommen? „Wir haben aktuell einen Containerstandort, der videoüberwacht ist. Die datenschutzrechtlichen Auflagen für eine Videoüberwachung sind hoch. Für eine Videoüberwachung, die insbesondere auch nachts beweissicher aufzeichnet, fallen Kosten im vierstelligen Bereich an“, erläutert Sabine Felker.

Sie betont: „Die Stadtverwaltung hat das Thema aber auf der Agenda und wird gemeinsam mit dem Datenschutzbeauftragten prüfen, ob und wo künftig weitere Überwachungsanlagen installiert werden können.“