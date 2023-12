Feuerwehr muss zwei Jahre auf neues Fahrzeug warten

Über ein schönes Präsent in der Weihnachtszeit kann sich die Trossinger Feuerwehr freuen: Sie bekommt einen neuen Gerätewagen Transport, dessen Anschaffung ursprünglich zu teuer war, nun doch. Bis der allerdings endlich da ist, dauert es wohl noch zwei Jahre.

Um fast die Hälfte teurer als geplant wäre der Kauf des neuen Fahrzeugs gekommen. Deshalb war der seitens der Stadt im vergangenen September erst einmal abgeblasen worden. Im Trossinger Haushalt waren 305.000 Euro für den Erwerb eingestellt worden, der Kreis Tuttlingen hatte einen Zuschuss von 55.000 Euro zugesagt.

Hoffnung auf finanziell zu stemmendes Angebot

Bei einer europaweiten Ausschreibung hatte jedoch nur eine Firma ein Angebot abgegeben - das deutlich über dem lag, was an Geld zur Verfügung stand: Allein die Kosten für Fahrgestell und Aufbau waren mit 433.000 Euro veranschlagt - rund 42 Prozent über Plan. Auch entsprach das Angebot nicht allen Vorgaben.

Folge: Die erste Ausschreibung wurde aufgehoben - eine neuerliche erfolgte, in der Hoffnung, dass bei einer zweiten Runde ein finanziell stemmbares Angebot darunter wäre.

Laut Kreisbrandmeister Andreas Narr blieb die Förderzusage des Landkreises auch bei einer umgehenden zweiten Ausschreibung bestehen. Seine Prognose: Wegen der allgemeinen Kostenentwicklung sei mit zusätzlichen 120.000 Euro zu rechnen - Geld, das in den Investitionsplan des städtischen Etats 2024 aufgenommen wurde.

Beseitigung von Sturmschäden und Ölspuren

Das neue Fahrzeug soll Material und Arbeitsgeräte für technische Hilfeleistungen der Feuerwehr zu den Einsatzorten befördern. Darüberhinaus fährt es zu kleineren Einsätzen wie der Beseitigung von Sturmschäden und Ölspuren. Auch für den Rücktransport verschmutzter Einsatzgeräte und Materialien wird der Gerätewagen Transport genutzt.

Gelagert wird die Ausrüstung auf Rollcontainern oder Europaletten - daher sind Möglichkeiten zur Befestigung im Laderaum notwendig. Laut Trossinger Stadtverwaltung soll der neue Wagen zudem als zusätzliche Umkleidemöglichkeit im Laderaum für kontaminierte Einsatzkräfte genutzt werden. Deshalb soll das Fahrzeug eine seitlich angebrachte Markise als Regen- und Sonnenschutz der Feuerwehrleute haben.

Kommandanten sind für Anschaffung

Im November war die erneute Ausschreibung des Fahrzeugs in der europaweiten Plattform zum EU-Amtsblatt veröffentlicht worden. Laut Stadtverwaltung forderten sechs Firmen die Angebotsunterlagen an. Das Unternehmen Josef Lentner GmbH gab Angebote für Fahrgestell und Aufbau ab - für ersteres 182.000 Euro, für Aufbau plus Markise 209.000 Euro; zusammen demnach 391.000 Euro, und damit gut 40.000 Euro günstiger als bei der ersten Ausschreibung. Doch damit letztlich weiterhin ein gutes Stück über den ursprünglich veranschlagten Kosten.

Der Gemeinderat gab im Dezember dennoch grünes Licht für die notwendige Anschaffung und ermächtigte die Stadtverwaltung, der in Hohenlinden ansässigen Firma den Auftrag zu erteilen. Zuvor hatte die Trossinger Feuerwehr die Angebote auf Plausibilität geprüft. Diese entsprachen diesmal den Vorstellungen, die Kommandanten der Wehr sprachen sich deshalb laut Verwaltung für einen Erwerb aus.

Geduld ist nun gefragt

Die Trossinger Wehr muss sich allerdings gedulden: Die Verwaltung geht von einer Lieferzeit von zwei Jahren aus. Die feuerwehrtechnische Beladung soll die Trossinger Feuerwehr direkt beschaffen. Dafür rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten von weiteren 25.000 Euro. Wegen der sich stark nach oben entwickelnden Preise hatte sich bei der Feuerwehrtechnik kein Lieferant für eine längere Lieferzeit binden wollen.