Die Netze BW GmbH plant umfangreiche Arbeiten am Stromnetz. Das Stromversorgungsunternehmen will die Freileitung zwischen Trossingen und Tuttlingen verstärken, die Einführung der Leitung in das Umspannwerk Trossingen umbauen und das Umspannwerk per Erdkabel anschließen.

Die Leitung verläuft vom Umspannwerk Trossingen zunächst zwischen den Städten Trossingen und Villingen-Schwenningen weiter in Richtung der Gemeinde Durchhausen, von dort südlich von Durchhausen weiter durch Seitingen-Oberflacht und südlich von Wurmlingen bis zum Umspannwerk Tuttlingen. Es endet vor der Stadt Tuttlingen.

Doch warum sind die Arbeiten nötig?

„Mit der Maßnahme soll die bestehende 110-kV-Freileitung verstärkt werden. Durch die Auflage eines zweiten Stromkreises soll der steigenden Stromnachfrage in der Region entsprochen sowie der sichere Netzbetrieb und die Versorgungssicherheit gewährleistet werden“, erklärt der Pressesprecher der Netze BW, Jörg Busse. Geplante Bauzeit ist von August 2024 bis September 2025.

Insgesamt müssen zwei Masten am Umspannwerk durch neue ersetzt werden. Jörg Busse

Für die verstärkte Leitung müssen die bestehenden Masten auf der gesamten Leitungsstrecke saniert und teilweise zurückgebaut werden. „Insgesamt müssen zwei Masten am Umspannwerk durch neue ersetzt werden“, so Busse. „Die Endverkabelung der Masten in das Umspannwerk Trossingen durch zwei 110-kV-Erdkabel ersetzt die bisherige Anbindung per Freileitung.“

Das bedeutet: Für die neue Anbindung werden auch neue Masten, sogenannte Kabelendmasten, benötigt. Diese müssen anderen statischen Belastung gerecht werden und werden daher erneuert. Die beiden neuen Masten werden jeweils um zehn und um 90 Meter versetzt von ihren alten Standorten wieder aufgebaut.

Rückmeldung zum Projekt

Die Planunterlagen für das Projekt wurden für anderthalb Monate in den Rathäusern der betroffenen Gemeinden ausgelegt.

„Der bisher eingegangene Rücklauf aus der Anhörung Träger öffentlicher Belange befindet sich derzeit in der Auswertung, sodass wir dazu noch keine näheren Auskünfte erteilen können“, teilte Heike Spannagel, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Freiburg mit.

„Einwendungen privat Betroffener sind bei uns bislang keine eingegangen.“

Einschränkungen gibt es keine

Das wird nicht der Fall sein, so Netze BW-Sprecher Busse. Bei dem Stromversorger gelte der Grundsatz, dass die Netzsicherheit auch dann gewährleistet bleibt, wenn eine Komponente, etwa ein Transformator oder ein Stromkreis, ausfällt oder abgeschaltet wird.

„Es darf in diesem Fall nicht zu unzulässigen Versorgungsunterbrechungen oder einer Ausweitung der Störung kommen“, so Busse. Das heißt konkret: Stromkunden werden von den Arbeiten nichts mitbekommen.