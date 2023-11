Show mit den Songs von Stevie Wonder

Mit „The Stevie Wonder Story“ beginnt am Samstag, 2. Dezember, um 20 Uhr die Reihe Musik-Theater im Trossinger Konzerthaus. Vier Jahrzehnte voller Chart-Hits von „Superstition“ bis „I Just Called To Say I Love You“ und viele mehr sind hier in der Bühnenshow vereint. Dazu gibt es Filmaufnahmen und Videosequenzen, welche die damalige Zeit widerspiegeln. Wer ein Abonnement für die gesamte Reihe möchte, erhält Ermäßigungen von rund 20 Prozent auf alle Preise. Im Musik-Theater erwarten die Besucher weitere Programme wie „Azzurro“ Teil 2 mit den größten Hits Italiens am 1. Februar, „One Night With ABBA“ am 6. April, sowie „Spatz & Engel“, die Geschichte der Freundschaft zwischen Marlene Dietrich und Edith Piaf, die am 27. April zu sehen ist. Wer zwischen Klassik, Musik-Theater und EnTroTainment wechseln will, kann mit dem Wahl-Abo alle Veranstaltungen im Konzerthaus mit den entsprechenden Rabatten mischen, teilen die Veranstalter in einer Pressemeldung mit. Für die Show über Stevie Wonder gibt es noch Tickets an allen Vorverkaufsstellen der Region. Weitere Auskünfte per Mail an [email protected], oder telefonisch unter 07425-25141) sowie an der Abendkasse.