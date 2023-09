Schulstart in Trossingen

Am Montag, 11. September, beginnt offiziell das neue Schuljahr wieder. Doch je nach Schule, gelten für die Trossinger Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Starttermine.

In der Friedensschule beginnt der Unterricht für die Klassenstufen 2 bis 4 am Montag um 8.20 Uhr. Die Aufnahmefeier der Grundschulförderklasse findet am Mittwoch, 13. September, um 14 Uhr statt, die Aufnahmefeier der Erstklässler tags darauf, ebenfalls um 14 Uhr.

In der Rosenschule starten die Klassen 2 bis 4 ebenfalls am Montag, allerdings schon um 8 Uhr. Die Einschulungsfeier findet am Donnerstag, 14. September, je um 14 Uhr, 14.45 Uhr und 15.30 Uhr statt. Der Anfangsgottesdienst für die 1. Klasse ist in der Woche darauf am Freitag, 22. September um 11.30 Uhr. Ein Schülergottesdienst findet am 27. Oktober statt.

Die Klassenstufen 2 bis 4 der Kellenbachschule haben am Montag um 8.35 Uhr Unterrichtsbeginn. Die Einschulungsfeier findet am Mittwoch, um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr und um 15.30 Uhr statt. Der Gottesdienst findet am Dienstag, 19. September, um 9 Uhr in der Schuraer Kirche statt.

Unterrichtsbeginn in der Solwegschule ist für alle Klassen der Montag, der 11. September um 8.20 Uhr. Die Einschulungsfeier findet am Donnerstag, 14. September, um 10.15 Uhr statt.

Die Klassen 6 bis 10 der Löhrschule, der Realschule und des Gymnasiums werden am Montag um 8.20 Uhr erwartet. Für die neuen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 der Löhrschule ist eine Aufnahmefeier am Mittwoch 9.10 Uhr vorgesehen. In der Realschule findet ein Einschulungsgottesdienst für die Klasse 5 am Dienstag um 8.20 Uhr im Foyer statt. Das Gymnasium organisiert am Dienstag einen Gottesdienst für alle Klassen am Dienstag um 7.30 Uhr in der Martin–Luther–Kirche. Anschließend erfolgt um 8.20 Uhr die Einschulung der Klassenstufe 5 im Serenadenhof.