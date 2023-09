Krieg? Klimawandel? — Kreisverkehr! Ein Thema, das Schura in Zeiten weltweiter Krisen beschäftigt, ist der verbesserungswürdige Zustand des Kreisels am Ortsausgang in Richtung Durchhausen. Der Nachbarort hat sich nämlich vor Monaten einen schicken Kreisverkehr zugelegt an der Straße, die zum Trossinger Teilort führt. Und da will Schura nun schleunigst nachziehen.

Der eine das — noch — hässliche Entlein, der andere der schöne Schwan: Damit auch der Schuraer Kreisel an der L 429 künftig kein Naserümpfen von Autofahrern mehr hervorruft, soll sein Aussehen in geordnete Bahnen gelenkt werden. Der Schuraer Ortschaftsrat hatte zuletzt beschlossen, ihn vom Fachbüro Sailer Landschaftsarchitektur in Rottweil überplanen zu lassen. Nun musste der Trossinger Gemeinderat grünes Licht geben für die Investition von immerhin 60.000 Euro — was bei zwei Enthaltungen und drei Gegenstimmen seitens der OGL und Freien Wähler auch geschah.

Nachbargemeinde hat Nase vorn

„Der Durchhausener Kreisel sieht deutlich gepflegter aus als unserer“, räumte Bürgermeisterin Susanne Irion ein, dass die Nachbargemeinde die Nase vorn hatte mit der Gestaltung ihres neuen Ortsausgangs Richtung Schura — mitsamt eines großdimensionierten Ortswappens, das das Auge des Einfahrenden seit dem Frühjahr erfreut. Der Kreisel habe eine „sehr attraktive Gestaltung und der Kreisverkehr auf Trossinger Gemarkung fällt optisch nun nochmals deutlich ab“, lautete die Einschätzung der Stadtverwaltung. Die Gestaltung des Schuraer Pendants habe immer wieder in der Kritik gestanden.

Schon zehn Jahre seien ins Land gezogen, in denen Schura darauf harre, „einen ordentlichen Kreisverkehr zu bekommen“, resümierte Ortsvorsteher und CDU–Stadtrat Wolfgang Schoch im Rat.In den letzten Jahren habe sich auf diesem viel Unkraut angesammelt.

Tummelplatz von Insekten

Das jedoch ist bekanntlich beliebte Begegnungsstätte von allerlei Getier. „Der Kreisverkehr ist Tummelplatz von Insekten“, brachte Gerhard Brummer (OGL) das Argument der Biodiversität in die abendliche Diskussion ein. Statt eines „aufwendigen Kreisverkehrs sollten wir den Weg zur Einfachheit wählen“, appellierte der grüne Ratsherr dafür „in Trossingen jede Fläche so zu gestalten, dass es so viel wie möglich Artenvielfalt gibt“.

Die Stadt habe „offene Augen in Sachen Biodiversität“, entgegnete die Bürgermeisterin auf das hehre Ansinnen. Jedoch sähen in manchen Monaten „Blühwiesen nicht immer schön aus“. Sie verstehe, „wenn der Ortschaftsrat sagt, dass er eine gestaltete Fläche will“.

Bürgermeisterin will böses Blut vermeiden

Antje Spehn (FDP) regte an, „den Vorschlag zu überarbeiten und insektenfreundliche Pflanzen einzubauen“. Die Bürgermeisterin jedoch wollte mögliches böses Blut vermeiden — und bat den Gemeinderat darum, „wegen des gedeihlichen Miteinanders dem Beschluss des Ortschaftsrats zu folgen“. Was ja dann, wenn auch bei einigen Gegenstimmen, so geschah.

Gustav Betzler und Ingo Hohner, beide von den Freien Wählern, wunderten sich über die Höhe der Kosten. „60.000 Euro kommen mir sehr viel vor“, meinte Betzler. Und Hohner fand es „schon eine harte Nummer, dass wir Fachplaner brauchen“. Ob die Umsetzung nicht mit eigenen Mitteln durch eine Gärtnerei der Stadt geschehen könne.

Verschiedene Höhenebenen

Nun sind die Rottweiler Landschaftsarchitekten indes bereits mitten in der Arbeit. Sie haben einen Entwurf erstellt, dessen Kern zur Kreiselaufwertung die schöne Wendung „gemischte Strauchbepflanzung in Gruppen mit Blühaspekt/Herbstfärbung und Fruchtschmuck“ ausmacht. Will heißen: Der Kreisverkehr wird ähnlich wie ein Blumenbeet aufgebaut, mit verschiedenen Sträuchern auf diversen Höhenebenen — ein „vielseitiges, aber dennoch geordnetes Bild“ verspricht sich die Stadt als Bauherr davon; und es soll „das ganze Jahr was zu sehen sein“, setzt die Stadtverwaltung auf dauerhaften optischen Genuss.

Dafür garantieren sollen hübsche Gewächse wie Flieder und Sommerflieder, Forsythien und für Herbst und Winter Pfaffenhütchen und Bluthartriegel „mit den schönen roten Zweigen“. Zur Straße hin soll ein „sauber gemähter vier Meter breiter Rasenstreifen angelegt werden, der das Strauchbeet sauber abgrenzt“. Doppelt saubere Sache also.

Kostenfaktor: 60.000 Euro

Zudem soll der Kreisverkehr „so ausgestaltet sein, dass es auch längerfristig nicht erforderlich ist, ihn täglich zu gießen“. Die Unterhaltung solle „möglichst durch die ausführende Firma fortgeführt werden“. Für die Umsetzung des Entwurfs mit einer „Erdmodellierung mit Erhöhung zur Mitte, welche durch eine höhengestaffelte Strauchbepflanzung verstärkt wird“, rechnet die Stadt mit einer Investition von insgesamt 60.000 Euro.

Diese Mittel sollen nun in den städtischen Haushaltsplan fürs kommende Jahr aufgenommen werden. Der Rat beauftragte die Stadt, die Erneuerung des Kreisels in diesem Herbst/Winter auszuschreiben — und die Arbeiten zu vergeben, sofern diese nicht mehr als 20 Prozent über den veranschlagten Kosten liegen. Wenn finanziell alles im grünen Bereich bleibt, könnte die geordnete Begrünung auf einer Breite von 17 Metern dann zum Beginn der Vegetationsperiode Anfang 2024 umgesetzt werden.