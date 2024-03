Schutz vor Hochwasser: An diesen Stellen tut sich was

Wie steht es um den Trosselbach, Katzenbach, Löhlebach und den Schönbach in Schura? Dieser Frage wurde bei der Gewässerschau auf den Grund gegangen. Dabei wurden der Zustand des Bachbetts und der Randstreifen überprüft.

Das wird bei der Gewässerschau überprüft Der Gewässerrandstreifen misst innerorts fünf Meter, außerorts zehn Meter. Hier sollte nichts wachsen oder lagern, das im Falle eines Hochwassers zur Gefahr werden kann. Und auch bauliche Veränderungen sind nicht erlaubt. Das bedeutet: Zäune, Holzstapel oder Baumaterial haben hier nichts zu suchen und müssen entfernt werden.

Eine Gewässerschau wird alle fünf Jahre durchgeführt, idealerweise im Frühjahr, sodass auch stark bewachsene Ufer gut eingesehen werden können.

„Eigentlich sind wir schon fast ein wenig zu spät dran“, sagte Janina Hager vom Wasserwirtschaftsamt des Landkreises Tuttlingen.

Gemeinsam mit Schuras Ortsvorsteher Wolfgang Schoch, Trossingens Bürgermeisterin Susanne Irion, Bauhofchef Reiner Hils und Frank Zepf, Sachgebietsleiter des Tiefbauamts, begutachtete sie die Bäche.

Sorge um Hochwasser

Und auch einige Bürger stießen zu der Gewässerschau dazu. Gerade in Schura bewegte das Thema Hochwasser die Menschen. Im Mai 2023 hatte es in dem Trossinger Ortsteil Überschwemmungen nach starken Regenfällen gegeben.

Damals standen rund 50 Keller unter Wasser und der Pegel des Schönbachs stieg bis zur Unterkante der Brücke, die die Hauptstraße über das Gewässer führt.

In Schura sind teils Gärten überspült worden. (Foto: Ralf Pfründer )

Mehrfach hatten die Schuraer, die nahe des Schönbachs wohnen, sich gewünscht, dass das Bachbett ausgebaggert wird. „Diese Maßnahme ist bereits vorgesehen“, erklärte Bürgermeisterin Susanne Irion. Losgehen kann es im Mai 2024, bis dahin dauert die Schonzeit für verschiedene Fischarten, die erst abgewartet werden muss.

Biber unterwegs

Und auch der Biber war bei der Gewässerschau ein Thema. Am Schönbach entdeckten die Teilnehmer der Gewässerschau nahe der Straße Im Winkel Spuren an den Bäumen. Mittlerweile ist der Biber allerdings in Richtung des kleinen Fichtenwaldes auf der anderen Seite des Ortes weitergezogen.

„Dort ist mittlerweile eine Seenplatte entstanden“, berichtete Ortsvorsteher Schoch. Er will das Verhalten des Tieres im Blick behalten und außerdem Kontakt zum neuen Biberbeauftragten des Landkreises aufnehmen.

Positives Fazit

Bei der Gewässerschau sind insgesamt nur vereinzelt Mängel aufgefallen, so Frank Zepf. „Insgesamt hatten wir wenig zu beanstanden“, sagte er. Das Problem waren häufig Äste, die quer über dem Bachlauf liegen. „Diese sollten entfernt werden. Das hat meistens noch Zeit bis zum Winter“, sagte Zepf. Diese Pflegemaßnahmen übernimmt in der Regel der städtische Bauhof.

Holzstapel und andere Bauten auf Privatgrundstücken müssen jedoch vom Eigentümer abgebaut werden, diese erhalten dazu in den kommenden Wochen Post. Auch Fahrzeuge, die zu nah am Gewässer abgestellt sind, sind aufgefallen. Diese sind besonders gefährlich, weil Motoröl und Treibstoff auslaufen und das Gewässer verunreinigen können.