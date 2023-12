Nicht immer, aber immer wieder werden Ideen des Achterrats aus Trossinger Achtklässlern in die Tat umgesetzt - so wird kommendes Jahr endlich das heißersehnte Beachvolleyballfeld Wirklichkeit. Die jüngste praktische Ausformung einer Anregung der Schülerinnen und Schüler ist eine digitale Jugend-Jobbörse. In der können hiesige Unternehmen Jobs für junge Leute anbieten - denn an denen haperte es bisher in der Stadt.

Sieben Achtklässler von Gymnasium und Realschule entwickelten das Konzept beim Achterrat 2022/23 - Hanna Grünwald, Jonas Sußbauer, Inna Bendik, Fiona Priselac, Mara Steuer, Valeria Gert und Jessica Lask, die inzwischen allesamt Neuntklässler der 9b der Realschule und der 9c des Gymnasiums sind. Gut ein halbes dutzend Mal trafen sie sich in ihrer Freizeit, um die digitale Jugend-Jobbörse auszugestalten. Die nun gemeinsam mit dem Stadtjugendreferat umgesetzt werden konnte.

Überblick über Jobs war bisher schwierig

„Es ist ein Zeichen dafür, dass die Arbeit des Achterrats ernst genommen wird“, sagt Vivian Senger vom Stadtjugendreferat. Jugendliche in kommunale Entscheidungsprozesse und in Planungen, die ihre Interessen berühren, einzubeziehen, sei seit einigen Jahren ein Muss für baden-württembergische Kommunen. In Kleingruppen werden diese aktiv - so im vergangenen Jahr zum Thema „Jobs für Jugendliche“.

„Es ist für sie schwierig, eine Übersicht an Ferien- und Minijobs zu erhalten“, berichten Senger und Jonas Sußbauer. „Künftig wird es leichter werden, Jobs zu finden“, ist der Neuntklässler optimistisch, dass das neue Angebot funktioniert, „damit wir neben der Schule Geld verdienen und uns etwas leisten können“.

Digitale Pinnwand

Gemeinsam mit ihrem Themenpaten, dem Trossinger Wirtschaftsförderer Florian Widmann, erarbeiteten sie das Konzept. Eine digitale Pinnwand, ein Padlet, stellt den gedanklichen Ausgangspunkt dar. Auf dieser Plattform können Trossinger Jugendliche fortan aktuelle Jobangebote mit wichtigen Infos finden wie Lohn und Stundenzahl. Auch Flyer entwarf die Gruppe - „für Arbeitgeber und für Jugendliche“, so Jonas Sußbauer.

Wenn Firmen eine Stelle freihaben, können sie uns eine E-Mail schreiben mit den Daten - wir stellen das dann in die Liste der digitalen Pinnwand. Valerie Rosental

Eine ganze Reihe von Unternehmen sind inzwischen angeschrieben worden zwecks einer Teilnahme. Und wie groß ist die Mitmachbereitschaft? „Wir haben über Kontakte der beiden Gewerbevereine um die 100 Firmen angeschrieben und in den ersten zehn Tagen eine Rückmeldung von zehn Prozent“, berichtet Widmann. Positiv sei die Resonanz bei Einzelhandel und im Dienstleistungssektor gewesen. „Es gab Rückfragen, was gebraucht wird - einige haben geantwortet, dass sie zunächst nichts anbieten könnten, aber die Idee auf jeden Fall unterstützen.“

Hilfe bei Gartenarbeit oder Regale auffüllen

Unternehmen können ihre Anzeige ab sofort an die E-Mail-Adresse [email protected] schicken. Die Verwaltung der Mails und des Padlets obliegt drei Auszubildenden der Trossinger Stadtverwaltung - Mia Sander, Milena Binefeld und Valerie Rosental. „Wenn Firmen eine Stelle frei haben, können sie uns eine E-Mail schreiben mit den Daten - wir stellen das dann in die Liste der digitalen Pinnwand“, erläutert Valerie Rosental. Die Jugendlichen erhalten so eine aktuelle Übersicht und können sich mit den Firmen in Verbindung setzen.

Unterteilt werden die Stellenangebote in Minijobs ab 14 Jahren und ab 16 Jahren, in Ferienjobs und Praktika. „Jugendliche ab 14 Jahren könnten etwa bei Gartenarbeit helfen und Zeitungen austragen - ab 16 Jahren können sie zum Beispiel Regale auffüllen im Großhandel, was vorher altersmäßig nicht möglich ist“, erläutert Widmann, der auch Geschäftsführer der Trossinger Wohnbau ist.

Schüler finden Idee gut und notwendig

Die hat bereits Jobangebote eingestellt in die neue Börse für Trossingen und Umgebung mit der Adresse https://padlet.com/stadtjugendreferattrossingen/jugend-jobb-rse-trossingen-ubxw2ovf38lau469. Als mögliche Aufgaben für künftige junge Wohnbau-Mitarbeiter nennt Widmann das Ablesen von Zählerständen, das Austragen von Briefen mit Betriebskosten oder regelmäßige Begehungen. „Sie können an Gebäuden nachschauen, ob die Beleuchtung funktioniert oder ob es Schäden gibt.“

Minijobs und Praktika sind oft ein erster Schritt in eine Ausbildung. Vivian Senger

„Ich finde es toll, dass unsere Idee umgesetzt wird“, sagt Neuntklässlerin Valeria Gert. Sie habe in ihrer Klasse davon erzählt, „und meine Mitschüler fanden eine solche Börse gut und notwendig“. Die Werbung unter Trossinger Jugendlichen für die neue Plattform läuft seit zwei Wochen. „Es wird vielen Jugendlichen helfen, zu wissen, wo sie anfangen könnten“, ist sich Valeria Gert sicher.

Und ihnen nicht zuletzt mögliche Wege auftun in ihre berufliche Zukunft: „Minijobs und Praktika sind oft ein erster Schritt in eine Ausbildung“, nennt Vivian Senger einen wichtigen positiven Nebeneffekt für junge Leute und Unternehmen, die händeringend nach Fachkräften suchen.