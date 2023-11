150 Schwedenfeuer werden am Wochenende in Trossingen zum Langen Einkaufsabend entzündet. Am Freitag, 1. Dezember, säumen die Fackeln die Hauptstraße, den Rudolf Maschke-Platz, den Marktplatz und den Schwabenpark. Der Lange Einkaufsabend mit Schwedenfeuer findet immer am Freitag vor dem ersten Advent statt - nur während der Pandemie musste die Veranstaltung aussetzen.

Feuer brennen ab 17 Uhr

Organisiert wird die Veranstaltung von der Werbegemeinschaft Trossingenactiv und der Stadt Trossingen. „Etwa um 17 Uhr, mit Einbruch der Dunkelheit, zündet die Jugendfeuerwehr Trossingen die Baumfackeln an und die Besucher des Langen Einkaufsabends können bei flackerndem Feuerschein durch die Stadt flanieren, essen, trinken und einkaufen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Je nach Wetter brennen die Feuer drei bis vier Stunden.

Brenndauer drei bis vier Stunden

Damit die Schwedenfeuer sicher abbrennen können, sind die einzelnen Feuer von Sand umgeben. Etwas Vorsicht ist bei regnerischem Wetter geboten: Dann kann es zu stärkerer Rauchentwicklung kommen. Einen Regenschirm sollten Besucher allerdings einpacken. Niederschlag ist am 1. Dezember nicht ausgeschlossen.

Je nach Wetter brennen die Schwedenfeuer drei bis vier Stunden. Genug Zeit, um durch die Trossinger Innenstadt oder zum Schwabenpark zu schlendern. Die meisten Einzelhändler haben an diesem Abend bis 21 Uhr geöffnet.

Das wird angeboten

„Da es so kurz vor dem ersten Advent in der Regel recht kalt ist, werden auch verschiedene Heißgetränke angeboten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren. Dazu gehören unter anderem Glühwein und verschiedene Sorten Punsch.

Und auch Speisen werden angeboten: „Grillwurst, Hot Dogs, Currywurst , Schaschlik, Linsen mit Spätzle und Saitenwurst, Schupfnudeln mit Sauerkraut und Speck, veganer Eintopf, Arancini mit Hackfleisch oder Spinat, Lachs- und Heringswecken, Kartoffeln mit Quark, Crèpes, Waffeln und Gewürzkuchen“, zählen die Organisatoren auf.

Das steht auf dem Programm

Auftakt ist wie immer die Kinder-Tombola der Werbegemeinschaft Trossingenactiv am Nachmittag. Insgesamt gibt es 30 verschiedene Preise - alles Spiele und Spielsachen - zu gewinnen, die während der Los-Ausgabe besichtigt werden können.

Von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr werden auf dem Rudolf-Maschke-Platz Gewinnlose an Kinder unter zwölf Jahren ausgegeben. Um 16.30 Uhr findet dann die Verlosung von 30 Gewinnen statt.

Eine große Zahl von Mitgliedern der Werbegemeinschaft Trossingenactiv hat an diesem Abend besondere Angebote geplant. So findet beispielsweise um 17.30 Uhr im Schwabenpark ein Schaufeuerwerk am Efinger-Baumarkt statt. Die Idee: Feuerwerksfreunde können sich so schon Inspiration für Silvester holen.