Die geplanten Kostenbeteiligungen an Schulsanierungen von Nachbargemeinden für auswärtige Schüler hat im Herbst für viel Verdruss gesorgt. Gerade kleinere Gemeinden sehen horrende Kosten auf sich zukommen und sorgen sich, wie sie die finanziellen Anteile künftig stemmen sollen. Trossingen setzt bei der Problemlösung auf einen Kompromiss mit den Umlandgemeinden, die Schüler in die Musikstadt schicken. Doch etwa in Talheim, Durchhausen und Gunningen schrillen die Alarmglocken.

„Die neue Rechtsprechung stellt uns kleinere Gemeinden vor enorme finanzielle Herausforderungen“, sagt Talheims Bürgermeister Andreas Zuhl. Betrachte man allein den aktuellen Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Talheim, werde hier ein Defizit von rund 285.000 Euro ausgewiesen. „Im laufenden Jahr erwirtschaften wir einen Zahlungsmittelüberschuss von nur rund 133.000 Euro, mit dem wir unsere Investitionen finanzieren sollten“, so Zuhl. Die finanziellen Spielräume seien „bereits klein - und jede weitere Belastung schränkt unsere Handlungsfähigkeit noch weiter ein“.

Bis zu 800.000 Euro für Talheim

131 Schülerinnen und Schüler sind laut dem Bürgermeister aus Talheim betroffen „und das VGH-Urteil würde, je nach Auslegung des Standortvorteils, für Talheim eine Beteiligung in Höhe von etwa 550.000 bis rund 805.000 Euro bedeuten“.

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) hatte mit einem Urteil die geltende Rechtsprechung geändert: Die Stadt Geislingen hatte eine Kostenbeteiligung ihrer Nachbargemeinden verlangt für die Sanierung ihrer Realschule. Das Gericht hatte zu klären, inwiefern Städte und Gemeinden gegen ihren Willen verpflichtet werden können, sich an Baukosten zu beteiligen. Ergebnis: Diese könnten zwangsverpflichtet werden, wenn ein „dringendes öffentliches Bedürfnis“ bestehe; das Urteil wirkt auch rückwirkend auf bereits erfolgte Schulsanierungen.

„Aus Trossingen liegen uns noch keine offiziellen Zahlen vor“, sagt Andreas Zuhl. Grundsätzlich finde mit den Städten Tuttlingen und Trossingen „ein guter, offener und fairer Dialog statt“.

Enger Austausch zwischen Gemeinden

„Ich sehe hier jedoch auch das Land Baden-Württemberg in der Pflicht, eine auskömmliche Finanzierung für die Schulträger bereitzustellen“, sagt das Talheimer Ortsoberhaupt. „Die gute und partnerschaftliche kommunale Zusammenarbeit sollte nicht durch eine fehlende Finanzierung gefährdet werden.“ Talheim hatte im Herbst als erste Kommune im Landkreis Tuttlingen eine Kostenbeteiligung abgelehnt.

Zur geplanten Kostenbeteiligung an den Tuttlinger Gymnasien seien die betroffenen Gemeinden derzeit in engem Austausch, sagt Durchhausens Bürgermeister Simon Axt. Die Gemeinde Durchhausen betreffe dies mit fünf Schülern und rund 34.000 Euro.

Und noch mehr Bürokratie

„Bezüglich einer Kostenbeteiligung an Trossinger Schulbaumaßnahmen liegen mir noch keine Zahlen für die Gemeinde Durchhausen vor“, sagt Axt. „Sobald dies der Fall sein wird, werden wir in einen partnerschaftlichen Austausch mit der Stadt Trossingen und den übrigen Gemeinden gehen.“

Sobald belastbare Zahlen vorlägen, werde er die Öffentlichkeit über den Gemeinderat informieren. Simon Axt weist auch auf die „zusätzliche Bürokratie“ hin, die durch die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs entstehe.

Vor allem finanzschwache Orte trifft es hart

„Dieses Thema trifft die finanzschwachen Gemeinden sehr“, sagt Gunningens Bürgermeister Steffen Haller. Zwei Gunninger Schüler würden derzeit Schulen in Tuttlingen besuchen - rechnerisch bedeute dies eine Kostenbeteiligung der Gemeinde in Höhe von zirka 11.000 Euro. Seitens Trossingens liegen laut Haller noch keine Zahlen vor.

Trossingen könnte nicht weniger als 27 Gemeinden in drei Landkreisen zur Kasse bitten, weil dort wohnende Kinder und Jugendliche in den vergangenen Jahren Schulen in der Musikstadt besucht haben. Gleichzeitig müsste Trossingen aber auch an Städte wie Tuttlingen oder Rottweil zahlen, weil hiesige Kinder und Jugendliche dort zur Schule gehen - allerdings in einer überschaubaren Größenordnung; zudem wurden auch Schüler aus der Kreisstadt an Trossinger Schulen unterrichtet.

Trossingen erwartet 4,1 Millionen Euro

Bürgermeisterin Susanne Irion hatte Mitte Dezember im Gemeinderat betont, dass Trossingen nicht den Gang vors Gericht antreten wolle, sondern gemeinsam nach für alle Seiten tragfähigen Lösungen gesucht werden solle. Die Stadt müsse indes versuchen, Umlandgemeinden am Abmangel durch geschehene und geplante umfassende Sanierungen etwa an Gymnasium und Realschule sowie dem Bau des Ganztagesgebäudes am Schulzentrum zu beteiligen. Sie nannte die Summe von 4,1 Millionen Euro, verteilt auf die 27 Kommunen, die Trossingen zu erwarten hätte - eine hohe Summe, die die immense Verschuldung der Stadt etwas lindern könnte.

Irion kam zu dem Schluss, dass „inzwischen allen Beteiligten wohl klar ist, dass ein Anspruch auf Schulkostenbeteiligung besteht“. Die Stadtverwaltung sei dran an der Erarbeitung eines tragbaren Vergleichsvorschlags. Bis zum Frühjahr soll auch ein Rechtsgutachten vorliegen: Mehrere Gemeinden im Kreis Tuttlingen hatten dieses gemeinsam in die Wege geleitet, um finanzielle Forderungen Tuttlingens zwecks eines Beitrags zur Sanierung der beiden Gymnasien der Kreisstadt zu prüfen. Landesweit diskutiert wird zudem eine Standardisierung der Kostenbeteiligungen, um permanente Verhandlungen zwischen einzelnen Kommunen zu vermeiden.