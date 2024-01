Die Geschäftsführerin des größten Trossinger Vereins, der Turngemeinde, Kristina Sokolovic, war im September aus privaten Gründen zurückgetreten. Ein wesentlicher Hintergrund ist eine Erkrankung der Leber, an der bereits ihr Vater und Großvater recht jung starben.

Nun will sie gemeinsam mit der Kölner Kautz5, einem gemeinnützigen Projekt- und Beratungsgesellschaft im Gesundheitssektor, die Lebensqualität von PBC-Patienten verbessern - als Moderatorin einer Deutschlandtour, die über die Erkrankung informiert.

Die primär biliäre Cholangitis (PBC) ist eine chronische Autoimmunerkrankung der Leber. Die kleinen Gallengänge des Organs werden durch einen Autoimmunprozess geschädigt. Unbehandelt kann dies zu Entzündungen führen; es kann zu anhaltenden Leberschäden kommen, sodass die Leber ihre Aufgaben nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr erfüllen kann - Erkrankten droht eine Zirrhose.

Eine seltene Erkrankung

„Ich weiß von meiner Diagnose seit 2017“, sagt Kristina Sokolovic. PBC ist eine eher seltene Erkrankung: Die Zahl der Patienten in Deutschland wird auf etwa 35.000 geschätzt, rund 30.000 von ihnen sind in Therapie. Die Mehrzahl der Betroffenen sind Frauen im mittleren Alter.

Es ist so wichtig, den Mut niemals zu verlieren, positiv zu bleiben und jeden Tag zu genießen. Kristina Sokolovic

„Ich habe Symptome wie Juckreiz, Müdigkeit, Gelenkentzündungen, hinzu kommen Begleiterkrankungen wie Rheuma und Morbus Crohn“, berichtet die Trossingerin. „Es gibt viele Tage, die echt schlimm sind, wo man sich am liebsten krankmelden würde - aber quasi funktionieren muss, da viele leider noch unwissend sind und man oft mit Vorurteilen kämpfen muss.“

Oft bekäme sie auch die „Klassiker“ zu hören wie „Nimm eine Tablette, dann wird es schon wieder“.

Angst vor Fortschreiten der Erkrankung

PBC-Medikamente gebe es nicht, erläutert Sokolovic, die Ärzte behandelten die Symptome. So nehme sie immer wieder Cortison und spritze sich Medikamente „gegen das Rheuma und die Darmentzündung“, so die Trossingerin. „Seit 2022 habe ich Probleme mit der Galle, was oft Angst auslöst, da es für ein Fortschreiten der Erkrankung spricht.“

Wir wollen zusammen mit anderen die Lebensqualität der PBC-Patienten verbessern. Kristina Sokolovic

Ihr Vater und ihr Opa seien früh an einer Zirrhose gestorben - „ausgehend von PBC, was mir den Grund gibt, hier etwas zu tun“. Denn trotz allem sei es „so wichtig, den Mut niemals zu verlieren, positiv zu bleiben und jeden Tag zu genießen“ - obgleich ihre Erkrankung „oft eine sehr große psychische Belastung“ darstelle.

Verstärkt in die Öffentlichkeit

Gemeinsam mit Achim Kautz, Geschäftsführer der Kautz5, will sie das Thema nun verstärkt in die Öffentlichkeit bringen. Ziel der Gesellschaft mit Sitz in Köln ist eine nachhaltige Verbesserung der Versorgung und Lebensqualität von Patienten auch anderer Erkrankungen der Leber.

Bei Projekten arbeitet sie mit verschiedenen Partnern zusammen - beim Krankheitsbild PBC etwa mit der Deutschen Leberhilfe. „Wir verstehen uns als Interessenvertreter der Patienten und derer Familien“, sagt Kautz. Ausgangspunkt bei jedem Projekt sei die „Patientensicht auf die jeweiligen spezifischen Themen, Hürden und Lücken in der Versorgung“.

Im Dialog mit Patienten und deren Vertretern würden Strategien entwickelt. „Durch die enge Zusammenarbeit mit Medizinern und Fachgesellschaften erhalten wir einen sehr guten Überblick über Hürden und Lücken in der Versorgung aus deren Sicht“, sagt Kautz. Seine Gesellschaft begleite wissenschaftliche Forschungsvorhaben und initiiere selbst Forschungsprojekte.

Nur wenige Daten

Die therapeutischen Möglichkeiten, um ein Fortschreiten der PBC zu verhindern, sind laut Kautz5 gut - jedoch gebe es „im Symptommanagement noch deutlichen Handlungsbedarf“.

Es existierten „nur wenige Daten zur Lebensqualität von PBC-Patienten“. Die Gesellschaft entwickelte einen Fragebogen, eine Broschüre und veranstaltet Online-Seminare zu der Erkrankung.

„Wir wollen zusammen mit anderen die Lebensqualität der PBC-Patienten verbessern“, kündigt Kristina Sokolovic, die derzeit häufiger in der Domstadt ist, nun noch einmal verstärkte Aktivitäten an.

Für dieses Jahr sei eine Deutschlandtour mit einem Podcast geplant, „wo ich die Moderation übernehmen werde“. Zudem spreche sie zusammen mit weiteren aktiven Helfern, mit Ärzten über die Erkrankung und den Fortschritt in der Medizin. Themen hinsichtlich einer höheren Lebensqualität seien Ernährung, Sport/Bewegung, Tipps für Angehörige oder Alltagshilfen.

Unwissende aufklären

„Wir möchten, dass hier mehr geforscht wird und die Menschen ein nahezu normales langes Leben führen können, an Lebensqualität gewinnen und Unwissende aufgeklärt werden“, fasst die Trossingerin die zentralen Ziele zusammen.

Die ersten Stationen der Deutschlandtour stehen fest: Auftakt ist am 16. März in Bühl bei Baden-Baden, weitere Stationen sind am 27. April Bochum, am 25. Mai Kiel und am 22. Juni Berlin. Geplant ist ferner eine Station in Leipzig.