Die Polizei Tuttlingen bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem 62-jährigen Manfred Karl B. aus Trossingen.

Der Mann wurde zuletzt am Abend des 10. November 2023 in Trossingen gesehen. Da Herr B. aufgrund seines Gesundheitszustands dringend auf Medikamente angewiesen ist, hat seine Familie ihn als vermisst gemeldet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihm etwas zugestoßen ist oder er sich in einer hilflosen Lage befindet. Trotz intensiver polizeilicher Ermittlungen blieb die Suche bisher erfolglos.

So wird Manfred B. beschrieben

Die Polizei bittet daher Zeugen, die Informationen über den Verbleib von Manfred Karl B. haben, sich dringend bei der Polizeidienststelle in Tuttlingen zu melden. Herr B. wird wie folgt beschrieben:

Er ist 1,85 -1,90 Meter groß, kräftige Statur

Graues Haar

Der Vermisste trägt eine Brille

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer schwarzen Jacke, dunkelblauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet

Manfred B. wird seit Freitag vermisst. (Foto: Polizeipräsidium Konstanz )

Die Polizei Tuttlingen setzt alles daran, den Vermissten schnellstmöglich zu finden und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Jeder Hinweis kann entscheidend sein, um das Schicksal von Manfred Karl B. aufzuklären.

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen unter 07461 941 0 entgegen.