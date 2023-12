Manch einen dürfte das nasskalte Wetter von einem Besuch abgehalten haben: Dennoch sind am Freitagabend wieder tausende durch die Trossinger Innenstadt gezogen, um sich an der Optik von 150 flackernden Schwedenfeuern zu erfreuen - und ihre Gaumen mit Leckereien in fester und flüssiger Form, die überall am Straßenrand auf sie warteten. Insgesamt waren es bei längerem Schneefall jedoch weniger Besucher als im vergangenen Jahr,

Für den Knalleffekt zu Beginn sorgte ein Feuerwerk im Schwabenpark: hunderte Zuschauer, darunter viele Kinder, wollten dabei sein, als vor dem Baumarkt Efinger eine Feuerwerksshow über die Bühne ging.

Bereits am Nachmittag war auf dem Rudolf-Maschke-Platz wieder eine Kinder-Tombola organisiert worden, bei der sich Mädchen und Jungen Lose für 30 Gewinne sichern konnten.

Geschäfte sind bis 21 Uhr offen

Am frühen Abend entzündete die Jugendfeuerwehr Trossingen die Baumfackeln, welche die Hauptstraße und den Marktplatz zwischen den beiden Kreisverkehren säumten.

Damit war die heimelige Atmosphäre geschaffen für ein gemütliches Schlendern mit Pausen zum Aufwärmen in den zahlreichen Geschäften, die bis 21 Uhr zu einem langen Einkaufsabend geöffnet hatten. In vielen gab es anlässlich des Schwedenfeuers spezielle Angebote und Rabatte.

1 von 14

Organisiert hatten die abendliche Großveranstaltung die Werbegemeinschaft Trossingenactiv im Verbund mit der Stadtverwaltung.

Wichtige Helfer waren von der Trossinger Feuerwehr vor Ort, die immer wieder Feuer neu entfachen mussten - schließlich war ein kleiner Sicherheitsabstand zu den offenen Feuern vonnöten, um sich nicht unliebsame Erinnerungen ans Schwedenfeuer 2023 zuzuziehen.

Lange Warteschlangen

Bei zahllosen Buden, an denen sich lange Warteschlangen bildeten, gab es fast alles, was Herz und Geschmacksnerven begehren: Das Angebot reichte von Curry- und Grillwurst über Schupfnudeln oder veganen Eintopf bis zu Waffeln und Gewürzkuchen.

Auch durstig musste kein Besucher bleiben: Glühwein wärmte bei Minusgraden gleich an mehreren Ständen schön von innen, auch andere heiße Getränke wie Kinder- oder Eierpunsch fanden reißenden Absatz.

Eine Reihe Trossinger Vereine und Institutionen wie Stadtmusik, Gaugerhexen, DLRG, THW-Jugend und das Missionswerk Stephanus verkauften köstlich Duftendes von Fleischspießen bis Chili con carne. Und sogar eine Neueröffnung galt es am Freitagabend zu feiern: Bio Brummer machte am neuen Standort im früheren Obst Hauser-Gebäude auf.