Rotes Kreuz bittet zur Blutspende in Trossingen

Viele Operationen, Transplantationen und die Behandlung von Krebspatienten sind nur dank moderner Transfusionsmedizin möglich, schreibt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in einer Pressemitteilung. Allein in Hessen und Baden-Württemberg werden täglich mehr als 2700 Blutkonserven benötigt, um Patientinnen und Patienten zu helfen. Das DRK ruft daher dazu auf, mit guter Tat ins neue Jahr zu starten. Die nächste Möglichkeit dazu gibt es bei der Blutspende am Donnerstag, 8. Februar, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Fritz-Kiehn-Sporthalle, Achauerstraße 45, in Trossingen. Termine können online reserviert werden unter www.blutspende.de/termine