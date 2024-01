Satirischer Jahresrückblick im Trossinger Kesselhaus

„Linsen, Spätzle, Saitewürscht“: Anika Neipp und Frank Golischewski sorgen seit 15 Jahren für den satirischen Jahresrückblick im Trossinger Kesselhaus. Dieses Jahr ist das Motto „Gurken in der Krise!“ Zu sehen und hören ist das Programm am Donnerstag, Freitag und Samstag, 15. bis 17. Februar, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 18. Februar, um 11 Uhr. Hauseinlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn, Saaleinlass eine halbe Stunde vorher.

Als Frank Golischewski und Anika Neipp im Februar 2009 die Idee hatten, nach der Fastnacht in einem musikalisch-kabarettistischen Rückblick das vergangene Jahr satirisch zu beleuchten, ahnten sie nicht, dass daraus ein Dauerbrenner werden würde, heißt es in der Ankündigung des Programms. Die Bundes-, Landes- und Lokalpolitik bekommt wieder ihr Fett weg.

Tickets gibt es an allen Vorverkaufsstellen der Region (Trossingen: Bürgerbüro, 07425/250 und Tabak-Spehn, 07425/6524) und online unter www.vibus.de